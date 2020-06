Muškarci i biologija:'Rekao mi da menstruacija traje 30 dana'

Žene su progovorile o apsurdima na temu ženskog tijela od strane muškaraca, a dok je neke njihovo neznanje zabezeknule, druge se danima nisu mogle prestati smijati na apsurd koji su čule

<p>Ah taj čuveni internet, stvorio nam je iluziju da sve znamo, a ono što ne znamo lako saznajemo kroz par klikova. Rijetko tko više posvećuje pažnju drugačijem načinu učenja, uopće ne uzimajući u obzir do kojih sve netočnih informacija mogu doći - osobito ako se pouzdaju u neprovjerene izvore. Nerazumijevanje nekih osnovnih stvari iz biologije od strane muškaraca toliko je šokiralo ove žene, da su odlučile o tome otvoreno progovoriti.</p><p>Pogledajte video o mjesečnici i kako ublažiti bolove:</p><p>Prošli tjedan korisnica Twittera @wahweepop objavila je opis svog spoja u jednoj rečenici, što je samo po sebi znak da nije bio baš impresivan.</p><p>Naravno da nitko ne očekuje da svi znaju sve, no činjenica da menstruacija traje od 3 do sedam dana doista spada u neko osnovno znanje. Taj je tweet pokrenuo čitavu lavinu drugih komentara iz kojih se zaključuje kako bi današnje generacije mladića doista trebala posvetiti malo više pažnje poznavanju biologije.</p><p>Primjerice, na temu cijene higijenskih potrepština za žene (uložaka i tampona), jedan je muškarac komentirao: 'ne razumijem, ja mogu kontrolirati svoju mokraću, što nije u redu sa ženama da to ne mogu', prenosi <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/women-are-sharing-body-facts-they-heard-from-men-and-we-dont-know-whether-to-laugh-or-cry/">IFL Science.</a></p><p>U drugom komentaru na trajanje menstruacije, jedna je djevojka napisala:</p><p>'U školi sam imala učitelja tjelesnog koji ima 40 godina i uvjeren je kako menstruacija traje samo jedan dan. Svi pričaju o boljoj seksualnoj edukaciji, ja mislim da djeci treba bolja edukacija iz biologije'.</p><h2>'Ne piškimo kroz vagine!'</h2><p>'Jednom sam čula dečka kako govori da žene imaju menstruacije i dok su trudne, ali da žene mogu imati menstruaciju samo na početku ili na kraju mjeseca, nikad u sredini', komentirala je druga.</p><p>'Bila sam dvije i pol godine u vezi kad sam saznala da moj dečko misli kako ne mogu piškiti kad imam tampon jer izlaze iz iste rupe!? Tada je imao 22 godine'</p><p>Znam jednoga koji misli da žena može ostati trudna kad je već trudna te da može istovremeno nositi više djece u različitim stadijima razvoja. On je sad u braku i živo me zanima je li nešto naučio.</p><p>Jednom sam rekla dečku da sam u PMS-u, a on me pitao da li prolazim kroz menopauzu. U dobi od 19 godina.</p><p>Moj bivši muž (50) misli kako menopauza znači da će ti maternica 'ispasti van'.</p><p>Moj je bivši muž doista vjerovao kako žene imaju manje rebara nego muškarci i shvatio je da to nije istina tek u 20-ima.</p><p>Jednom sam u 20-ima morala reći dečku da je obrezan, jer je on mislio da nije. Ono što je najgore je da je on imao diplomu iz biologije. Grudi je nazivao mliječnim zvijezdama i to u najgorem mogućem trenutku. </p><p>Kad smo kod glupih pitanja i komentara, sjetite se samo inženjera iz NASA-e, kad su jednom pitali Sally Ride hoće li joj 100 tampona biti dovoljno za misiju od 7 dana. </p>