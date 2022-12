Muškarci s bioničkim penisima: 'Prvi seks je bio fantastičan, nismo mogli stati cijelu noć'

Prije nekoliko godina liječnici su na Britancu Andrewu Wardleu (49) izveli faloplastiku, odnosno dobio je bioničko spolovilo koje je stajalo 50.000 funti (oko 400.000 kuna), a trošak je pokrio NHS, Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije.

Kirurzi Sveučilišne bolnice u Londonu su mu najprije skinuli kožu, mišiće i živce s podlaktice te dio vene iz noge i od toga su napravili oblik spolovila. Potom su mu ugradili posebnu pumpu koja će mu omogućiti postizanje erekcije pritiskom na prekidač koji se nalazi na predjelu testisa.

U trbušnoj šupljini se nalazi vrećica s fiziološkom otopinom koja je zadužena za punjenje penisa tekućinom, kao što se puni krvlju kod normalne erekcije. Ponovnim pritiskom na prekidač erekcija se prekida i tekućina se vraća u vrećicu.

- Vrlo sam uzbuđen. Proveo sam 44 godine bez penisa i nosio sam se s time što ne mogu voditi ljubav. Trebat će mi malo vremena da se uhodam. To će mi omogućiti da se osjećam kao dio društva - rekao je nakon zahvata sretan što će moći biti funkcionalan i u intimnom dijelu života, što do dobivanja bioničkog penisa nije mogao.

Andrew se rodio s vrlo rijetkim poremećajem u kojem se mjehur i mokraćovod razvijaju izvan tijela. Od toga obolijeva jedan od 30 milijuna muškaraca. Liječnici su vratili mjehur i mokraćovod u tijelo, ali penis mu nikada nije narastao, testisi jesu.

Ovaj ugostitelj iz Manchestera znao je zbog svojeg stanja biti toliko očajan da se prije nekoliko godina pokušao i ubiti, spasili su ga u zadnji tren. Skrivao je da nema spolovilo čak i od najbližih prijatelja.

Da ima nade za njega saznao je 2012. godine od svoje liječnice opće prakse koja je bila dobro upoznata s njegovom depresijom i pokušajem samoubojstva. Rekla mu je: 'Andrew, ovako ne možeš živjeti, jedan čovjek bi te želio upoznati'.

- Došla je u kontakt s gospodinom Woodom. Otišao sam se sastati s njime u London. Do tada su mi svi govorili kako se ništa ne može napraviti, ali on nije bio takav. Rekao mi je da mi on može napraviti novi mjehur, a njegov prijatelj će izraditi penis. Mislio sam kako sam bio valjda u svakoj bolnici u zemlji i nikad prije mi to nitko nije rekao, da postoji način - ispričao je Andrew.

U veljači 2014. godine je imao prvu operaciju uklanjanja urostoma, otvora između urinarnog trakta i trbušne stijenke kroz koji mokraća otječe u vanjsku vrećicu spojenu na taj otvor. Sada ima poseban kateter kroz koji mokri u zahodu. Kaže kako mu je to spasilo život čak i više od samog penisa. Međutim, njegov novi mjehur zakomplicirao je stvar pa je na izgradnju penisa umjesto dvije, čekao pet godina.

Napokon se našao u rukama dr. Davida Ralpha, urologa i stručnjaka za rekonstrukciju genitalija.

- Imao sam zdravu podlakticu pa sam dobio penis pristojne veličine - rekao je Andrew.

Stručnjak mu je napravio spolovilo od kože, mišića i živaca s lijeve ruke te komada vene iz desne noge. Na kraju je morao odlučiti želi li da mu u spolovilo umetnu jednu ili dvije cijevi.

- Odlučio sam da je jedna sasvim dovoljna, pa nisam ja porno zvijezda - našalio se.

Nije jedini muškarac s bioničkim penisom

I Mohammed Abad (50) iz Škotske je prvi put iskusio seks prije nekoliko godina nakon što su mu liječnici ugradili bionički penis. On se nije rodio bez spolovila već je kao dijete ostao bez njega u nesreći. Imao je svega šest godina. Kaže kako mu je ovo pomagalo pomoglo da se osjeća potpuno.

Godine 2017. ugradili su mu najsuvremeniji bionički penis vrijedan 70.000 funti i konačno je mogao izgubiti nevinost. Odlučio se za seksualnu radnicu da mu pomogne u tom zadatku, jer nije imao partnericu s kojom bi mogao iskušati novo spolovilo.

Mohammed bi silno želio postati otac, ali čini se da mu se ta želja vjerojatno neće ostvariti. Naime, jedini testis koji mu je preostao ne radi kako treba da bi proizveo dovoljno kvalitetnu spermu za oplodnju.

- Očajnički želim djecu i zadovoljan sam sa svakim tko me prihvaća ovakvog kakav jesam - rekao je.

Pogledajte Mohammeda tijekom gostovanja u jednoj britanskoj emisiji. Uz njega je bila partnerica koja je opisala kako je izgledao prvi seks s njim. Kaže da joj je bilo jako ugodno, a ubrzo je naučila i 'kako baratati bioničkim penisom'.

Za bionički penis odlučio se i transrodni muškarac Lee Carter (51) iz Velike Britanije.

- Proveo sam 40 godina zarobljen u pogrešnom tijelu, a seks s mojim 60.000 funti vrijednim 'muškim dodatkom' mi je ostvarenje sna - rekao je.

I njegov bionički penis je izgrađen od kože koju su mu kirurzi skinuli s ruke te ima pumpu unutar silikonskog testisa koja ga diže i spušta.

Prvi seks sa ženom iskusio je nakon što mu se javila majka dvoje djece Leanne. Upoznao ju je na internetu. Javila mu se nakon što je pročitala njegovu priču i ponudila mu je da se nađu u hotelskoj sobi.

- Dugo sam čekao, ali vrijedilo je. Bilo je to nevjerojatno iskustvo, oboje smo toliko uživali da nismo stali cijelu noć. Rekao sam da želim čekati pravu ženu i drago mi je što jesam jer je Leanne prekrasna osoba iznutra i izvana, i jako smo sretni - dodao je, a prenosi Daily Star - na tom linku možete pogledati kako Lee izgleda.

