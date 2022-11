'Imam 23 godine, a moj dečko 71. Svi kažu da gubim vrijeme s njim, ali planiramo vjenčanje'

Iako ga voli, ova neimenovana djevojka ima nekih dilema vezanih za njihovu vezu. Ona ima 23 godine, on 71, a u vezi su dvije godine. Nedavno je on potegnuo temu braka, a u njezin um su se uvukle neke sumnje. Otkrila je što je muči na Redditu i zamolila neznance za savjet.

- Njegova mama ima Alzheimerovu bolest ili demenciju i vrlo je slaba. To me navodi na misao da će doći trenutak u životu kada će njemu trebati dodatna njega. Njegov tata nije imao problema s pamćenjem, ali je imao moždani udar. On nema djece, pa bih se ja brinula o njemu kad bude stariji - ispričala je.

- Kako izgleda njegovati ostarjelog partnera, pogotovo ako imate posao i karijeru? Znam, malo je čudno planirati kraj braka, ali vjerujem da je desetljeće ili dva sreće s njim bolje nego ništa. Samo želim biti sigurna kako sam ja prava osoba koja će se brinuti o njemu i voljeti ga - dodala je.

Mnogi su pročitali njezinu priču pa su požurili prokomentirati slučaj. Neki su savjetovali da se uda za njega 'jer ljubav ne poznaje godine', no većina joj je savjetovala da 'bježi i ne gubi najbolje godine sa starcem'.

Ovo su neki od komentara:

Jedna žena je napisala kako je i ona imala dosta starijeg muža, ali nikad nije požalila.

- Obožavala sam svog pokojnog muža koji je umro od raka. Kad bih vratila vrijeme, znala da ću ga izgubiti i ništa neću moći napraviti u vezi s tim, opet bih se udala za njega - rekla je, a prenosi The Sun.

