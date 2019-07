Muškarac rodio dijete i bori se da mu bude otac, a ne majka

Freddy McConnell iz Velike Britanije je rođen kao žena, no danas je muškarac. Zadržao je maternicu i rodio dijete. Djetetu su u rodni list Freddyja upisali kao majku, a on se sada na sudu bori da ga upišu kao oca. Ako se to dogodi, njegovo će dijete biti prvo u Britaniji koje nema majku.

Freddy kaže da je na dan rođenja svojeg djeteta bio muškarac. Deset dana nakon što je službeno postao muškarac je uz pomoć sperme donora ostao trudan. Kada je išao prijaviti dijete, inzistirao je na tome da ga upišu kao oca. No prema zakonu iz 1836. dijete mora imati majku. Kako bi pobijedio vladu, odlučio je otići na sud. Njegov odvjetnik tvrdi da mu krše ljudska prava jer ga prisiljavaju da bude upisan kao majka djeteta. Prema zakonu, osoba u Velikoj Britaniji može promijeniti spol i bez operacije, ali mora najmanje dvije godine živjeti s "novim" spolom. Freddy, koji je u ranim 30-tima, pristao je i na snimanje filma o sebi te je čak pustio i kamere u sobu u kojoj je rodio.

- Pristao sam nakon promjene spola na uzimanje hormona testosterona i rekli su mi da zbog toga neću moći imati djecu. Da, već sam prihvatio tu činjenicu, ali sada želim reći svim transseksualnim muškarcima da i oni mogu roditi. Želim da znaju informaciju jer i dalje ne dobivaju dovoljno informacija o svojim opcijama - kaže Freddy. Dodaje kako se oduvijek osjećao kao muškarac.

- Dok sam bio dijete dao sam si drugo ime i uvijek sam osjećao iznutra da sam dječak - kaže. Njegova majka Esme mu je uvijek bila oslonac. S 25 godina je počeo uzimati testosteron i kasnije je išao na operaciju kojom su mu uklonili grudi. Maternicu nije uklonio jer je, kaže, htio biti roditelj.

- Razmišljao sam o tome da postanem roditelj prije promjene spola, a onda sam zaključio da je to neodgovorno. Trebao sam potpuno biti na čisto tko sam ja prije nego mi se rodi dijete - kaže. Dodaje kako je prestao uzimati testosteron kako bi ostao trudan te je tada opet imao mjesečnice.

- Bilo je to teško razdoblje. Osjećao sam se kao alien - kaže. Trudnoća mu nije bila lagana no kaže da je cijelo vrijeme imao mali trbuh koji je više izgledao kao pivski trbuščić.

- Porod je bio čudno iskustvo, ali radosno - zaključuje Freddy, piše Daily Mail.