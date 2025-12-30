Obavijesti

IZGLED VARA

Muškarci im se boje prići: 7 tipova žena koje izazivaju strah

Svaki susret s njima može se činiti poput izazova koji je teško savladati. No iza te vanjske snage često se kriju toplina i pristupačnost koju mnogi nikad ne dožive
Postoje žene čija prisutnost muškarcima može djelovati zastrašujuće, čak i bez da išta kažu. Njihova karizma, uspjeh ili samopouzdanje ponekad izazivaju strah od odbijanja ili neadekvatnosti. No iza te vanjske snage često se kriju toplina i pristupačnost koju mnogi nikad ne dožive. U nastavku donosimo sedam tipova žena kojima muškarci najčešće oklijevaju prići. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
