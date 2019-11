Muškarci vs. žene: U čemu su one puno bolje, a u čemu lošije

Na primjer, žene bolje u pamćenju i osjećajnije su, dok muškarci bolje trpe bol i odlično se snalaze u prostoru. Od 13 nabrojanih situacija, žene su 'pobjednice' u njih devet.

1. Osjećaj dodira intenzivniji je kod žena

Studija objavljenau časopisu Neuroscience otkrila je kako žene imaju finiji osjećaj dodira od muškaraca. U vanjskim slojevima kože nalaze se receptori koji su odgovorni su za osjećaj dodira, promjene u teksturi nečega, vibracije, bol itd. Kod žena je osjećaj dodira dva puta intenzivniji nego kod muškaraca.

2. Žene imaju bolji sluh

Muškarci imaju pet puta veću šansu da će izgubiti sluh. Znanstvenici kažu kako oba spola tijekom djetinjstva mogu čuti jednako dobro, ali kasnije uslijed raznih životnih situacija, sluh se gubi. Ženama prosječno počinje slabjeti s 37 godina, a muškarcima s 32. Uz to, žene imaju bolji sluh na frekvencijama iznad 2000 Hz (jednako cvrkutu ptica) dok muškarci bolje uočavaju niže frekvencije. Sluh žene osjetljiviji je za otkrivanje dječjeg plača.

3. Žene jače osjećaju mirise

Žene imaju bolji nos za mirise, a razlog tomu leži u mozgu. Studija objavljena lani pokazala je kako ženski mozak sadržava u prosjeku 43 posto više stanica i gotovo 50 posto više neurona u dijelu zaduženom za mirise. To može biti povezano činjenicom kako se spolovi privlače mirisom svojih tijela. Androstadienone je kemikalija pronađena u spermijima i u muškom znoju koja potiče pozitivno raspoloženje kod žena.

4. Žene su bolje u razlikovanju okusa

Žene rado tvrde kako imaju profinjenije nepce, odnosno da bolje razlikuju okuse od muškaraca. To je točno zato što žene imaju više okusnih pupoljaka na jeziku. Znanstvenici sa Sveučilišta Yale testirali su muškarce i žene na razne okuse i 35 žena moglo je osjetiti slatke, kisele i gorke okuse puno intenzivnije nego što je normalno. U tome je uspjelo svega 15 posto muškaraca.

5. Žene pričaju više i brže

Žene dnevno u prosjeku izgovore 25.000 riječi i to brzinom od 250 riječi u minuti. Muškarci su i na ovom polju slabiji pa na dan prosječno izgovore 12.000 riječi brzinom od 125 u minuti. Uz to, žene koriste pet različitih tonova tijekom svakodnevnih razgovora, a muškarci tri. Muškarci tijekom razgovora više koriste razne naredbe za što im je potrebno manje izgovorenih riječi dok žene više objašnjavaju i predlažu. Muškarci kroz razgovor žele nešto napraviti i doći do informacija, a žene do socijalne povezanosti.

6. Rukopis žena je uredniji

Istraživanje psihologa sa Sveučilišta Leicester pokazalo je kako dvije trećine ljudi može po izgledu nečijeg rukopisa prepoznati radi li se o muškarcu ili ženi. Rukopis žena je uredniji i više zaobljeniji, a stručnjaci smatraju kako je za to zaslužan, između ostalog, i ženski spolni hormon progesteron. Također, postoji i razlika u građi muških i ženskih prstiju koja ima ulogu u izgledu rukopisa.

7. Žene bolje primjećuju detalje

Istraživanja su pokazala kako su žene bolje u pamćenju sitnica dok se muškarci više koncentriraju na cjelokupnu sliku. To utječe na sve aspekte života od kućanskih poslova do karijere. Ali, zaokupljenost detalja može imati i negativan učinak pa su tako žene sklonije opsesivno kompulzivnom poremećaju, na primjer, opsjednutom čišćenju.

8. Žene su osjećajnije

Žene imaju veću količinu hormona oksitocina koji tijelo izlučuje tijekom pozitivnih iskustava, a zovu ga i hormonom ljubavi. On je zadužen za osjećajnost, želju za povezivanjem, nježnost itd. To je razlog zašto su ženama fizički kontakt i nježnosti uglavnom važnije nego muškarcima, a uz to su otvorenije za socijalne interakcije te bolje razumiju ono što drugi ljudi osjećaju dok muškarci radije drže određenu distancu prema drugima.

9. Pamćenje kod žena je bolje

I znanstvena studija potvrdila je činjenicu kako žene, baš kao i slonovi, nikad ne zaboravljaju. Sjetit će se češće nego muškarci ako trebaju nekome nešto reći, nešto napraviti itd. Muškarci su puno zaboravniji od žena, a to se može pripisati umoru, nedostatku sna ili ležernošću ako znaju da imaju nekoga tko o svemu brine.

10. Muškarci će prije otkriti nevjeru

Ali, oni su bolji od žena u otkrivanju partnerove nevjere, jer njihovi mozgovi bolje usredotočeni na tragove po kojima se to može zaključiti.

11. Muškarci bolje trpe bol

Muškarci su pokazali kako imaju veći prag boli od žena, iako žene zbog rađanja smatraju drugačije. Bol je subjektivan osjećaj i nemoguće ju je znanstveno izmjeriti pa se prag tolerancije na bol može izmjeriti jedino reakcijama. Od muškaraca se u društvu nekako očekuje da trpe i ne žale se jer inače nisu pravi muškarci. Žene su sklonije migrenama i tri četvrtine slučajeva.

12. Muškarci se bolje snalaze u prostoru

Muškarci se bolje orijentiraju u nepoznatom prostoru, a znanstvenici kažu kako je to zbog testosterona, hormona kojim njihov mozak obiluje, a povezan je s prostornom svijesti. Oni se bolje snalaze i na kartama, bolje razumiju apstraktne crteže, a i prostorno pamćenje im je bolje nego ženama. Tu se radi i o instinktu koji je u dalekoj prošlosti bio vrlo koristan dok su lovili i prehranjivali obitelj.

13. Muškarcima je manje hladno

Žensko tijelo pohranjuje masnoće u tijelu drugačije nego muško. Potkožna masnoća kod žena je gušća, a kod muškaraca tanja i neujednačena. Zbog toga je dotok krvi u ženske udove slabiji i osjećaj hladnoće je intenzivniji. Naime, većina naših senzora za temperaturu nalazi se u koži.

