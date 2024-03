'Muškarci bi morali plaćati na prvom spoju jer mi žene previše trošimo na šminku'

Elle McNamara iz Derbyshirea sudjelovala je u TikTok trendu u kojem kreatori otkrivaju skrivene troškove svojih rutina šminkanja. TikTokerica, koja se na internetu zove BambiDoesBeauty, poznata je po svojim videima o šminkanju i ljepoti.

U svom posljednjem videu 'GRWM' (Get Ready With Me), Elle je objasnila da bi muškarci 'morali platiti na prvom spoju', jer je ona u sve to već dosta uložila - ukupna cijena njezine šminke je 272 eura.

Elleina luksuzna make-up rutina uključivala je proizvode Diora, Chanela i Rihanninog make-up brenda Fenty.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:43 Natali Dizdar i Zdenku Kovačiček oduševio prvi hrvatski No Make up party | Video: Bella Event

Video je izazvao komentare o vječnoj temi - tko treba platiti piće na prvom dejtu i zašto je to uopće važno.

Jedan je komentator čak otišao toliko daleko da ga je nazvao 'seksističkim'.

- Potpuno se ne slažem s ovim jer mi same odlučujemo kupovati i nositi šminku - navela je jedna.

- Ionako ti ne treba čitavo pakiranje za jedan look, ali u svakom se slučaju sjajiš - izjavila je druga.

- Nadam se da je ovo šala. Ne nosiš šminku u vrijednosti od 272 eura. To bi značilo da si sve potrošila za jedan look, što očito nije slučaj - izjavila je jedna.

Rasprava o tome tko bi trebao platiti na prvom spoju je uvijek aktualna te može dovesti do neugodnih situacija jer ljudi imaju različite preferencije i očekivanja.

Prema nedavnoj anketi među čitateljima MailOnlinea, 40 posto njih vjeruje da bi muškarac trebao platiti račun na prvom spoju, dok je 58 posto reklo da bi trebalo podijeliti. Samo dva posto smatra da bi žena trebala platiti.

U drugom sličnom videu, @naginadarling s TikToka rekla je da je ukupna cijena njezine rutine šminkanja iznosila 1551 eura.

O svemu komentar ima i stručnjak za spojeve. Naime, Niko Emanuilidis (30) je guru ljubavnih veza koji često dijeli ljubavne savjete na svom TikToku, gdje ima više od 162.000 pratitelja.

U viralnom videu, koji je do sada prikupio više od 232.000 pregleda, objasnio je da bi muškarci uvijek trebali plaćati u prva 'tri do četiri mjeseca veze.' Video je naslovio: 'Muškarci bi trebali platiti'. Niko je započeo objašnjavajući da u 'modernim spojevima' mnogi muškarci misle da bi trebali podijeliti račun.

- Ne, ti plaćaš. A ako ne možeš platiti, onda ne bi trebao ni izlaziti - rekao je.

- Trebao bi se usredotočiti na svoj posao, na svoju svrhu i zarađivati ​​novac do te mjere da si možeš priuštiti da izvedeš ženu i pružiš joj dobar provod - sugerira Niko.

- To što želite da ona plati svoju polovicu pokazuje da nemate iskustva sa spojevima, nemate pojma tko je muško i što je ženstveno - zaključio je, piše The Daily Mail.

RIJEŠITE ANKETU: