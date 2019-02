Mrvoš: Moji vršnjaci izlaze, a ja tražim milijune za razvoj posla

Magazin Forbes uvrstio je Ivana Mrvoša na listu 30 najperspektivnijih poduzetnika mlađih od 30 godina. Mrvošu je tek 23 godine, a proslavio se izumom solarne klupe. Potom je osnovao tvrtku "Include" koja proizvodi solarne klupe, ali i druge proizvode. I dok njegovi vršnjaci studiraju i izlaze, Mrvoš je već zaposlio više od 30 ljudi, radi danonoćno, razmišlja o novim proizvodima, investicijama...

Tvrtka trenutno izvozi proizvode na više od 40 tržišta, čime su jedna od rijetkih hrvatskih tvrtki koja posluje u tako velikom broju zemalja, čak i ako se uspoređuju s našim velikim tvrtkama.

- U protekle tri godine prodali smo više od 900 pametnih klupa, a od kraja 2018. godine započeli smo i s prodajom novih proizvoda namijenjenih tržištu cikloturizma. Trenutno imamo nešto više od 30 zaposlenih u različitim odjelima tvrtke poput razvoja, proizvodnje i prodaje, a do kraja ove godine očekujemo nastavak zapošljavanja i najmanje 40 zaposlenih. Pretprošle godine uspješno smo realizirali prvi investicijski ciklus od 3,5 milijuna kuna, a u ovoj godini zatvaramo novi ciklus vrijedan od 14 do 20 milijuna kuna pri čemu će valuacija tvrtke biti oko 100 milijuna kuna. Naši distributeri na globalnoj razini su lokalne tvrtke, ali i veliki globalni igrači poput telekoma. Trenutno u prodajnom portfelju imamo 9 proizvoda te se tvrtka fokusirala na razvoj raznih proizvoda koji se koriste u javnim prostorima, dakle polako se s klupa prebacujemo i na neke nove projekte, s time da je naš fokus isključivo na urbanu opremu - kaže Mrvoš, koji je naravno vrlo sretan i zbog Forbesovog priznanja.

Foto: ALEN PURTIC

- Biti prepoznat kao jedan od trideset mladih ljudi koji kreiraju budućnost europske proizvodnje i industrije zbilja je nešto posebno. Nakon što smo 2015. i 2016. godine osvojili gotovo sve hrvatske nagrade, u protekle dvije godine sve nas se češće prepoznaje i na globalnoj razini, što je zbilja potvrda da radimo dobar posao. Prošle godine Deloitte nas je proglasio najbrže rastućom mladom tvrtkom u srednjoj Europi - kaže.

Foto: G.I.TEPES

A dok ljudi njegovih godina najviše razmišljaju o izlascima i zabavi, Mrvoš je potpuno posvećen poslovnim obvezama, a najbolje se zabavlja u društvu djevojke ili prijatelja.

- Trenutno paralelno s poslom završavam i MBA u Zagrebu, tako da zapravo i tu trošim dosta slobodnog vremena vikendom. Inače, ako uhvatim vremena odem u kino ili se nađem s prijateljima, a ako uspijem spojiti nekoliko dana najčešće otputujem negdje van Hrvatske i odmaram. A moja djevojka je zapravo već od prvog dana u tvrtki, iako na samom početku nismo bili zajedno, tako da je u potpunosti uključena u sva zbivanja unutar tvrtke. Kao i drugi članovi tima, zaslužna je za sve do sada ostvarene rezultate. U početku je vodila postprodajne procese, a proteklih godinu dana vodi marketing - kaže mladi poduzetnik, koji još ne razmišlja o klasičnom obiteljskom životu.

- Trenutno ne idem toliko daleko s planiranjem privatnog života, prije svega jer imam tek 23 godine. Većina mojih vršnjaka još uvijek završava fakultet, vikendima izlaze i definitivno se ne brinu kako posložiti novu strategiju ili osigurati nove izvore financiranja za daljnji rast i razvoj tvrtke. Vjerojatno ću još nekoliko godina biti posvećen Includeu i osigurati sve preduvjete potrebne za obiteljski život. Mislim, već sada sam sve osigurao, ali i dalje postoji taj rizik uspjeha ili propasti tvrtke. Rijetko kada volim ostaviti stvari polovično riješene, a osobno smatram da osnivanje obitelji i djeca nisu najbolji potez ako nemate riješeno stambeno i financijsko pitanje - objasnio je.

Foto: Include

Kao i većina poduzetnika, i Ivan je razočaran situacijom u Hrvatskoj.

- O tome bih mogao napisati knjigu, zbilja je teško izdvojiti isključivo jedan problem. Prije svega, mi smo kao narod zapeli u prošlim vremenima. Glavne teme su ostale u ’45. ili u najboljem slučaju u ’91. Smatram kako je vrijeme da se okrenemo prema budućnosti, ali isto tako mislim da se to neće dogoditi u skoroj budućnosti. Zatim je tu problem i politike koja jednostavno na sve moguće načine koči poduzetnike u rastu i razvoju počevši od doprinosa, birokratskih zavrzlama i raznih drugih nameta - kaže Ivan te dodaje da je država nakon rata imala priliku posložiti se i postati europski lider u cijelom nizu industrija. Od prehrambene i proizvodne, do turizma i financija. Slavonija je mogla proizvoditi hranu za izvoz u cijeloj Europi, Dalmacija i Istra mogle su biti najjače turističke lokacije ovog dijela svijeta, a unutrašnjost je mogla biti industrijski lider za što god poželimo - od čelika i drveta, do naprednih tehnologija.

- Nažalost, otišli smo u potpuno pogrešnom smjeru za koji je upitno može li se više uopće ispraviti - govori mladi poduzetnik, te ukratko opisuje svoju životno-poslovnu filozofiju:

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Rijetko kada pričam o sebi, ali kada na nečemu radim onda zbilja vjerujem u to i predan sam do samog kraja. Rijetko kada odustajem, čak i kada situacija možda na prvi pogled izgleda bezizlazna. Ne volim komplikacije i veliku filozofiju ni kod ljudi, kao ni kod posla. Stvari se uvijek mogu napraviti na jednostavan, brz i efikasan način. Smatram kako je učenje na osnovu iskustva nešto najvrjednije što čovjek može steći i zbog toga se ne volim praviti pametan ili veličati svoje 'uspjehe'. Umjesto toga radije pokušavam i dalje učiti od pametnijih ljudi i iz različitih situacija u kojima se zateknem - zaključuje Ivan Mrvoš, jedan od 30 najperspektivnijih mladih poduzetnika na planeti.