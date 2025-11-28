Muški self-care: TikTok kreatori potaknuli raspravu o zdravlju mladih muškaraca

Studeni je tradicionalno obilježen kampanjama posvećenima muškom zdravlju, no ove su godine domaći TikTok kreatori iz zajednice Crew - Aspec, Ezekijel i HubbyDena, odlučili promijeniti pristup. Umjesto uobičajenog naglaska na brkove, pokrenuli su izazov “Brk nije dovoljan”, koji je u nekoliko dana postao viralni poticaj mladim muškarcima da ozbiljnije progovore o vlastitoj dobrobiti.

Cilj njihovog zajedničkog angažmana jest proširiti razgovor o muškom zdravlju izvan simboličnih kampanja. Mladi kreatori fokusiraju se na mentalno zdravlje, svakodnevne navike, fizičku aktivnost i realne oblike brige o sebi, teme koje njihova publika prepoznaje kao relevantne i primjenjive.

Kreator Aspec otvorio je razgovor o mentalnom zdravlju, navodeći podatke koji ukazuju na ozbiljnost problema: jedan od pet muškaraca doživi ozbiljan oblik depresije, 40 posto nikada nije razgovaralo o svojim poteškoćama, a muškarci i dalje imaju višu stopu suicida od žena. U svom je videu naglasio: “Biti jak ne znači ignorirati svoje mentalno zdravlje.”

Ezekijel se usmjerio na svakodnevne, jednostavne navike te pokrenuo mini-izazov koji potiče mlade da odaberu jednu predanu naviku, primjerice povećan unos vode, kojom će poboljšati svoje zdravlje.

Koncept je jednostavan, pristupačan i lako primjenjiv, što je doprinijelo njegovoj brzoj popularnosti.

HubbyDena je dodatno proširio narativ porukom da Movember nije samo vizualni simbol, već poziv na konkretnu brigu o sebi: više kretanja, više preventivnih pregleda i više razgovora o onome što se često prešuti.

Njihovi su sadržaji u kratkom roku dosegnuli tisuće korisnika, a pažnju je posebno privukla činjenica da o važnim temama govore mladi muškarci koji imaju snažan utjecaj na generaciju Z. Njihov pristup ostaje informativan, jednostavan i oslobođen patetike, što ga čini razumljivim široj publici.

U digitalnom okruženju koje često nameće nerealne standarde, ovi kreatori ponudili su drugačiji model self-carea – onaj koji počinje malim, dostižnim koracima: više vode, više razgovora, manje srama i povremeni sistematski pregled. Upravo takav pristup pokazuje kako briga o sebi može izgledati u stvarnom, svakodnevnom životu mladih muškaraca.