Muška pilula za kontracepciju sigurna - neće 'uspavati' libido

Rana klinička ispitivanja pokazala su da se nova kontracepcijska pilula za muškarce pokazala sigurnom i da ne ubija muški spolni nagon. To je definitivno revolucija u kontroli rađanja, no da bismo došli do toga da se nađe u ljekarnama i može dobiti na recept, proći će još najmanje jedno desetljeće, izvjestili su znanstvenici s Instituta za biomedicinska istraživanja iz Los Angelesa i Sveučilišta u Washingtonu.

Foto: 24sata

Znanost je dosad došla do samo dvije opcije prevencije trudnoće 'intervencijom' na muškarcima. Jedno su kondomi, koji su učinkoviti samo ako se koriste pravilno, te vazektomija, kirurški zahvat koji blokira mogućnost da spermiji uopće dođu do tekućine koju muškarac izbacuje tijekom orgazma. S druge strane, postoje brojne mogućnosti kontracepcije za žene, s tim da niti jedna nije bez nuspojava, jer se najčešće baziraju na 'ometanju' ženskih spolnih hormona, ili na umetanju spirala u rodnicu, što je nekim ženama neugodno i bolno.

Zbog toga raduje da su se znanstvenici u zadnje vrijeme više okrenuli testiranju mogućnosti da se odgovornost za kontrolu rađanja prebaci na muškarce. Tako se u zadnje vrijeme ispituje učinak gela s hormonalnim djelovanjem, koji se utrljava u leđa i ramena, čija će klinička ispitivanja biti gotova tek 2022. godine, dok je pilula upravo prošla svoj prvi veliki test sigurnosti, izvijestili su istraživači.

Foto: Dreamstime

Novi lijek, 11-beta-MNTDC, je modificirani sintetski oblik testosterona, koji djeluje na muške hormone (androgeni) i endokrini sustav koji proizvodi testosteron. Pretpostavlja se da bi lijek trebao smanjiti proizvodnju sperme u testisima uz održavanje normalne razine testosterona u ostatku tijela.Testovi provedeni na 40 odraslih muškaraca, od kojih je 10 primalo placebo, pokazali su da lijek zaista smanjuje proizvodnju hormona.

Muškarci su uzimali dnevnu dozu od 200 ili 400 miligrama tijekom 28 dana. Nitko nije prekinuo uzimati lijek, iako je bilo onih koji su imali blage nuspojave, kao što su umor, glavobolja ili pojava akni. Petorica muškaraca ocijenila je da se njihov libido malo smanjio, no svi su održali uobičajen seksualni život.

Iako su razine njihovih hormona nakon 28 dana bile bitno manje, znanstvenici upozoravaju kako bi trebalo proći između 60 i 90 dana da to dovede i do smanjenja sperme u ejakulatu, koliko je potrebno da lijek 'zaustavi' proizvodnju dvaju hormona koji su uključeni u stvaranje sperme. Naime, muški testisi proizvode 1500 spermija u sekundi, što je razlog zbog kojeg je potrebno toliko vremena da pilula počne djelovati.

Foto: Dreamstime

Iako još ne mogu potvrditi da je pilula djelotvorna, znanstvenici iz klinike koja se bavi biomedicinom u Los Angelesu i oni sa sveučilišta u Washingtonu kažu kako obećava činjenica da je lijek siguran i da nema težih nuspojava.

- Cilj je pronaći spoj koji ima najmanje nuspojava i koji je najučinkovitiji, kaže dr. Stephanie Page, profesorica medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Washington, koja vodi jedan dio istraživanja.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je pred njima još dug put, jer prva faza procesa odobravanja lijekova traje dvije do tri godine, dok procjena Američke agencije za lijekove (FDA) može trajati oko dvije godine.

- Sigurna hormonska kontracepcija za muškarce trebala bi biti dostupna za otprilike 10 godina, kaže i Christina Wang, stručna suradnica na Institutu za biomedicinska istraživanja u Los Angelesu, prenosi Daily Mail.