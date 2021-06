Nije tajna da žene žive duže od muškaraca. No, ispada da žene ipak stare brže od njih. To i ne čudi s obzirom da žene imaju puno razloga za to - od trudnoće pa sve do menopauze. U nastavku saznajte zašto muškarci uspijevaju dulje ostati mlađi.

1. Žene više pate od stresa nego muškarci

Žene su sklonije mentalnim slomovima, a posebno ako su oni povezani s poslom, prema dr. Judith Mohring. Osim toga, hormonska razlika je ono što sve objašnjava. Fluktuacije hormona povezane su s depresijom. Štoviše, sezonski afektivni poremećaj više pogađa žene nego muškarce. Stalni stres neizbježno vodi ranijem starenju.

2. Žene koje su rodile brže stare

Studija provedena na Sveučilištu George Mason otkrila je da zbog trudnoće izgledate 11 godina starije. Stvar je u tome da žene koje su rodile imaju kraće telomere (završetak eukariotskog kromosoma, jedne pravocrtne strukture) od onih koje nikada nisu imale dijete. Što su vaši telomeri kraći, to izgledate starije. Osim toga, stres tijekom trudnoće nije rijetkost, što također ubrzava proces starenja.

3. Muška koža je deblja

Prema dermatolozima, muška koža je 25 posto deblja od ženske. Postotak se može razlikovati od osobe do osobe, ali općeniti podatak ostaje isti. Međutim, iako muškarci imaju manje bora na licu, one su tamo dublje od ženskih.

4. Razine testosterona su različite

Estrogen je odgovoran za mladoliko žensko lice dok je testosteron hormon koji je tipičan za muškarce. Visoka razina testosterona usporava starenje. Iako estrogen služi i kao hormon protiv starenja, njegova proizvodnja opada brže od proizvodnje testosterona. Zato će žene prve dobiti bore.

5. Menopauza također utječe na starenje

Gubitak hormona tijekom menopauze ubrzava proces starenja. Kad žene prođu kroz menopauzu, njihova tijela prestaju proizvoditi onoliku količinu kolagena kao nekada. To uzrokuje gubitak elastičnosti kože, piše Bright Side.