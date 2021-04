Jednom davno bio sam na ručku s prijateljem. Ja sam jeo salatu, on cheeseburger. Pričao sam mu o tome kako svaki dan napravim 10.000 koraka, o svojoj prehrani i meditaciji koju radim deset minuta svako jutro. Pričao sam i o hladnom tušu i vježbama disanja, piše Max Berlinger za Men's Health.

Stavio je ruku na moju i rekao: 'Max. Znaš da, čak i ako napraviš sve to, i dalje ćeš umrijeti, zar ne?'. Te su me riječi šokirale. Zašto je on pričao o smrti? Ja sam imao još vremena. Bio sam tek dijete.

Ipak nisam. Imao sam 37 godina, što sigurno nije ni 'jednom nogom u grobu'. Ali otkrio sam uznemirujuće otkriće. Statistički gledano, 37 je srednja dob muškaraca u Americi trenutno te sam na pola puta do kraja očekivanog životnog vijeka prosječnog čovjeka, što je 76. Što znači da ima još muškaraca koji su kao i ja: na pola puta između kolijevke i groba. Ako imamo sreće.

Srednja dob nebulozan je pojam. Cambridge rječnik ga definira kao 'razdoblje vašeg života, za koje se obično smatra da traje od oko 45 do 60 godina, kada više niste mladi, ali još niste stari'.

No ja se osjećam malo zaostalo. Veći dio svoje 37-e godine proveo sam kod kuće, zureći u zidove, zbog pandemije.

Očekivani životni vijek za muškarce u Hrvatskoj su 74 godine što također čini 37. godinu polovicom muškog života.

Men's Health proveo je nacionalnu anketu nad stotinama Amerikanaca kako bi saznali koje su to muške strepnje i strahovi u srednjoj dobi.

Većina muškaraca se osjeća prilično dobro, no onih koji se osjećaju sjajno je vrlo malo. Svaki četvrti muškarac naginjao je ka krizi srednjih godina. Što se tiče rase i prihoda, bijelci, koji su zarađivali manje od 35.000 američkih dolara na godinu (221.000 kn) nisu se osjećali najbolje, a sveukupno, bijelci su sebe ocjenjivali lošije od obojenih muškaraca, Azijaca i Latinoamerikanaca.

Muškarci koji zarađuju 100.000 dolara na godinu (632.500 kn) ili više naveli su da se osjećaju zadovoljnijima.

- Umjesto da se brinete o tome usredotočite se na profesionalni uspjeh i nadopunjavanje, očinstvo, pospješivanja odnosa i slično - kaže psihijatar i savjetnik Drew Ramsey.

Na pitanje kako se fizički osjećaju, troje od četvero 37-godišnjaka osjećalo se općenito zdravo ili dobro, a većina smatra da još nisu ispunili svoje kondicijske ciljeve.

- Počnite nešto raditi s razlogom. Ako želite početi vježbati prvo ustanovite koja je vaša svrha toga? U zdravom tijelu zdrav duh. S takvom mantrom mogli biste biti motiviraniji - kaže trener David Freeman.

Na pitanje vjeruju li da su bolji dani ispred njih, iza ili se događaju upravo sada više od polovice ispitanih muškaraca bilo je optimistično u pogledu onoga što sutra može donijeti, a gotovo svaki četvrti osjećao se kao da je već dostigao vrhunac. Stručnjaci smatraju da veliku ulogu u tome igra kondicija.

Što se tiče obiteljskog života više od 40 posto muškaraca nije bilo zadovoljno njime, kao ni više od 50 posto njih s poslom. Muškarci koji su u vezi ili imaju djecu osjećali su se zadovoljnije. Ali ne puno.

- Treba vam malo odmora kako biste bili sretniji i ispunjeniji. Nemojte zaboraviti isplanirati godišnji odmor. Posvetite se onome što ste oduvijek željeli raditi vikendom. Većina nas samo slijedi plan i strukturu posla. Pronađite malo vremena za svoje prioritete - kaže psihoterapeutkinja Tenniel Brown.

Srednje godine: Raspoloženje, motivacija i ciljevi

U cjelini, sredovječni su muškarci više pod stresom, ravnodušni ili usamljeni. Oni koji su izjavili da su super sposobni ili općenito zdravi vjerojatnije su se osjećali optimistično (57 posto), ali čak i endorfini imaju ograničenje.

- Možda je vrijeme da potražite nove prijatelje koji će vam u život unijeti malo pozitivnosti - kaže dr. Ramsey dok Brown predlaže vođenje dnevnika zahvalnosti.

Kada je riječ o odlasku u teretanu i vježbanju većinu muškaraca više zanima kako se osjećaju nakon vježbanja, za razliku od toga kako će izgledati. U svakom slučaju, 37-godišnjacima često nedostaju prijatelji iz teretane uz koje više vježbaju.

Što se tiče prehrane, najviše muškaraca (57%) je odgovorilo da jede hranu u kojoj uživa, dok je nešto manje njih odgovorilo da jedu hranu koja je puna proteina i s kojom žele održavati određenu formu.

Srednje godine: Strahovi

Najviše se boje infarkta, a potom raka, demencije i dijbetesa.

- Za bolesti srca, mediteranska prehrana dobar je način za kontrolu težine, kolesterola, krvnog tlaka i šećera u krvi. Budite aktivni tijekom dana - kaže kardiovaskularni stručnjak i savjetnik za zdravstvo Foluso Fakorede.

Osim zdravstvenih strahova, najviše muškaraca označilo je kako se boje iznenadne katastrofe ili tragedije. Nakon toga boje se da ne bi uništili vezu. Najmanji broj je označio kako se boje starosti.

- Muškarci često imaju taj strah od nepoznatog. No nemojte previše razmišljati o crnim mislima. Probajte s nečim drugim ubiti vrijeme, poput vožnje biciklom, šetnjom u prirodi i slično. Fokusirajte se na lijepe stvari - kaže dr. Ramsey.

Kada je u pitanju briga o mentalnom zdravlju najviše muškaraca preferira vježbanje i seks, a najmanje njih alkohol, terapiju i lijekove. Bilo je i onih koji nisu prakticirali ništa od gore navedenih za brigu o mentalnom zdravlju.

Kada ih se pitalo što više žele u životu, vrijeme ili novac više od polovice ispitanih odgovorilo je vrijeme.

Seksualni život u srednjim godinama

Na red je došao i njihov seksualni život, a 42% njih je odgovorilo kako seks imaju na mjesečnoj bazi, a nekad i manje. Nešto manje njih seksa se jednom tjedno, a najmanji broj svakodnevno.

- Istraživanja pokazuju da više nije uvijek bolje kada je seks u pitanju. Pokušajte biti sigurni da je seks koji imate najbolji što može biti, što može uključivati isprobavanje nekih novih stvari, dijeljenje seksualnih fantazija i slično - kaže psiholog i savjetnik za zdravstvo Justin Lehmiller, dr. Sc.