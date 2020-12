Potrebno je manje od sat vremena da bi se virus korone prenio sa zaraženog čovjeka na nezaraženog - ako oboje sjede u prostoriji veličine 20-ak kvadrata bez maski te uz zatvorene prozore i bez posebne ventilacije, upozoravaju znanstvenici s uglednog MIT Sveučilišta.

Oni su razvili online alat u obliku kalkulatora koji pomaže u izračunavanju rizika od zaraze COVIDOM-19 dok ste u zatvorenom s drugim ljudima. Model zasnovan na teoriji nije još recenziran i potvrđen od strane znanstvene zajednice, iako MIT-ovi stručnjaci tvrde kako predstavlja važna upozorenje na brzo širenja virusa, piše GovTech.

S obzirom na to koliko je COVID-19 raširen, trebali biste pretpostaviti da bi svatko mogao biti zaražen.

Praktično pitanje je - koliko je sigurno biti u sobi s drugim ljudima ako pretpostavite da je jedan od njih zaražen? Istraživači s Massachusetts Institute of Technology koristili su složeno matematičko modeliranje da bi odgovorili na to.

Istraživači su rekli da je najbolji način za smanjenje rizika osiguravanje ventilacije i nošenje maske. Vanjski prostori sigurniji su od zatvorenih i veći broj ljudi predstavlja veći rizik od manjih skupina. Pomoću alata možete saznati koliko je sigurno boraviti u sobi bilo koje veličine ili tipa s rasponom od 1 do 100 ljudi.

Aplikacija, koju je razvio Kasim Khan u suradnji s Martinom Z. Bazantom i Johnom W. M. Bushom, profesorima s Massachusetts Institute of Technology (MIT), koristi teoretski model za izračunavanje sigurnih vremena izloženosti i razine zauzetosti zatvorenih prostora.

Rizici zaraze

Prilagođava specifikacije sobe, stope ventilacije i filtracije, upotrebu maski, respiratorne aktivnosti i toleranciju na rizik, kako bi se vidjelo kako ublažiti prijenos unutarnjeg korona virusa u raznim zatvorenim prostorima - i to samo ako je jedna osoba zaražena u tom prostoru.

Više ljudi u zatvorenom prostoru skraćuje vrijeme u kojem ste sigurni od COVIDA-19.

Na primjer, 25 ljudi je sigurnije u velikoj dvorani, a ne u prepunom baru, a razdvajanje od dva metara sigurnije je u prozračenoj bolnici nego u zatvorenom šatoru. I socijalno se distanciranje može sigurno smanjiti sve dok se maske za lice pravilno nose, pokrivajući i usta i nos.

Uzmimo u obzir 10 ljudi na večeri u sobi veličine 30-ak kvadrata. Gosti ne nose masku jer jedu. Prozori su zatvoreni jer je hladno, a ljudi razgovaraju dok večeraju. Prema alatu, sigurno je da 10 osoba bude u toj sobi s jednom zaraženom osobom 37 minuta prije nego što se smatraju u riziku od zaraze virusom.

Ako se ljudi socijalno distanciraju i nose masku u bilo kojoj sobi, grupe ljudi mogu se družiti unedogled - ali to je u većini situacija gotovo nemoguće.

No nošenje maske, povećanje ventilacije i poduzimanje drugih sigurnosnih mjera mogu povećati vrijeme na kojem ste sigurni u istoj sobi s 10 ljudi. Ako nosite grubu pamučnu masku, to vam samo povećava vrijeme za četiri minute. Otvaranje prozora povećava vam ukupno vrijeme do 63 minute.

Nošenje kirurške maske činit će vas sigurnima s 10 ljudi tijekom tri sata.

U restoranu, gdje ljudi nose masku dok jedu i razgovaraju, alat kaže da je sigurno da je 50 ljudi dva sata u zatvorenom prostoru ako je jedna osoba zaražena.

Ovdje možete upotrijebiti model da biste vidjeli rizike povezane s različitim zatvorenim prostorima, ovisno o ventilaciji, upotrebi maske i još mnogo toga. Zapamtite da je model simulacija i mjeri rizik od zaraze koronavirusom samo ako je jedna zaražena osoba u prostoriji.

A ranjivije populacije, poput osoba starijih od 65 godina ili onih s već postojećim uvjetima, više su izložene riziku od zaraze koronavirusom u tim zatvorenim prostorima, navodi se u alatu.

Alat zasigurno ukazuje na jednu poantu - kako vrijeme postaje hladnije, a sve se više ljudi seli u zatvorene prostore, nosite masku, držite socijalnu udaljenost i nemojte razgovarati s velikim skupinama ljudi radi najbolje zaštite od koronavirusa.

Ovdje pristupite kalkulatoru

Na stranici COVID-19 Indoor Safety Guideline potrebno je ispuniti obrazac, odnosno odgovoriti na niz pitanja o samoj prostoriji, uvjetima u njoj, broju ljudi koji se u njoj nalazi, kao i tome što osobe rade. Znanstvenici su za potrebe te stranice u jednadžbu uvrstili samo jednu osobu zaraženu koronavirusom. Jasno je da će više zaraženih značiti i veću šansu za zarazu.

Iako se pitanja mogu činiti neobičnima, jer od korisnika traže odgovore poput visine stropa, vrste klimatizacijskog sustava i slično, isplati se izdržati i odgovoriti na sve do kraja.

Naravno, treba napomenuti da je to samo model, simulacija razvoja situacije u savršenim uvjetima. A svi znamo da stvarni život baš tako i ne funkcionira. No ako planirate obiteljsko okupljanje za blagdane (naravno u skladu s važećim epidemiološkim smjernicama), ovaj alat može vam pomoći odabrati točan broj ljudi koje ćete pozvati, veličinu sobe u kojoj ćete se smjestiti, ali i frekvenciju otvaranja prozora i zračenja prostorije, piše Zimo.