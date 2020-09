Muče vas zbunjujuće poruke u vezi? Evo što trebate napraviti

Možda ste se nekad u svojoj vezi suočili s porukama koje su vam bile jako zbunjujuće. Ako jeste, onda znate kako to može biti iscrpljujuće i jako loše za vezu

<p>Vaši partneri ili potencijalni partneri mogu reći jedno, a napraviti drugo. Možda vam govori kako uživa u vašem društvu, ali onda ne odgovara na vaše poruke. Ili, vam možda stalno obećava kako će vas izvesti na večeru, ali onda to nikako da i napravi.</p><p>U takvim zbunjujućim porukama postoji nedosljednost između riječi i djela. Neusklađenost između onoga što osoba govori i čini može nas izluditi. Ne znamo u što vjerovati ili možemo li računati na drugu osobu. Ova neizvjesnost ne uspostavlja dobre temelje ni za jednu vezu.</p><p>Ako dobivate takve poruke, evo kako to riješiti:</p><h2>1. Uočite nedosljednosti između riječi i djela</h2><p>U početku se uglavnom želite nadati da će vaša veza uspjeti, pa se onda koncentrirate samo na ono što želite čuti. Ali, ako postoje neke neskladnosti, tada neće sve biti dobro. Ako primijetite tu nelagodu, trebali biste početi obraćati pažnju na postupke partnera. Govori li vam da mu se sviđate takvi kakvi jeste, ali zatim predlaže načine za promjenu? Primamljivo je dopustiti da želja za sretnim krajem prevlada zapažanja, ali presudno je da se za vlastitu dobrobit suočimo sa stvarnošću koja je pred nama.</p><h2>2. Dajte im malo vremena</h2><p>Važno je da ne krenete odmah u akciju čim prepoznate zbunjujuće poruke. Možda postoji dobar razlog što se nije javio/la iako je rekao/la da hoće. Možda im treba malo vremena da odluče kada će vas pozvati na večeru. </p><h2>3. Prepoznajte je li im to navika</h2><p>Dok obraćate pažnju, vidjet ćete ima li druga osoba naviku reći jedno, a zatim ili učiniti nešto drugo ili reći nešto što je u suprotnosti s onim što je prije rekao. Ako to rade redovito, shvatite to ozbiljno, jer takvo ponašanje vjerojatno neće promijeniti dok ih ne upozorite.</p><h2>4. Razgovarajte s partnerom</h2><p>Razgovarajte s osobom o njezinim zbunjujućim porukama. Iako se mnogi od nas boje sukoba, to je jedini način da riješite, ukoliko je to moguće, taj problem.</p><h2>5. Pričekajte da vidite što će se dogoditi</h2><p>Nakon što razgovarate sa svojim partnerom, dajte im malo vremena da poslušaju vaše zamjerke i da isprave svoje ponašanje. Ako druga osoba ozbiljno shvati vašu zabrinutost i zbunjujuće poruke nestanu to znači da im je stalo do vaše veze i da su vas poslušali. Ali, ako nastave govoriti jedno, a činiti drugo, vjerojatno ćete morati preispitati vaš odnos, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-deal-with-mixed-messages-from-your-partner?mbg_mcid=777:5f5821bace29512fae636504:ot:5c35299b9799ec3cc65831de:1&mbg_ha" target="_blank">mindbodygreen.</a></p>