Muškarci, pripazite - ovo je 10 štetnih namirnica za prostatu

Zdravlje prostate uvelike ovisi o životnim navikama, a prehrana igra jednu od ključnih uloga. Iako se mnoge namirnice smatraju bezopasnima u umjerenim količinama, prečesta ili pretjerana konzumacija određenih proizvoda može nepovoljno utjecati na funkciju prostate i pogoršati postojeće tegobe
U nastavku provjerite koje namirnice mogu pogoršati stanje prostate, pogotovo ako već imate problema.
1. ALKOHOL - Pretjerano konzumiranje može potaknuti upalne procese i pogoršati urinarne simptome.
2. ZASIĆENE I TRANSMASNOĆE - Nalaze se u masnom mesu, margarinima i pekarskim proizvodima; potiču upale u tijelu.
3. NAPITCI S KOFEINOM - Veće količine kave, energetskih napitaka i jakog čaja mogu iritirati prostatu.
4. JAKO ZAČINJENA HRANA - Može iritirati mokraćni sustav i pojačati neugodne simptome, posebno kod muškaraca koji već imaju tegobe.
5. CRVENO MESO U VELIKIM KOLIČINAMA - Pretjerana konzumacija povezuje se s povećanim upalnim markerima.
6. ZAŠEĆERENI NAPITCI - Gazirani sokovi i zaslađeni čajevi povezani su s većim rizikom metaboličkih poremećaja koji mogu utjecati i na prostatu.
7. NAMIRNICE S VISOKIM UDJELOM OKSALATA - Špinat, rabarbara i neki orašasti plodovi mogu pridonijeti stvaranju bubrežnih kamenaca, što neizravno utječe na prostatu.
8. HRANA BOGATA NATRIJEM - Sol i slani proizvodi povećavaju rizik od visokog tlaka, što se može odraziti i na zdravlje prostate.
9. MESO PRIPREMANO NA VRLO VISOKIM TEMPERATURAMA - Jaka termička obrada, poput roštiljanja, stvara spojeve povezane s većim rizikom od određenih bolesti.
10. PRERAĐENA HRANA - Industrijski proizvodi, brza hrana i grickalice često sadrže aditive i nezdrave masnoće koje štete općem zdravlju.
