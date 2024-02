Muhammad Ali je s 22 godine postao svjetski prvak u boksu

Američki boksač Muhammad Ali, tad poznat kao Cassius Clay, postao je svjetski prvak s 22 godine, i to u teškoj kategoriji, na današnji dan, 25. veljače 1964. godine. Naime, Cassius Clay šokirao je sve kladioničare kad je svrgnuo s trona svjetskog boksačkog prvaka Sonnyja Listona tehničkim nokautom u sedmoj rundi. Zanimljivo je kako je Clay predvidio pobjedu hvaleći se da će "lebdjeti poput leptira, a bosti poput pčele" te nokautirati Listona u osmoj rundi.

Inače, Cassius Marcellus Clay Jr. rođen je 1942. u Kentuckyju. Boksati je počeo s 12 godina, a do 18. godine ostvario je više od 100 pobjeda u amaterskim natjecanjima.

Prvi pištolj s rotacijskim bubnjem

Foto: Javno vlasništvo

Samuel Colt na današnji je dan, 25. veljače 1836., patentirao svoj revolver. Inspiraciju za dizajn dobio je sa samo 18 godina, i to na putovanju brodom u Indiju, promatrajući rad kormila broda. Bio je to prvi pištolj s rotacijskim bubnjem.

Posljednji nastup legende

Foto: Javno vlasništvo

Frank Sinatra je 25. veljače 1995. posljednji put javno nastupio, nakon 60 godina karijere. Bio je to posljednji dan golf-turnira Desert Classic u Palm Springu. Pjevao je hitove poput "I've Got the World On a String", "You Make Me Feel So Young", "Fly Me to the Moon" i mnoge druge.

Više vremeplova pročitajte OVDJE