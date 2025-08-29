Obavijesti

TVRDI ISTRAŽIVANJE

Muškarci u ovim zanimanjima će vas najvjerojatnije varati

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Nezaposleni muškarci, oni u dobi od 25 do 54 godine, mogu osjećati inferiornost i nesigurnost. Ti osjećaji mogu ih potaknuti da traže ispunjenje izvan veze, što povećava rizik od nevjere

Nedavna studija Instituta za obiteljske studije otkriva da muškarci na visokim pozicijama ili oni koji su nezaposleni imaju veću sklonost nevjeri.

POGLEDAJ VIDEO: Kako vratiti povjerenje nakon nevjere

Pokretanje videa...

Kako vratiti povjerenje nakon nevjere 01:10
Kako vratiti povjerenje nakon nevjere | Video: KanalRi

Prema istraživanju, 18 posto muškaraca u visokim profesijama poput CEO-a, kirurga i liječnika priznaje nevjeru, dok je među nezaposlenim muškarcima u dobi od 25 do 54 godine taj postotak čak 20 posto.

Za razliku od toga, žene u niskopozicioniranim poslovima češće priznaju nevjeru (21 posto) u odnosu na žene na visokim pozicijama (9 posto).

Zašto visoka pozicija može povećati rizik od nevjere?

Prema istraživanju koje je provela profesorica Gurit Birnbaum, osjećaj moći može utjecati na sklonost nevjeri. Muškarci koji se osjećaju moćnima mogu smatrati da donose više u odnosu, što im daje osjećaj da imaju više opcija izvan veze.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Nezaposlenost i osjećaj nesigurnosti

S druge strane, nezaposleni muškarci, posebno oni u dobi od 25 do 54 godine, mogu osjećati inferiornost i nesigurnost zbog svoje situacije. Ti osjećaji mogu ih potaknuti da traže ispunjenje izvan veze, što povećava rizik od nevjere.

Prepoznavanje znakova nevjere

Profesionalna istražiteljica Madeline Smith savjetuje da obratite pažnju na određene znakove koji mogu ukazivati na nevjeru:

Partner skriva svoj telefon ili ga koristi na način koji izaziva sumnju. Izbjegava dijeljenje lokacije ili ne objavljuje zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Također, pokazuje smanjenu komunikaciju ili povlačenje u odnosu.

Man cheater talking privately on cellphone in family bed
Foto: Konstantin Postumitenko

Iako profesija može utjecati na sklonost nevjeri, važno je napomenuti da je svaki pojedinac jedinstven. Komunikacija i povjerenje ključni su za održavanje zdravog odnosa. Ako primijetite znakove koji izazivaju sumnju, otvoren razgovor s partnerom može pomoći u razjašnjavanju situacije.

