Muška moda nakon korone: In je klasika, jednostavnost, a prednost imaju 'domaća odijela'

Usred krize, recesije i velikih društvenih šokova, promjene se dešavaju i na području stila i mode te u fokus ulaze klasika, elegancija i sređivanje po pravilima minimalizma i provjerenih formula, iznad trendova

<p>- Muškarci će se nakon razdoblja korone, usred nove recesije, poželjeti više sređivati no istovremeno vraćaju se nekim više tradicionalnih vrijednostima klasike i elegancije, ignorirajući trendove - izjavio je američki modni dizajner Antonio Ciongoli. Nosit će uredne hlače na crtu, sakoe, fine majice, možda čak i kravate, na dnevnoj bazi, predviđanja su dizajnera koji smatra da je karantena promijenila način na koji muškarci gledaju na svakodnevno odijevanje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Muška kolekcija inspirirana Zoom pozivima</strong></p><p>Naime, pandemija, a onda i ekonomska depresija, vratit će u svijet mode neke od klasičnih vrijednosti odijevanja koja su vrijedila u sličnim situacijama iz povijesti.</p><p>Primjer je recesija od prije desetak godina, a tu su i druge epohe koje su, nakon dramatičnih promjena u društvu i pada kućnog prihoda, u sam vrh stila vratile neka klasičnija pravila odijevanja i brigu o sređenom izgledu. Iako, današnja je moda opterećena brzim promjenama i trendovima, no u ovakvim razdobljima, brze izmjene padaju u drugi plan, a fokus je na - kvaliteti i dugotrajnosti, ne samo stilski, već i doslovno.</p><p>- Ako usred recesije ulazite na tržište rada, kao što su to činili milenijalsi, to trajno mijenja vašu percepciju o svijetu - ističe Michael Williams, predavač o muškom odijevanju i osnivač web stranice "A Continuous Lean" za <a href="https://www.gq.com/story/hashtag-menswear-revival-coronavirus">GQ</a>.</p><p>Noviji komentari koji su se pojavili na Redditovom forumu za muške modne savjete, otkrivaju kako su shvatili, nakon mjeseci izolacije, da imaju i više nego dovoljno odjeće te da planiraju štedjeti. Time je automatski popularnija ona odjeća koja je cijenjena, koja je otporna na trendove i promjene te je jednostavna i klasična.</p><p>Upravo u slično vrijeme, u recesiji oko 2010., brendovi su reagirali na ovu skromnost u vezi stila i odijevanja te započeli kampanje koje se oslanjaju na tradiciju i povijest.</p><p>Kupci sada novac na odjeću troše opreznije te žele kupovati dugoročne stvari. A upravo to vide u brendovima koji naglašavaju dugogodišnju tradiciju i povjerenje.</p><p>Učinak koronavirusa očitovat će se na različite načine, a među njima je i promjena dizajna - posljednjih godina vratila se logomanija i isticanje prestiža, no to sada djeluje neprikladno.</p><p>Ova skromnija filozofija već je prisutna i u drugim industrijama koje su povezane s muškom odjećom.</p><p>- Minimalizam će ući u naš svijet, što znači da su gotovi dani raskoši i kompliciranog dizajna – smatra John Reardon, osnivač Collectability, platforme specijalizirane za Patek Philippe satove.</p><p>Sada, kada opet možemo ići na večeru, želimo li nositi ukras na koji smo potrošili ogromnu svotu novaca ili želimo ipak nešto normalnije, u ovim kritičnim uvjetima u kojima se svijet trenutno nalazi, pita se Reardon. Naime, tumači da čak ni bogataši ne žele u ovom momentu isticati preskupe stvari, jer ispadaju bahati i neprilagođeni.</p><p>- To vam je kao da je prošao veliki požar, uništio sve i sada ćemo vidjeti novi rast – zaključuje Williams.</p><p>Nova faza muškoga odijevanja možda neće dovesti do novog vizualnog identiteta već do posve novog načina razmišljanja o našoj odjeći. Novi prosvijetljeni, pažljiviji kupac neće samo odabrati marke koje podržavaju, već će htjeti znati i tko su ti majstori koji izrađuju kreaciju. Tu u priču ulaze lokalne tvrtke koje na fer način izrađuju odjeću koja će trajati i više od jedne sezone.</p><p>Jake Mueser, američki dizajner, tvrdi da s relativno nedavnim vraćanjem odijela, u kolekcije vodećih brendova poput Diora i Louis Vuittona, paralelno stižu i sve ležernija pravila odijevanja u korporativnom svijetu. To znači da je dobar stil – vaš odabir, iako on nije obavezan.</p><p>- Ljudi više ne žele razmišljati o kućnom Zoom pozivu, već žele odijevati lijepe stvari i otići na neki događaj ili ponovo biti u lijepom restoranu. Na taj način, kupovina odijela, hlača na crtu i sakoa s dvostrukim gumbima neće biti samo način da se pomogne lokalnim tvrtkama, već je to ujedno simbol nade – uvjeren je Williams.</p><p>Moda kao veliki zagađivač prirode i recesija mijenjaju naše navike te se u kolektivnoj svijesti uspostavljaju neka nova pravila ne samo kupovanja, već i stiliziranja na svakodnevnoj bazi.</p>