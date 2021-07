Radi se o četiri muškarca starosti između 28 i 61 godine. Otkrili su i da im se pogled na seks mijenjao tijekom godina. Evo što su rekli kako izgleda njihov seksualni život, kakav im je libido bio prije, a kakav je sad:

Cosmo Landesman (61) bio je u braku dva puta. On kaže:

Ja sam 61-godišnji muškarac s libidom prištavog, znojnog tinejdžera koji luduje za seksom. To nije razmetanje, samo pošteno sve priznam. Kad sam bio tinejdžer mislio sam da će sa 60 moj seksualni život biti gotov. Vjerovao sam kako ljudi u tim godinama nemaju spolne odnose već samo sjećanja na njih. Tko bi imao spolni odnos s nekim starim čovjekom sijede kose, klimave čeljusti i obješenog trbuha, mislio sam tada.

A onda za moj 60. rođendan seksi plavuša (45) me odvela u hotelsku sobu u Londonu. Imali smo prekrasno, bučno i veselo popodne. Iskreno mogu reći da kao 60-godišnjI muškarac imam još bolji seks nego kad sam bio u 20-ima. Zašto? Uglavnom sreća (sreo sam niz prekrasnih žena!). A dijelom i politika: "Nikad se ne nalazim s mladim ženama, mlađima od 45 godina".

Osim toga, po mojem iskustvu starije žene su bolje u krevetu - one imaju prirodnu ljepotu i samosvjesnu senzualnost. Isto tako, što ste stariji, postajete više iskusni. Ja sam opušteniji, imam više samopouzdanja i znanja kako zadovoljiti ženu u spavaćoj sobi nego ikad ranije. Mladi muškarci nemaju pojma o ženskoj anatomiji. Nemojte me krivo shvatiti; seks bez ljubavi može biti super, ali nema ništa bolje od seksa s ljubavlju.

Brian Viner (53) je u braku 22 godine i ima djecu. On kaže:

Riječ libido, to mi zvuči kao savršen naziv za automobil. Tko se ne bi htio provozati u seksi, srebrnom kabrio Ford libidu?

No, moja sumorna stvarnost je to da sam ja više obiteljski primjerak vozila koji se vozi u srednoj traci na autocesti, brzinom ispod ograničenja, a većina uzbuđenja nastaje pogledom u retrovizor.

Bližim se sredini 50-ih, a moj libido, kao i puls, još je uvijek tu, ali ne luduje. Ona stara teorija (koju je, prilično sam siguran, smislila žena) da svi muškarci misle o seksu, u prosjeku, dva puta u minuti, zbilja ne vrijedi za mene. Dva puta dnevno, možda. Što sam stariji više cijenim nečiju unutarnju ljepotu, a žudnju i seks mnogo manje.

Moja žena je u menopauzi i sada, umjesto divljeg seksa, veće uzbuđenje joj je pročitati dobar roman. Mi imamo zdrav interaktivni odnos u krevetu - ona mi čita najbolje dijelove svoje knjige. Ipak, ne mogu se u ovim godinama žaliti, moj libido i ja smo u savršenom odnosu. Spolni odnos ima pet puta više nego što odlazim kod frizera na šišanje.

Andy Jones (31) živi s partnericom i nema djecu. On kaže:

Moje 20-e su bile neugodan kaos: slanje poruka djevojci koja nije moja djevojka; muvanje oko uredske kuhinje u nadi da ću naletjeti na novu seksi djevojku... Libido je upravljao mojim životom, budio sam se svugdje i radio svašta. Srećom, u 30-ima imam svoje prioritete. Još uvijek se budim pun jutarnje slave, ali sada to nije smetnja ostalim aspektima mojeg života. Pretjerano seksi glazbeni spotovi postali su mi odbojni, kao i izbori reality TV zvijezda.

U svojim 30-ima zabavne stvari mi se događaju u kući - vođenje ljubavi u toplom krevetu u blizini tuša, a nakon toga se mazimo i odmaramo zajedno okruženi ljubavlju. Jedino se nadam da će mi moj libido učiniti još jednu uslugu - pomoći osnovati obitelj.

Sam Parker (28) je samac. On kaže:

Mnogi filmovi ismijavaju libido muškaraca mojih godina, na primjer - Američka pita. Moj libido je bio pokretačka snaga i krivac je iza većinu najglupljih pogrešaka koje sam napravio u posljednjih deset godina. Mit je kako muškarci razmišljaju o seksu svake tri minute - kod mene je to svakih 30 ili, dobro, svakih 20-ak minuta u ljetnim mjesecima.





Sad se prave prvi koraci, pokušava pronaći posao i dom, a seks i nije toliko bitan. Muškarci u svojim kasnim 20-im godinama uglavnom troše sate i sate kako bi izgradili karijeru, a rezultat toga je to da postaju manje raspoloženi za seks na kraju dana. Ako ste dovoljno sretni, zaljubite se negdje u svojim 20-ima i seks iznenada postaje zajednička avantura. Ja imam skoro 30 godina i sve više osjećam kako se samo želim smiriti s jednom osobom, a ne juriti okolo tražeći seks, piše Daily Mail.