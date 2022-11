Hrvati, Afrikanci, Srbi... Na karti su usporedili veličine 'muških ponosa' u cijelom svijetu

Muški ponos maksimalnu veličinu postiže između 17. i 22. godine dok se do kraja života može polako smanjiti do tri centimetra. To se događa zbog slabijeg protoka krvi kroz žile i razlog zašto stariji muškarci ponekad trebaju više stimulacije da bi postigli erekciju.

Za sve one koji su se možda pitali kako s duljinom stoje muškarci u drugim krajevima svijeta, web stranica All size matter objavila je kartu svijeta na kojoj je prikazana prosječna veličina muškog spolovila.

U ružičastoj su boji države s minimalnim prosjekom, a ljubičasta su države s većim prosjekom, a plave s maksimalnim.

Foto: Allsizesmatter.com

Hrvatska se prema toj karti nalazi u ljubičastoj zoni, zauzela je 35. mjesto (od 143) i veličina 'one stvari' naših momaka veća je 7 posto od prosjeka - prosječna dužina je 14.8 centimetara, a obujam 13.

Foto: Allsizesmatter.com

Rusi prema ovoj karti u prosjeku imaju dužinu penisa 13.2 cm, a obujam 11,7. Nizozemcima je prosječna veličina 15,4 centimetra, a obujam 13,5. Belgija je nešto slična, s prosječnom dužinom od 14,5 centimetara i obujmom od 13,3 centimetra.

Prosječna veličina muškog penisa u Srbiji je 14,8 centimetra, a obujam im je 12,7, što ih je smjestilo na 34. mjesto, jedno mjesto ispred Hrvatske.

Foto: Allsizesmatter.com

Crna Gora je na 84. mjestu s prosječnom s prosječnom duljinom od 13,6 cm i obujmom 12,0 centimetar.

Bosna i Hercegovina je na 25. mjestu, s prosječnom duljinom od 15,3 i obujmom 12,1 centimetar.

Slovencima je prosječna duljina 14 centimetara, a obujam im je 11, 7 cm, dok je Talijanima prosječna duljina 12,5 centimetar s obujmom od 12,2 centimetra, što ih smješta na daleko 121. mjesto.

Foto: Allsizesmatter.com

U Mađarskoj je situacija slična kao i u Hrvatskoj, pa prosječna duljina penisa iznosi 14,7 centimetara što ih također smješta u ljubičastu zonu.

Amerikanci se nalaze na 105. mjestu s prosječnom duljinom od 13 centimetara i obujmom od 12,2 centimetra.

Australija je u skupini s prosječnim penisom od 13,3 centimetara i obujmom od 13 centimetara te se nalazi na dalekom 92. mjestu.

Muškarci iz Indonezije nalaze se na 130-om mjestu s prosječnom duljinom od 11,7 centimetara i obujmom od 11,8. Tajlanđani su na 140-om mjestu s duljinom od 10,4 centimetara i obujmom od 10,8.

Japanci se također nalaze na nešto lošijem mjestu s nižom prosječnom veličinom pa su se smjestili na 103. mjesto s prosječnom veličinom 'one stvari' od 13 centimetara i obujmom od 11,5.

Foto: Allsizesmatter.com

Na prvom mjestu s najvećom veličinom prosječnog penisa nalazi se Ekvador. Dužina penisa im je čak 17 centimetara, a obujam 13,4. i veći su za 23,3 posto od svjetskog prosjeka. Prati ga Gana s 16,8 centimetara prosječne duljine i obujma od 12,8. Dosta dobra situacija je i u Dominikanskoj republici (16 cm) i Sudanu (16.5).

Filipinci su među zadnjima pa su se tako s prosječnom duljinom 10.9 smjestili na 138. mjesto. Zadnje 143. mjesto su zauzeli muškarci u Kambodži kojima je spolovilo prosječno dugačko 10,1 centimetar s obujmom od 11,1. što je 26,8 posto manje od prosjeka u svijetu.

Utječe li veličina spolovila na plodnost?

Znanstvenici tvrde da muškarci s manjim spolovilima imaju manje šanse postati roditelji, odnosno oploditi ženu. Studiju su napravili na 815 muškaraca starih od 18 do 59 godina o kojima su podatke sakupljali u klinikama za seksualno zdravlje tijekom više od tri godine.

Oni kojima je spolovilo kraće za skoro centimetar od prosjeka, češće ne mogu dobiti dijete, barem se tako pokazalo kod muškaraca koje su proučavali. Za prosjek su uzeli 13,4 centimetra, a do problema je dolazilo ako je penis bio 12,5 ili manji.

Foto: Pexels

Sudionici su podvrgnuti testu poznatom pod nazivom 'Produžena duljina penisa' (SPL - Stretched Penile Length), koji se koristi za mjerenje duljine organa u uspravnom stanju. U obzir su uzeli i dob, težinu kao i rasu muškarca.

Od ukupnog broja proučavanih muškaraca, njih 219 je pomoć stručnjaka potražilo zbog problema s plodnosti dok su ostali pokušavali riješiti stanja poput erektilne disfunkcije i bolova u testisima.

Autori studije su kazali kako se prividna razlika u plodnosti može nalaziti u genetskim kongenitalnim čimbenicima kao što je nepravilan razvoj testisa - stanje koje može utjecati na sposobnost reprodukcije ili na hormonalnu neravnotežu.

- Postojala je jasna statistička povezanost između muškaraca s manjim spolovilom od prosjeka i neplodnosti. Međutim, mnogi muškarci imaju ispod prosječnu duljinu penisa pa imaju djecu i plodnost im je normalna, a isto tako, mnogi s prosječnom duljinom su se suočili s neplodnošću - rekao je voditelj studije dr. Austen Slade sa Sveučilišta Utah u SAD-u.

Rezultate istraživanja predstavili su na najvećoj svjetskoj konferenciji o fertilitetu u Denveru u SAD-u.

