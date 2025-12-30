Muškarci im se boje prići: 7 tipova žena koje izazivaju strah

SNAŽNA NEOVISNA ŽENA. Ona plaća svoje račune, donosi vlastite odluke i živi život po svojim pravilima. Neovisnost je privlačna, ali također može stvarati udaljenost. Muškarci ponekad pogrešno protumače samostalnost kao nedostatak interesa za vezu. Pitam se hoće li uopće željeti njihovu prisutnost ili prihvatiti njihovu pomoć. Ova žena ne treba spašavanje, što izaziva tradicionalne uloge u upoznavanju na koje se neki muškarci još uvijek drže. Strah da će biti nepotrebni sprječava ih da priđu. Ono što propuštaju jest da željeti nekoga nije isto što i trebati nekoga. Neovisnost ne znači da je zatvorena za vezu—već da je za nju slobodan izbor. | Foto: 123RF