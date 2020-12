U tijeku eksperimentis lijekom koji je blokirao širenje korona virusa u roku od 24 sata

Mulnupiravir je lijek koji ima široki spektar djelovanja protiv respiratornih RNA virusa, a istraživanje na tvorovima pokazalo je da zaustavlja multipliciranje virusa i njihovo širenje

<p>Čini se da oralni lijek Molnupiravir može zaustaviti repliciranje korona virusa u tijelu, a onda i njegovo širenje izvan tijela, i to u roku od samo 24 sata od uzimanja, objavili su istraživači nakon što su lijekom tretirali šest tvorova zaraženih korona virusom i odmah ih zatvorili sa tvorovima koji nisu bili zaraženi prije toga u isti kavez. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kod Britanaca uskoro započinje cijepljenje </p><p>Pokazalo se da niti jedan zdravi tvor koji je bio u kavezu sa zaraženom životinjom u idućih osam dana nije razvio simptome korona virusa. S druge strane, zaraženi tvorovi koji su tretirani placebom umjesto lijeka prenijeli su virus na druge životinje. <br/> Rezultati studije objavljeni su u časopisu Nature Microbiology. </p><p>Merck & Co and Ridgeback Biotherapeutics trenutno testiraju lijek na ljudima, no rezultati se ne očekuju prije svibnja iduće godine. Istraživački tim sa Državnog Sveučilišta u američkoj državi Georgia, kaže da – ako se isti rezultati pokažu i kod ljudi – to znači da ljudima koji imaju Covid -19 možemo dati lijek koji će dovesti do toga da u roku od samo jednog dana prestanu biti širitelji zaraze. </p><p>- To je prva demonstracija oralnog lijeka koji bi mogao izuzetno brzo blokirati širenje SARS-CoV-2 – kaže dr. Richard Plemper, profesor na Institutu za biomedicinske znanosti na Sveučilištu Georgia. </p><p>Molnupiravir je antivirusni lijek koji je razvilo Sveučilište Emory, iz Atlante, odnosno istraživačka kompanija u vlasništvu sveučilišta Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE), pod licencom Ridgeback Biotherapeutics, koji surađuje s Merck & Co.</p><p>Originalno, osmišljen je kao lijek protiv gripe i poznat je po tome da sprječava multipliciranje virusa tako da kreira grešku tijekom replikacije RNA virusa. U travnju 2020. studije su pokazale da Molnupiravir može prevenirati i smanjiti učestalost oštećenja pluća na miševima koji su bili zaraženi korona virusom.</p><p>Lijek je trenutno u kliničkim ispitivanjima faze II / III, u okviru koje se ispituje u tri različite doze svakih 12 sati, tijekom pet dana, kod bolesnika s Covid-19 i očekuje se da će rezultati tih istraživanja biti dostupni do svibnja 2021. godine.</p><p>- Vjerujemo da tvorovi odražavaju relevantni model širenja virusa jer uobičajeno ga prenose, ali uglavnom ne razviju ozbiljnu bolest, što se zapravo podudara s modelom širenja SARS-CoV-2 kod djece - kaže koautor studije, dr. Robert Cox, a sa Sveučilišta Georgia.</p><p>Istraživači su zarazili šest tvorova SARS-CoV-2 virusom i liječili troje od njih lijekom kad su počeli izbacivati virus iz nosa. Potom su doveli 12 nezaraženih tvorova i smjestili ih po dva u kavez s jednom od bolesnih životinja. Tvorovi su testirani svaki dan tijekom osam dana. Niti jedan od zdravih tvorova koji su smješteni u kaveze s bolesnim životinjama nije obolio od virusa. S druge strane, do četvrtog dana su se razboljeli svi tvorovi koji su bili zatvoreni u kavezu s onim životinjama koje nisu liječene ovim lijekom.</p><p>- Rano smo primijetili da Molnupiravir ima široki spektar djelovanja protiv respiratornih RNA virusa i da liječenje zaraženih životinja davanjem lijeka oralno smanjuje količinu virusnih čestica koje se šire oko njih, uz dramatično smanjen prijenos – rekao je Plemper te dodao kako ta svojstva lijek čine jakim kandidatom za farmakološku kontrolu Covid-19, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/health/article-9015857/Experimental-antiviral-drug-stopped-coronavirus-transmission-ferrets-24-HOURS.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR3YT90wVtNgQ6ul8jRRUUF6oUDWo-WXbNTdNIZLNpgCLVxCDa3mYJMVpK0">Daily Mail.</a></p>