Želiš li znati što se mota po glavi muškarca dok ste u intimnim situacijama, moraš znati da su te misli nepovezane, dosta kratke i najčešće se svode na samo uzbuđenje i eventualni strah od 'zakazivanja'.

POGLEDAJTE VIDEO: Uzroci smanjenog libida kod žena

U svakom slučaju, ovo su neke stvari o kojima muškarac najvjerojatnije razmišlja tijekom seksa:

Trebao sam pričekati

Ako ste završili u njegovoj omiljenoj pozi, strah od preranog završavanja vrlo je čest. Tada im jure misli o tome jesu li trebali produljiti predigru ili pak dulje biti u pozi koja ih ne dovodi do ruba orgazma. Nije uvijek dobro ići s omiljenom pozom, posebno ako to znači da će do cilja doći prerano. Razmislite da idete vidjeti svoj omiljeni bend, i oni sviraju najbolju pjesmu na samom početku. Odjednom, ostatak koncerta izgleda malo manje posebno. Imati seks nije kao ići na koncert, ali ipak, na neki način je to, to, zar ne?

Baš je seksi

Muškarci obožavaju vizualne podražaje koji se vezuju uz seks - od izraza lica partnerice, pogleda na njene obline - sve do slike same akcije i genitalija u klinču. To im uvelike zaokupljuje pažnju i misao 'baš je seksi' često se javlja kod strastvenog seksa.

O bilo čemu drugom

Bilo da je riječ o ručku, popisu za dućan ili nogometu - muškarci će ponekad namjerno prizvati misli samo da bi si skrenuli pažnju i pritom produljili trajanje seksa kako bi udovoljili partnerici te bili dobri ljubavnici.

O omiljenoj fantaziji...

I premda je radnja možda nešto drugo, to ne znači da si muškarac ne može 'odvrtjeti' fantaziju u glavi u kojoj je partnericu smjestio u neku drugu radnju i scenarij. No, naravno, moguće je da razmišlja o nekoj drugoj ženi koju je stavio u vašu ulogu - osobito ako je veza postala predvidljiva i dosadna.

Je li ona...

Iako su u akciji, muškarci često obraćaju veliku pozornost na zvukove koje žena proizvodi, nadajući se naslutiti je li doživjela orgazam ili je na dobrom putu da će se to dogoditi. To im je često misao vodilja, nakon koje se napokon mogu opustiti i misliti na vlastito zadovoljstvo.

Što bi željeli

Prema anketama, većina muškaraca bi od svojih partnerica željela da češće iniciraju seks, budu u tome direktnije, češće koriste tzv. dirty talk i izraze želju za eksperimentiranjem.

Ovo su neke od najčešćih misli vezanih za 'žensku izvedbu'