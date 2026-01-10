Muškarci koji rade ovih 11 stvari nisu dobri muževi, bez obzira koliko su šarmantni

5. Iskorištavaju krivnju kao oružje kako bi dobili ono što žele: Čak i ako je osjećaj krivnje teško uočiti u trenutku, on ima dugoročne posljedice za dobrobit partnera i bračno zadovoljstvo. Ne samo da se partneri koji osjećaju krivnju osjećaju manipulirano i odbačeno u situacijama u kojima bi trebali biti podržani, već njihove nesigurnosti često koriste kao oružje manipulativni partneri kojima je stalo samo do toga da dobiju ono što žele. Zato muškarci koji govore stvari poput "ovo je tvoja krivnja" i "ne bih to učinio da nije bilo tebe" nisu materijal za muža. | Foto: Canva