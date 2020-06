Kome raste, a kome ostaje isti? Znanost dala odgovor o penisu

Oko 26 posto muškaraca su tzv. showers, odnosno imaju penis koji u erekciji ostaje isti kao i u opuštenom stanju, dok se tzv. growersima on povećava - ponekad do 10 cm, pa mali tad postaju iznenađujuće veliki

<p>Pogledate li opušten penis, ne možete znati je li to to, odnosno je li ostvaren njegov pun potencijal. Naime, iako se zna kako penisi u erekciji često rastu, nedavna se studija pozabavila pitanjem u kolikoj mjeri oni rastu te rastu li svima, piše <a href="https://www.iflscience.com/plants-and-animals/are-men-more-likely-to-be-growers-or-showers/">IFL Science.</a></p><p>Istraživanje je utvrdilo da je za svakog novog muškarca kojeg upoznate vjerojatnije da je on tzv. grower, odnosno da mu penis raste u erekciji te je nemoguće procijeniti njegovu veličinu u opuštenom stanju, a u tu skupinu spada 76 posto muškaraca. Koliko će penis rasti u erekciji također je vrlo individualno, pa iako je prosjek da raste oko 3,5 centimetara, postoje muškarci kojima on tada raste i do nevjerojatnih 10 centimetara.</p><p>U drugu skupinu muškaraca, njih 24 posto, spadaju oni koji se simbolično nazivaju 'showers', jer je njihov penis u erekciji isti kao i u opuštenom stanju. Također, zanimljivo je kako je njihov penis u opuštenom stanju veći nego kod 'growersa', što naposljetku djeluje i pravedno.</p><h2>I konačno, čiji je veći?</h2><p>Kod 'showersa' mnogi zaključuju da, budući da imaju velik penis u opuštenom stanju, u erekciji postaje još veći, no to može biti zabluda. Primjerice, ako on u opuštenom stanju mjeri 14 centimetara, velike su šanse da ostane takav i u ukrućenom stanju.</p><p>Znanstvenici su otkrili da su muškarci s rastućim penisom većinom bili nešto mlađi, a njihova erekcija je u konačnici bila veća nego kod onih koji su 'ostali isti'.</p><h2>Što ga može smanjiti</h2><p>Penis u erekciji u prosjeku je dug oko 13 centimetara s obujmom od 11 centimetara, ali debljina, pušenje ali i vježbanje mogu uzrokovati njegovo privremeno ili trajno 'gubljenje' na dužini.</p><p>Dobre vijesti su da je u slučaju vježbanja smanjenje samo privremeno. Na oprezu trebaju biti oni koji žele ubrzati rast svojih mišića pa uzimaju steroide. Oni uzrokuju pad testosterona što uzrokuje smanjenje razine hormona u tijelu. Kao rezultat, tijelo zaustavlja prirodnu proizvodnju testosterona što uzrokuje smanjenje testisa. Još jedna nuspojava steroida je erektilna disfunkcija koja muškarca može ostaviti nezadovoljenog u spavaćoj sobi.</p><p>Dok tjelovježba može samo privremeno smanjiti penis, gomilanje viška kilograma može imati veće posljedice. Razlog tome je što su erektilni mišići pričvršćeni na trbušni zid. Kada se vaš trbuh širi, on povlači vašu muškost prema unutra.</p>