'Muškarci mi odlično plaćaju da ih mlatim i uživaju u tome, dolaze mi sa svih strana svijeta'

Sophie Larissa Weiss (30) za sebe kaže da je 'bivša glamurozna manekenka'. Tvrdi da je opsjednuta hrvanjem, boksom i brazilskim jiu-jitsuom pa je to odlučila i unovčiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kaže kako dane provodi na strunjači u dnevnoj sobi u gradiću Barnsleyju u Velikoj Britaniji na kojoj mlati muškarce, a oni uživaju i to joj još dobro plate.

- Dolaze mi sa svih strana svijeta kako bi ih pretukla. Žele da dominiram nad njima hrvačkim pokretima, gušim ih dok se ne predaju i vole dobiti udarac u lice - opisala je svoju svakodnevicu.

- Imala sam tipa iz Madrida koji je doletio do mene samo kako bih ga udarila u lice. Našao je jeftin let i hotel pa se počastio. Naplaćujem 500 funti (gotovo 4400 kuna) po satu, a on je ovdje proveo dva sata - prisjetila se.

Njezin otac je ponosan na to što radi, čak se hvali time posvuda.

- Moj tata misli da je to sjajno. Pričao je ljudima na odmoru u Egiptu sve o tome. Rekao je: 'O da, moja kći baca muškarce unaokolo i tako zarađuje za život' - dodala je.

Sophie se počela baviti glamuroznim modelingom sa 19 godina. Otac ju je naveo da izgrađuje tijelo fitnessom i borilačkim vještinama u periodu kada je prolazila kroz krizno razdoblje, imala je poremećaj prehrane.

S ovim poslom je, kaže, počela kada ju je 'neki čudak pitao može li ga podići'. Sada muškarce diže i baca za novac, a potom ih dobro izudara - i oni sretni odlaze doma, praznog novčanika, ali sretni.

Iako, neki su sumnjičavi i smatraju da ti momci dobiju više od nje za taj novac.

Priznaje da je pozivanje stranaca u dom radi dominacije bilo riskantno, ali još nikada nije bilo nekih neugodnosti.

- Većina klijenata je starija od 40 godina. Vjerujem da neki doživljavaju krizu srednjih godina pa dolaze. Jedni su oženjeni i čine to u tajnosti, dok su drugi slobodni momci koji se tako i opuštaju - kaže Sophie koja ima profil i na OnlyFansu, stranici strogo rezerviranoj za odrasle na kojoj je u mjesec dana zaradila 11.000 funti, što je gotovo 100.000 kuna, prenosi Daily Star.

