Neki ga vole, nekima smeta, nekima je smiješan - no činjenica je da je tzv. dirty talk prisutan u seksualnom životu velikog broja ljudi. No, ponekad te prljave priče mogu biti vrlo nepredvidive, pa čak i odbojne. Ovo je top lista najsmješnijih stvari koje su ljudi čuli u krevetu:

POGLEDAJTE VIDEO:

Doggy style

'Stavi svoj remen oko moga vrata, poje*i me i prošeći poput psa' - bilo je to prvi put da smo spavali zajedno, a ona mi je prije toga izgledala nježno i povučeno. Spavali smo zajedno još nekoliko puta, ali se to nije pretvorilo u vezu.

Smiješak, molim

'Moj penis te gleda i smiješi ti se' - to je bilo naprosto čudno. Možda bi u nekoj situaciji bilo duhovito, ali doista nije bilo normalno to čuti u sredini nekakve strastvene akcije.

Problemi s bivšim

Bio sam s jednom djevojkom koju još nisam dobro poznavao, a na vrhu leđa je imala istetovirano ime. Pitao sam tko stoji iza imena. Rekla mi je 'To je ime mog bivšeg muža. Možeš svršiti po tome kasnije.'

U svijetu oceana

Bio sam s jednom djevojkom u krevetu, stvari su se odvijale odlično, a odjednom mi je ona prošaputala na uho: 'Znaš li pecati u dubokome?'. Ništa mi nije bilo jasno.

Kao stijena

Na fakultetu sam bila s dečkom koji je volio sam sebe bodriti za vrijeme seksa. Govorio je 'seksam te kao kamen, kao stijena. Reci mi da sam ja tvoja najdraža stijena!'.

Pobjeglo je

Za vrijeme seksa rekao mi je 'mislim da sam se malo popiškio u tebe'. Zbilja je. Užasno

.

Vjersko iskustvo

Sviđali smo se jedno drugom i došao je trenutak za seks. Ležali smo goli ispod plahte i mazili se. Prije samog seksa pogledala me u čudu i rekla 'Ali, ja sam mislila da si ti Židov!'..

Nije vrijeme za sličnosti

Skidali smo se i ljubio je svaki komadić moje kože. Poljubio me, pogledao u lice i rekao 'Užasno me podsjećaš na moju sestru'. Bilo je bizarno, piše Thrill List.