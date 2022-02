Dominacija ili pokornost? Evo što sve trebate znati o dominantno-submisivnom odnosu. Radi se o uobičajenom načinu na koji se ljudi koji su zainteresirani za BDSM - davanje i primanje seksualnog užitka kroz dominaciju i pokoravanje - međusobno povezuju.

Ovi pojmovi opisuju dvije uloge koje partneri mogu odlučiti preuzeti unutar seksualnog, romantičnog odnosa. Najbolji način razmišljanja o ovom odnosu je prema seksologinji Carol Queen 'suglasna, erotizirana razmjena moći' - definicija koju je uvela Cynthia Slater, jedna od začetnica BDSM zajednice.

Ovakvi odnosi predstavljeni su u akronimu BDSM - koji označava vezanje i disciplinu, dominaciju i pokornost, te sadizam i mazohizam.

- BDSM može biti kompliciran. Ali svi ti pojmovi posebno impliciraju dvije stvari, osobu koja djeluje na drugu i/ili radi stvari s njima, kroz razmjenu moći - kaže Queen. Dakle, dominantna osoba djeluje ili kontrolira podređenu osobu, koja se prepušta zahtjevima, radnjama i željama dominante figure. To je sporazumno i dogovoreno, tako da su radnje koje se izvode unutar granica onoga što oni žele doživjeti i unutar granica onoga što 'vladar' želi učiniti.

Pojam razmjene moći podrazumijeva relativnu jednakost između dva, ili više partnera, a ne trajno stanje. 'Ova igra može uključivati ​​mnogo više od genitalnog seksa, ali uopće ne mora uključivati ​​takvu vrstu seksa. Može uključivati ​​služenje, ekshibicionizam, kao i druge elemente poput vezivanja, discipline, sadizma i mazohizma, odnosno erotizirajući intenzivan osjećaj', objašnjava Queen.

- Može uključivati ​​gotovo sve, sve dok sudionici to žele - dodaje.

Uloga dominacije

U dinamici odnosa, uloga dominantnog partnera je držati i provoditi kontrolu koju je submisivni partner sporazumno prihvatio. 'Kao dominantni, uživate u ulozi da budete asertivni i da usmjeravate kako će se scena odigrati. Možete na ovaj odnos gledati kao na razmjenu dinamike moći', kaže trenerica seksa i odnosa Azaria Menezes.

- Kao dominantna, vaša je uloga voditi, usmjeravati, štititi, provoditi, odlučivati, itd. Ali što je najvažnije, vaša je uloga održati prostor povjerenja i vršiti kontrolu nad podređenim s odgovornošću.

Uloga submisivnosti

Kao submisivni partner ste sporazumno pristali odreći se kontrole. Predali ste se i pokorili smjeru i vodstvu dominantne osobe. Menezes kaže da se submisivni obično osjeća osnaženim predajom i uživa u prepuštanju kontrole u dogovorenoj sceni. 'Predaja zahtijeva povjerenje i dolazi s ranjivošću', objašnjava ona.

- Povjerenje u dominantnog partnera i postavljanje jasnih dogovora oko scene, odnosno pristanak, granice, ograničenja, sigurne riječi, itd. su nevjerojatno važni - ističe. Iako dominantni partner ima percipiranu moć u vezi, Menezes napominje da submisivni može odlučiti prekinuti scenu ili vezu u bilo kojem trenutku ili upotrijebiti sigurnu riječ za prekid igre.

- Dinamika kontrole je samo u rukama dominantne osobe sve dok se kontekst scene ili odnosa ne završi ako bilo koji od njih odluči prekinuti - dodaje ona.

Vrste dominantno-submisivnog odnosa

Kao i drugi odnosi, i ovi dolaze u mnogim konfiguracijama. Ove veze mogu biti dugotrajne, ekskluzivne i romantične; dugoročne, ali u stilu prijatelja s pogodnostima; ili jednokratne. Međutim, uobičajen je mit da su svi ljudi ili dominantni ili podređeni; mnogi vole igrati obje uloge.

Evo nekoliko načina na koje se ljudi mogu upustiti u odnos dominacije i pokornosti:

Dominantno-submisivni ljubavnici

U njihovoj kutiji za igračke nema bičeva i lanaca, ali može biti puno vibratora. Ovi ljudi imaju seks na način na koji to čini većina ljudi, ali jedan partner vodi glavnu riječ. Podređeni u ovom scenariju smatra seksualno opsluživanje ​​svog nadređenog uzbudljivim, kaže Queen.

Gospodar i sluga

Ovo uparivanje nije usredotočeno samo na seksualnu uslugu - mnoge druge vrste usluga mogu biti u fokusu. U drugačijem kontekstu, ovo bi moglo izgledati kao odabir nečije večernje odjeće i pomaganje mu da se pripremi za izlazak.

Vezanje

Nije neobično vidjeti partnere koji su specijalizirani za stvaranje prekrasnih pojaseva, čvorova ili nevjerojatnih scenarija vezanih uz vezivanje, kaže Queen.

- Ova vrsta igre mogla bi se odigrati sa strancem, ali budući da je potrebna znatna količina povjerenja, a da ne spominjemo vještinu, može biti mudrije i ugodnije imati redovitog partnera za ovu vrstu igre - ističe.

Trening

U njima dominantni partner tretira submisivnog kao neku vrstu privatnog učenika. Dominantni postavlja režim treninga, a pokorni uči seksualne vještine.

Odnos skrbnika

U tim odnosima nadređena osoba se nalazi u ozbiljnijoj ulozi skrbnika, poput starije osobe ili dadilje u odnosu na subjekt koji igra mlađu ulogu, kaže Antonia Hall, transpersonalna psihologinja, seksualna edukatorica i autorica.

- Dobna igra i aktivnosti mogu varirati od njegovanja - vrijeme kupanja, uređivanje pa sve do batina i kažnjavanja. Submisivni partneri izražavaju zahvalnost i opuštaju se u tome da se netko drugi brine o njima - objašnjava Hall.

24/7

Neki ljudi sudjeluju u ovoj igri stalno; to je dio njihove veze. Za razliku od većine ostalih stilova iznad, u ovim odnosima uloge su općenito fiksne i ne uključuju promjenu, kao što bi gornji stilovi mogli, kaže Queen.

Žene kao vođe

Pojam žene vođe opisuje odnos između dominantne žene i pokornog muškarca. Iako se prema Loli Jean, seksualnoj edukatorici i profesionalnoj domini, ta definicija razvija. 'To može biti bilo koja veza koja nije vođena muškarcima', objašnjava ona te dodaje kako u nekom obliku to može biti veza u kojoj ženska osoba donosi odluke za drugog partnera. To se može odnositi na bilo što, od njihovih financija i njihove odjeće do zadataka kao što su kućni poslovi.

Savjeti za istraživanje dominantno-submisivnih odnosa:

1. Istražite što sve postoji

Za početak, Queen preporučuje da otkrijete koje vrste stilova ovog odnosa postoje; što uključuju, što biste možda trebali kako biste bili u tome i što vas privlači.

2. Odlučite s kim ćete se 'igrati'

S kim ćeš se igrati? Queen kaže da je važno postaviti ovo pitanje prije nego što zaronite u ovaj odnos. Imate li partnera koji to želi istražiti? Ako imate, razgovarajte s njima da vidite možete li se naći na istoj valnoj duljini u smislu stila igre. Ako nemate partnera, ovo je faza kada počinjete tražiti gdje su ljudi koji se vole igrati na ovaj način. Također se predlaže uključivanje svih potencijalnih partnera u korak istraživanja.

3. Postavite granice

Imajte vrlo jasno definirane granice prije početka igre uloga. Imperativ je da i dominantni i pokorni sjednu i dogovore granice. To može uključivati ​​dogovor s pojedinostima o tome što je ugodno, a što je zabranjeno, kaže Hall.

4. Dajte prednost sigurnosti

Pokornikova fizička, mentalna i emocionalna sigurnost, kao i sigurnost dominantnog, iznimno je važna, napominje Hall. 'Kako mnogi ovakvi odnosi uključuju određenu razinu vezanja, discipline, brige i kažnjavanja, odgovornost je dominantne osobe da bude jasnog uma, ograniči korištenje droga i alkohola tijekom igranja uloga, zaustavi igru ​​prije nego što netko bude umoran i uvijek bude svjestan u kakvom je stanju pokorni', upozorava. Također će vam trebati sigurna riječ. Pobrinite se da vaša sigurna riječ bude riječ ili fraza koja se nikada inače ne bi pojavila, tako da je odmah jasno traži li netko od drugog da prestane, dodaje Queen.

5. Pronađite BDSM zajednicu

Sve je to puno lakše kada oko sebe imate uzore i ljude koji vas 'shvaćaju'.

Istraživanje BDSM-a može biti nevjerojatno iskustvo za vas i vašeg partnera ili partnere. Međutim, prije nego što krenete u bilo što, istražite i provjerite jeste li zadovoljni onim što će se od vas tražiti. I na kraju, što god radili, pobrinite se da stvarate siguran, konsenzualni prostor izgrađen na sporazumima, željama i raspravama koji poštuju sve uključene, prenosi MBG.