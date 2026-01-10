Muškarci koji rade ovih 11 stvari nisu dobri muževi, bez obzira koliko su šarmantni

Ponekad je teško u početku veze, kad sve gledamo kroz ružičaste naočale, uočiti što bi nas moglo smetati u budućem zajedničkom životu. Iako uzbuđenje i požuda nisu zanemarivi u dobroj vezi, ključne su svakodnevne stvari poput povjerenja i dobre komunikacije.
Čak i ako je teško primijetiti "crvene zastavice", muškarci koji rade ove stvari nisu materijal za muževe bez obzira koliko se činili dragima. Ove osobine mogu otežati suživot.
1. Izbjegavaju nesuglasice i sukobe: Jedan od razloga zašto stručnjaci smatraju da muškarcima veze trebaju više nego partnericama jest taj što im to pruža priliku da pokažu svoju ranjivost. U prijateljstvima s drugim muškarcima nemaju uvijek prostora za izražavanje emocija i zdravo rješavanje sukoba, dok se odnosi sa ženama u svojoj srži grade na toj osnovi. Međutim, ako muškarac izbjegava teške razgovore, bježi od sukoba i ignorira nesuglasice, dobrobit veze je ugrožena. Možda se čini kao da se "nikad ne svađate", ali u stvarnosti, ispod površine se kriju ogorčenost i frustracije.
2. Njihova ljubaznost je performativna: Muškarci u vezama s performativnom ljubaznošću često koriste svoj identitet "dobrog momka" kao oružje kako bi partnerice naveli na osjećaj krivnje zbog izražavanja briga i emocija. Ljubazni su samo kada ih netko gleda i često nude empatiju samo kada im to nešto donosi. Kao što objašnjava studija iz Nursing Ethics, lažna ljubaznost, posebno kod muškaraca, često se koristi kao oblik manipulacije i kontrole. Ako se mogu osloniti na svoju performativnu ljubaznost kako bi opravdali sve loše stvari, uvijek imaju "izlaz" da izbjegnu ispriku i preuzimanje odgovornosti.
3. Očekuju emocionalni rad bez odgovornosti: Žene su obično odgovorne za većinu ne samo kućanskih poslova, već i emocionalnih poslova poput reguliranja emocija svojih partnera i "zaštite mira" kod kuće. Prema studiji iz 2015., ako žene preuzimaju većinu ovog posla i tih uloga bez priznanja ili uzajamnosti, njihovo zadovoljstvo vezom i opća dobrobit pate. Dakle, ako se muškarci zatvaraju u ranjivim razgovorima i očekuju da žene kopaju po njihovim emocijama u teškim situacijama, vjerojatno zapravo nisu materijal za muža, pogotovo ako ne znaju primiti povratne informacije i spremni su vježbati i rasti.
4. Zatvaraju se i zauzimaju obrambeni stav: Suočeni s ranjivošću ili partnerom koji otvoreno izražava zabrinutost, uvijek je "crvena zastavica" kada se njihov partner zatvori. Posebno često kod muških partnera, emocionalno "odbijanje" često sabotira zdrave razgovore i dinamiku veze - stavljajući sav pritisak utjehe na jednu osobu, često na štetu njezinih potreba.
Muškarci koji rade ove stvari nisu "materijal za muža", bez obzira koliko se lijepo čine i kakve izgovore iznose. Sposobnost vođenja ovakvih razgovora i prevladavanja neugodnih emocija ključna je za stabilnost i dugovječnost veze. Bez ovih trenutaka, ogorčenost je neizbježna.
5. Iskorištavaju krivnju kao oružje kako bi dobili ono što žele: Čak i ako je osjećaj krivnje teško uočiti u trenutku, on ima dugoročne posljedice za dobrobit partnera i bračno zadovoljstvo. Ne samo da se partneri koji osjećaju krivnju osjećaju manipulirano i odbačeno u situacijama u kojima bi trebali biti podržani, već njihove nesigurnosti često koriste kao oružje manipulativni partneri kojima je stalo samo do toga da dobiju ono što žele. Zato muškarci koji govore stvari poput "ovo je tvoja krivnja" i "ne bih to učinio da nije bilo tebe" nisu materijal za muža.
6. Očekuju pohvale za osnovni minimum: Čak i ako se čini ljubaznim, ako muškarac u vezu uloži cijeli svoj osjećaj stabilnosti i samopoštovanja, vjerojatno će očekivati stalne pohvale i potvrdu. Očekivat će da budete tu da ga pohvalite što radi najnužnije, poput toga da bude roditelj, umjesto da jednostavno preuzme odgovornost za vlastite zadatke. Bilo da se radi o kućanskim poslovima, brizi za djecu ili izražavanju emocija, ovakav teret može biti iscrpljujući za partnericu, posebno kada ne dobiva isto priznanje zauzvrat.
7. Izbjegavaju promjene: Zadovoljstvo vezom ključni je pokretač osobne dobrobiti i zdravlja, zbog čega je njegovanje najboljih veza toliko značajno u našim životima. Naravno, rad na vezi i zajednički rast veliki su dio toga, ali osobni razvoj i individualni rast jednako su važni. Ako ne radite na sebi, ne vježbate emocionalnu inteligenciju i ne učite iz prošlih pogrešaka, imate manje za dati partneru. Zato muškarci koji rade te stvari i izbjegavaju promjene nisu materijal za muža.
8. Krive partnera jer provodi vrijeme sam
Čak i ako se čini kontradiktornim zdravom partnerstvu, vrijeme provedeno nasamo njegujući individualnost i osobne odnose ključno je za zdravu dugovječnost u braku. Partneri ne bi smjeli dopustiti da im brak bude jedino središte njihovog svemira i ključni igrač u njihovom samopoštovanju, jer kada prolaze kroz teška razdoblja ili se svađaju, sve se to ruši.
Iako pronalaženje vremena nasamo može biti izazov, isplati se. Izgradite hobije, pronađite zdravu ravnotežu između vremena s partnerom i samoće te se posvetite njegovanju osobnosti i rutine koja najbolje odgovara vašoj osobnoj autentičnosti. Ako muškarac ili partner očekuje da žrtvujete sve to vrijeme za njihovu vlastitu sigurnost, oni nisu "pravi/a".
9. Stavljaju svoju udobnost na pijedestal: Kako objašnjava studija iz časopisa Psychological Science, osobni rast često zahtijeva određenu razinu nelagode. Ne možete razviti zdravu vezu, voditi produktivne razgovore i ispunjen život osim ako vam ne smeta izaći iz svoje zone udobnosti i regulirati složene emocije. Dakle, ako primijetite da vaš partner stavlja svoju udobnost na pijedestal, očekuje da se nosite sa svim "teškim" stvarima i izbjegava stvari koje bi mogle na trenutak poremetiti njegov mir, on nije materijal za muža. Život nije lak i uvijek će biti nelagode, zbog čega vam je potreban partner koji se osjeća kao meko utočište, a ne teret o kojem se treba brinuti.
10. Šale se na vaš račun: Iako šale često mogu ublažiti teret nelagode i pomoći u rješavanju sukoba, sarkazam s pasivno-agresivnim prizvukom i humor koji ide na štetu drugih daleko je od zdrave komunikacije u vezi. Muškarci koji rade takve stvari nisu materijal za muža. Smijeh je sjajan, ali ako dolazi na štetu vaše osobne dobrobiti i društvene slike, ne isplati se.
11. Ne ispunjavaju svoje obveze: Bilo da se radi o širenju tajni koje ste im ispričali u povjerenju, kašnjenju, propuštanju obveza u svakodnevnom životu ili kršenju obećanja, muškarci koji ne mogu ispuniti svoje obveze nisu materijal za muža. S obzirom na to da je povjerenje temelj svake zdrave veze, ako ne možete pronaći takvu povezanost i stabilnost u partneru, on nije osoba za vas.