Muškarci im se boje prići: 7 tipova žena koje izazivaju strah

Svaki susret s njima može se činiti poput izazova koji je teško savladati. No iza te vanjske snage često se kriju toplina i pristupačnost koju mnogi nikad ne dožive
Postoje žene čija prisutnost muškarcima može djelovati zastrašujuće, čak i bez da išta kažu. Njihova karizma, uspjeh ili samopouzdanje ponekad izazivaju strah od odbijanja ili neadekvatnosti. No iza te vanjske snage često se kriju toplina i pristupačnost koju mnogi nikad ne dožive. U nastavku donosimo sedam tipova žena kojima muškarci najčešće oklijevaju prići.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Postoje žene čija prisutnost muškarcima može djelovati zastrašujuće, čak i bez da išta kažu. Njihova karizma, uspjeh ili samopouzdanje ponekad izazivaju strah od odbijanja ili neadekvatnosti. No iza te vanjske snage često se kriju toplina i pristupačnost koju mnogi nikad ne dožive. U nastavku donosimo sedam tipova žena kojima muškarci najčešće oklijevaju prići. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Postoje žene čija prisutnost muškarcima može djelovati zastrašujuće, čak i bez da išta kažu. Njihova karizma, uspjeh ili samopouzdanje ponekad izazivaju strah od odbijanja ili neadekvatnosti. No iza te vanjske snage često se kriju toplina i pristupačnost koju mnogi nikad ne dožive. U nastavku donosimo sedam tipova žena kojima muškarci najčešće oklijevaju prići.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
IZNIMNO PRIVLAČNE ŽENE. Ovo stvara čudnu situaciju u kojoj najprivlačnije žene ponekad dobivaju manje iskrenih pristupa.
Muškarci se brinu zbog moguće neugode, posebno ako ih prijatelji gledaju. Njen fizički izgled sam po sebi izaziva sumnju u vlastite sposobnosti, zbog čega prosječni muškarci odustaju prije nego što riskiraju svoje ego.
Pritisak da je impresioniraju napravi da se muškarci osjećaju preplavljujuće.
| Foto: 123RF
ŽENE VISOKOG STATUSA I USPJEHA. CEO-i, doktori, odvjetnici i poduzetnice često zastrašuju potencijalne partnere, a da ne izgovore ni riječ.
Uspjeh govori više od riječi, a ne svaki muškarac se osjeća ugodno pristupiti nekome tko zarađuje više ili ima višu poziciju.
Neki se muškarci brinu da neće zadovoljiti njezine standarde. Zamislili su da ona želi nekoga jednako postignutog, što ih čini da se osjećaju nedostatnima. Njezina neovisnost i fokus mogu izgledati više kao zidovi nego kao snaga. Muškarci bi mogli pretpostaviti da je previše zauzeta za romansu ili da ne treba društvo. Istina? Uspješne žene također se suočavaju s usamljenošću, ali strah mnoge udvarače drži podalje prije nego što otkriju njezinu toplu osobnost.
| Foto: asiaimages
SNAŽNA NEOVISNA ŽENA. Ona plaća svoje račune, donosi vlastite odluke i živi život po svojim pravilima.
Neovisnost je privlačna, ali također može stvarati udaljenost.
Muškarci ponekad pogrešno protumače samostalnost kao nedostatak interesa za vezu.
Pitam se hoće li uopće željeti njihovu prisutnost ili prihvatiti njihovu pomoć. Ova žena ne treba spašavanje, što izaziva tradicionalne uloge u upoznavanju na koje se neki muškarci još uvijek drže. Strah da će biti nepotrebni sprječava ih da priđu. Ono što propuštaju jest da željeti nekoga nije isto što i trebati nekoga. Neovisnost ne znači da je zatvorena za vezu—već da je za nju slobodan izbor.
| Foto: 123RF
DRUŠTVENA LEPTRICA. Ona osvjetljava svaku prostoriju i poznaje sve na zabavi.
Njezin društveni krug proteže se daleko i široko, čineći je magnetskom, ali i zastrašujućom. Pristupiti joj osjećaj je kao da nastupaš pred publikom. Muškarci se brinu da neće biti ocijenjeni samo od nje, već i od cijele njezine grupe prijatelja koja promatra u blizini. Muškarci se boje da će izgledati smiješno ili biti javno odbijeni, što višestruko povećava njihovu tjeskobu. Mnogi radije promatraju izdaleka nego da riskiraju neugodnost u tako vidljivom okruženju. Njezin živahni društveni život postaje slučajna prepreka romantičnoj vezi.
| Foto: Macniak
MISTERIOZNA, TIHA ŽENA. Tiha ne znači nezainteresirana, ali muškarci često teško razlikuju jedno od drugog. Njezina mirna, nečitka energija stvara zbunjenost umjesto jasnoće. Bez očitih znakova poput osmijeha ili kontakta očima, muškarci ne mogu procijeniti hoće li pozdrav ili razgovor biti dobrodošli. Tajanstvenost postaje paralizirajuća umjesto intrigantna. Muškarci vole jasne znakove prije nego što naprave potez, a njezina rezervirana priroda ih ne pruža. Previše razmišljaju o svakoj mogućnosti, obično zaključujući: „vjerojatno želi da je se pusti na miru.“ Nedostatak povratne informacije stvara tjeskobu koja ih zaustavlja prije nego što uopće počnu. Ironično, možda upravo ona nada se da će netko dovoljno hrabar probiti led.
| Foto: 123RF
MODNO OSVIJEŠTENA ŽENA. Elegancija i dotjeranost šalju snažne poruke o ukusu, standardima i životnom stilu. Kada svaki detalj njezinog izgleda izgleda namjerno odabran i skup, muškarci brzo računaju kompatibilnost. Brinu se da će izgledati neuredno ili premalo dotjerano u usporedbi s njom. Strah da neće odgovarati njezinoj estetici ili financijskom životnom stilu stvara oklijevanje. Njezin dotjerani izgled nekima sugerira da je zahtjevna, točno ili ne. Muškarci zamišljaju da će biti ocijenjeni zbog cipela, auta ili izbora restorana. Moda postaje jezik koji neki muškarci ne govore tečno. Umjesto da riskiraju otkrivanje svoje nedostatnosti, dive joj se iz sigurne udaljenosti, gdje se njihove tenisice neće primijetiti.
| Foto: asiaimages
ŽENA S OZBILJNIM IZRAZOM LICA U MIROVANJU. Izrazi lica puno komuniciraju, a odsutnost osmijeha stalno se krivo tumači.
Nije ljuta niti nepristupačna — njezino lice jednostavno miruje u neutralnom položaju. Muškarci to interpretiraju kao nezainteresiranost ili iritaciju, pretpostavljajući da će ih odbiti grubo. Zamišljena neprijateljskost zaustavlja ih prije nego što otkriju njezinu pravu osobnost.
Bez prijateljskih znakova, muškarci sami sebi uvjeravaju da je bolje da je ne uznemiravaju. Radije izbjegavaju potencijalnu nepristojnost nego da provjere je li zapravo prijateljski raspoložena. Ovaj nesporazum stvara propuštene prilike svaki dan.
Iza tog ozbiljnog izraza možda se krije netko divan, koji čeka nekoga dovoljno hrabrog da kaže “bok” unatoč neutralnom licu koje ga gleda.
| Foto: 123RF