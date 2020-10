Nakon 22 godine više mi ni nije do seksa, ali ipak 'to' radimo

Samo zato što je moj suprug 12 godina stariji od mene, svi pretpostavljaju da ja njega 'natjeravam' po sobi, no istina je daleko od toga. Volim ga, ali nije mi do seksa, a nameće nam se mišljenje kako svim ženama je

Prošli tjedan moj je suprug kao iznenađenje skuhao moj omiljeni obrok. Kupio je i prekrasnu čestitku koja mi govori kako je ponosan na mene i ispričava se što me uzima zdravo za gotovo, piše anonima autorica u svojoj ispovijesti za Daily Mail te nastavlja:

Bila sam zapanjena, jer Ben nije poznat po spontanim izljevima osjećaja - osim kad gleda ragbi. Podsjetilo me to zašto sam se udala za njega: drag je, seksi, zgodan i odličan kuhar.

No umjesto osjećaja sreće, počela sam se brinuti što slijedi. Romantične večeri trebale bi završiti u spavaćoj sobi. Ali sve što sam željela bilo je navući svoju pidžamu i ići spavati. Umjesto da uživam u obroku, provela sam ga smišljajući način kako da se taktički maknem iz sobe.

Ovih nam dana neprestano govore da su žene jednako zainteresirane za seks kao i muškarci. Oprostite, ali nismo svi isti. </p><h2>Radije bih šalicu vruće čokolade nego seks</h2><p>Prošlog tjedna, veliko istraživanje izvijestilo je da su žene u menopauzi i dalje izuzetno zainteresirane za seks, a 27 posto njih od 40 do 55 godina spolnu je intimnost ocijenilo 'vrlo važnom tijekom srednjih godina'. Problem je u tome što imam 47 godina i perimenopauza i moji hormoni - razina estrogena i testosterona naglo opadaju sredinom 40-ih te imaju druge ideje. Iskreno mogu reći da bih umjesto seksa radije popila šalicu vruće čokolade.</p><p>Često se citira statistika da muškarci o seksu razmišljaju 19 puta dnevno, a žene deset. Jedino kad razmišljam o tome je kad moj suprug pokrene tu temu. I prečesto, ono što mislim je 'koji izgovor mogu pronaći ovaj put?'</p><p>Nije da uopće nemamo spolni odnos. Čak ga i ponudim, povremeno, jer znam da ga to čini sretnim i nije mi žao poslije. Vidjela sam da se previše veza završava kad par postanu prijatelji koji dijeli krevet.</p><p>Također sam vidjela previše muškaraca koji pokušavaju pronaći intimnost negdje drugdje. Ponekad se brinem da bi i moj suprug mogao učiniti isto, ali on inzistira na tome da je jedna žena dovoljna da bi se svaki muškarac mogao nositi s njom - sa seksom ili ne.</p><p>Ipak, naša stvarnost je dugo razdoblje 'suše', nakon kojeg slijedi povremeni vikend, gdje je, možda, kuća prazna i nema previše toga što me okupira, pa se seksamo dva puta, pa čak i tri puta.</p><p>Poslije je najsretniji čovjek na životu. Zviždi, obavlja kupovinu. Manje je mrzovoljan. Rezultat toga je da se osjećam užasno krivom kad shvatim da ga lišavam njegove omiljene zabave.</p><h2>Čeznem za poljupcima i nježnošću, a ne seksom</h2><p>Pokušavam mu to nadoknaditi. Nudim maženja i poljupce, ali ni on nije veliki obožavatelj. Kaže da se osjeća kao da ga zadirkujem - što me živcira.</p><p>Uostalom, i meni je potrebna intima. Samo, čeznem za zagrljajima i nježnim dodirom, a ne za seksom. Nakon 22 zajedničke godine i 11 godina braka, nije da mi se više ne sviđa.</p><p>Nasmijava me, inteligentan je i sjajan u krevetu, samo sam izgubila velik dio svoje želje. Objašnjavam da su to moji hormoni, ali mislim da to vidi kao izgovor. Voljela bih da zna da su mi međusobna naklonost i potvrda važniji od seksa.</p><p>Kad smo se upoznali, stalno smo se seksali - više od jednom dnevno. Iako on sada ima 59, a ja 47 godina, razlika u godinama me nikad nije mučila. Njegovi su prijatelji uvijek bili ljubomorni. Kad je prvi put stavio moju sliku na svoj stol, njegova tajnica pitala je zašto tamo stoji slika modela. Kad joj je rekao da sam mu nova djevojka, nije mu vjerovala.</p><p>Sad se zapanjeno osvrćem na te dane; on s čežnjom. Često me podsjeti da smo, kad sam pokušavala zatrudnjeti prije deset godina, seksali se pet puta dnevno. 'Ja sam za tebe samo banka sperme, zar ne?’, šalio se tada.</p><p>Shvaćam da je to stvar ponosa za njega. Ovih dana njegovi prijatelji iz puba i dalje mu klimaju glavom i namignu kad pitaju za mene. Ne proturječi njihovoj dugogodišnjoj percepciji da je najsretniji čovjek na životu jer je njegova supruga mlađa 12 godina.</p><p>Zbog razlike u godinama, ljudi pretpostavljaju da bi trebao imati papuče i lulu, a ja bih ga trebao juriti po spavaćoj sobi. No, unatoč njegovim najboljim naporima - kad mi kupi cvijeće i vodi me na ručak - jednostavno ne mogu prikupiti energiju. Nije bilo trenutka kada sam mu rekla da više ne želim intimnost. I kad se na kraju potrudim inicirati seks, uživam u tome.</p><p>Ali uvijek nešto drugo zahtijeva moju pažnju. Prošli mjesec naš je najmlađi sin upao u sobu i pitao: ‘Što to vas dvoje radite?’ Nekad mi je i domaća zadaća također kriva, zahvaljujući Covidu. Uvijek gledam mobitel ili provjeravam poruke i mailove. Kad se pokušavamo seksati, ne mogu isključiti mozak.</p><p>To nije problem koji ima moj suprug. Prošli tjedan rekli su nam da je netko koga znamo počinio samoubojstvo. Bila sam duboko uzrujana. Ipak, nedugo zatim, Ben je predložio seks kao da se ništa nije dogodilo. Bila sam zapanjena i vikala na njega da je samoživ. Ponekad se šalimo zbog naših vrlo različitih pristupa. Kaže da bi se, kad bismo se sada vratili na to kako je nekoć bilo, šok od toga vjerojatno doveo do srčanog udara. </p><p>Nakon nekoliko čaša vina nedavno, priznala sam kako se osjećam bliskim prijateljicama. Složili su se da je, nakon što ste navikli na spolni odnos, teško početi iznova. Mentalna barijera raste i puki napor da je sruši znači da većina nas niti ne pokušava.</p><p>Svima nam je bilo teško priznati da smo poprilično odustali, a kad sam započela razgovor, oslobodile su se i one da kažu isto. Jedna, također u perimenopauzi, ima neredovita razdoblja seksa i lagala je mužu kaže ima ono 'doba mjeseca' kad nije. Druga izmišlja napade sindroma iritabilnog crijeva. Gotovo je postalo natjecanje u tome tko može izgovoriti najvjerojatniji izgovor.</p><p>Nitko nije sjeo i rekao svom suprugu da više ne želi seks. No, nakon nekoliko odbijanja, mnogi muškarci shvate i odustanu.</p><p>Ponekad moj suprug djeluje iskreno tužno zbog situacije i to mi slama srce. Osjećam se sebično i zlobno. On čini toliko lijepih stvari za mene i ja ga činim jadnim.</p><p>To je stalni kompromis. Imati dovoljno seksa da usrećite svog supruga ili partnera, ali očito je da nikad nije dovoljno. Pomislila sam ga pitati brine li se da ga više ne volim ili ne volim. Ali što ako kaže 'da'? Zbog toga ću se osjećati gore i ne želim se seksati čisto zato što se osjećam loše.</p><p>Meni i mnogim drugim ženama seks jednostavno nije prioritet. Vrijeme je da je više nas to prizna i prestane se osjećati tako krivo: jednostavno ne želimo imati spolni odnos.</p>