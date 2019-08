Muškarac Djevica je najbrižniji suprug, a Blizanci su zavodnici

Ovan

Oni su poznati po svojoj tvrdoglavosti, a takvi su i u braku. No, ako vole, oni vole zauvijek. U tom slučaju nikad mu nećete prestati biti zanimljivi. Po prirodi su praktični što je dobra osobina, pogotovo za ljubavnu vezu ili brak.

Bik

Vole materijalno i važno im je da osiguraju obitelj. Strastveni su i vode računa o tome je li partnerica zadovoljna u krevetu. Seks im je važan, ali to ne znači da nemaju srca. Kada vas zavole, vrlo su pažljivi samo to ne pokazuju pred drugima.

Blizanci

Život s njima nikad nije dosadan. Oni su zabavni, društveni, pričljivi, ambiciozni i vrlo šarmantni. Možda vam se ponekad čini kao da flertuju sa svakom osobom s kojom dođu u kontakt, ali to je dio njihove osobnosti. Nepredvidljivi su i s njima vas očekuju razne avanture.

Rak

On je suprug pun ljubavi. Staložen je, stabilan i fokusiran na to da vas u svakom trenutku usreći. Maksimalno je posvećen vašem odnosu. Rakovi otvoreno pokazuju emocije, a svađaju se razumno te uvijek žele što prije 'izgladiti' situaciju.

Lav

Njihov ego je poprilično velik, ali to ne znači da zanemaruje svoju bolju polovicu. Lav je zaštitnički nastrojen prema supruzi i sve će napraviti kako bi ona bila dobro. Iz nje želi izvući ono najbolje i dati joj osjećaj sigurnosti.

Djevica

Pripadnici ovog horoskopskog znaka najbrižniji su supruzi. Obitelj je njegov prioritet u životu i najvažnije mu je da ste vi dobro. Svojoj supruzi želi da pruži sve što joj je potrebno jer je njena sreća i njegova sreća.

Vaga

Oni su romantični supruzi. Vole ljepotu, balans i mir pa teže upravo takvom domu. Svoju ljubav ne izražavaju samo riječima nego i djelima. Romantične geste njihova su specijalnost.

Škorpion

Ovaj znak je odan. Ako nešto odluče, to će i napraviti bez obzira na cijenu. To nekad može biti i mana, ali ako je u pitanju ljubav to može biti velika kvaliteta jer će se Škorpion boriti da njegov brak uspije.

Strijelac

On će vas svaki dan iznenaditi s novom avanturom koja obara s nogu. Iako oni nisu tipovi muškaraca koji će se lako skrasiti, kada upoznaju onu 'pravu' postaju pitomi i u potpunosti joj se posvećuju.

Jarac

Odgovoran je, staložen i praktičan suprug koji uvijek razmišlja unaprijed. Ne boje se obaveza i predani su partnerici. S njima možete zaboraviti na spontanost. Žene koje žele miran brak bez turbulencija će biti zadovoljne u braku s Jarcem.

Vodenjak

Obožavaju slobodu, ali ipak traže i ljubav kao svi ostali. Sanjar je i mašta o tome da promijeni svijet, ali to ne znači da brak zbog toga mora patiti. Pronaći će zlatnu sredinu - dati vam dovoljno ljubavi, a istovremeno neće izgubiti sebe.

Ribe

Oni su emotivni i strastveni partneri. Kada pronađu ženu iz snova, u 'sedmom su nebu' i beskrajno su odani. Kreativni su, a sa suprugom žele imati odnos koji se temelji na povezanosti uma, duše i tijela.