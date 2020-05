Možete li pogoditi koliko ova žena ima godina? Ima 3 unuka

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Nasljednica slavne Kate: Lila Moss ide maminim stopama

Lesley Maxwell oduševljava svijet svojom fantastičnom linijom. Ima 63 godine, troje unučadi, a na svom tijelu radi od svojih 40 godina.

Ova nesvakidašnja baka iz Melbourna osobna je fitness trenerica, fitness model, a bila je i na naslovnicama magazina. Trenira i slavne, a napisala je i knjigu 'Get the Body You Want' (Do tijela kakvog želiš) i 'Training to Train' (Treniranjem do treninga). Na svom sajtu nudi i besplatna videa za vježbanje te preporučuje zdrave obroke.

Njezin Instagram prati više od 27.000 ljudi, a malo je reći da žena izgleda fantastično.

Većina njezinih postova orijentirana je upravo na izgradnju svog tijela, benefite svih vrsta treninga i pokazivanje isklesanosti.

Na njima je uglavnom oskudno odjevena, a pozirala je i u štiklama.

U prošlosti je Lesley radila kao vizažistica i u promociji, a u međuvremenu je osvojila 30 fitness titula.

Odlučila je postati osobna trenerica s 48 godina te je te godine prvi put pobijedila na fitness natjecanju.

Smatra da svoj mladolik izgled duguje upravo strogom fitness režimu. Trenira najmanje pet puta na tjedan.

Prilaze mi puno mlađi muškarci, čak desetljećima mlađi od mene i to mi godi - priznala je Leslie, piše Metro.

No ova fantastična baka ne gladuje i ne ide na dijete, ali jede isključivo zdravu hranu bogatu proteinima.

Kada je njena unuka Tia Christofi (18) objavila video kako odlazi u teretanu sa svojom kul bakom, ljudi su bili oduševljeni. A među komentarima se našlo i pitanje: Je li baka slobodna?

