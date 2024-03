Možete i sada izgorjeti: Zaštitni faktor 30 je za rano proljeće

Sunce je napokon izašlo i temperature nam dopuštaju uživanje vani, a ako planirate piti kavu na sunčanoj terasi ili šetnju prirodom, mi smo tu da vas podsjetimo i na potencijalne opasnosti. Štetne ultraljubičaste zrake ljudi često povezuju s vanjskom temperaturom vodeći se logikom da, ako nije vrlo toplo, nema ni štetnih zraka. No to nije tako. Ako se prisjetite da je netko koga poznajete "izgorio" na skijanju, onda vam je jasnije da su zrake prisutne cijele godine i da "napadaju" kožu. Sunca se ne treba kloniti jer nam ono donosi mnoštvo dobroga, no zaštita od UVA i UVB zraka nikad nije naodmet. Ultraljubičaste A zrake imaju veću valnu dužinu i povezujemo ih sa starenjem kože, a ultraljubičaste B zrake uzrokuju crvenilo i povezujemo ih s rakom kože. UVA ulaze dublje u kožu i to su većinskim udjelom zrake koje do nas dolaze, no trebamo se čuvati i UVB zraka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:20 Dermatologinja dr. Vesna Lamer objašnjava što su to hiperpigmentacijske mrlje na koži i kako ih spriječiti i tretirati. | Video: Davorin Višnjić/PIXSELL

Osim šeširom i hladom, možete se zaštititi dobrom kremom sa zaštitnim faktorom. Ako su UV zrake umjerene, bit će vam dovoljan i SPF 30, no kad kupujete kremu, provjerite da na njoj piše kako štiti i od UVA i od UVB zraka. Ako imate vrlo osjetljivo ili svijetlo lice koje lako crveni na suncu, ili se borite s hiperpigmentacijom, možete koristiti i jaču zaštitu, SPF 50.

Iako imamo osjećaj, kad ujutro prije šminke nanesemo sloj SPF-a, da smo zaštićeni cijeli dan, to ipak nije točno. Dvije stvari stoje nam na putu - količina kreme potrebna na zaštitu i njezina dugotrajnost. Naime, iako se često vode polemike o tome koliko kreme treba staviti na lice, većina istraživanja sugerira da to bude količina kao veličina kovanice, ili ako je stavljate iz tube ravno na ruku, da prekrijete dva prsta potezom kreme. Kremu po potrebi možete nanijeti i u dva sloja kako bi se lakše upila, a ona obično štiti nekoliko sati. Ako ste nanijeli kremu ujutro prije posla, postoji vjerojatnost da vas nakon ručka više neće dovoljno štititi.

Na tržištu se pojavilo mnoštvo SPF krema u raznim oblicima (u stiku, spreju) koje možete nanositi i preko make-upa, tako da vam lice ostane netaknuto. Na pametnim telefonima i aplikacijama za prognozu vremena možete vidjeti i jačinu UV zračenja u svakom trenutku u danu. Ovih dana, kad je sunčano, krema će vam biti potrebna za kraće razdoblje, kad je sunce najjače (od oko podneva pa do 13 sati). Čuvajte kožu zbog oštećenja, mladolikosti, ali, najvažnije - radi zdravlja.