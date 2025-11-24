Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OBRATITE PAŽNJU

Muškarci, pripazite - ovo je 10 štetnih namirnica za prostatu

Zdravlje prostate uvelike ovisi o životnim navikama, a prehrana igra jednu od ključnih uloga. Iako se mnoge namirnice smatraju bezopasnima u umjerenim količinama, prečesta ili pretjerana konzumacija određenih proizvoda može nepovoljno utjecati na funkciju prostate i pogoršati postojeće tegobe
Muškarci, pripazite - ovo je 10 štetnih namirnica za prostatu
U nastavku provjerite koje namirnice mogu pogoršati stanje prostate, pogotovo ako već imate problema. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/12
U nastavku provjerite koje namirnice mogu pogoršati stanje prostate, pogotovo ako već imate problema. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025