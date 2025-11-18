Evo što se događa tijelu kad svakodnevno konzumirate sok od celera

Sok od celera posljednjih je godina postao jedan od najpopularnijih wellness trendova. Mnogi ga nazivaju „jutarnjim detoks eliksirom”, drugi tvrde da im daje energiju i poboljšava probavu. No što zapravo svakodnevno pijenje soka od celera radi vašem organizmu?

Hidratacija i brži oporavak tijela

Celer je sastavljen gotovo isključivo od vode, pa sok od celera značajno doprinosi hidrataciji. Osim vode, sadrži i elektrolite poput kalija, koji pomažu u pravilnom radu živčanog sustava, mišića i staničnih funkcija. Redovito uzimanje može pridonijeti osjećaju svježine i više energije kroz dan.

Utjecaj na razinu šećera u krvi

Za razliku od voćnih sokova, sok od celera sadrži vrlo malo prirodnih šećera. To znači da ne uzrokuje nagle skokove glukoze u krvi. Neka istraživanja povezuju ga i s boljom osjetljivošću na inzulin, što posredno može smanjiti ukupnu razinu upala u tijelu.

Prirodni antioksidansi i zaštita stanica

Celer je bogat antioksidansima, posebice apigeninom, spojevima koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa. Smatra se da ti spojevi mogu podržati rad mozga te pružiti određeni stupanj zaštite stanica od oštećenja. Iako su mnoge tvrdnje još uvijek u fazi istraživanja, stručnjaci smatraju da svakodnevna mala doza takvih antioksidansa može biti korisna.

Moguće snižavanje krvnog tlaka

Celer djeluje blago diuretski, što znači da potiče izlučivanje viška tekućine iz tijela. Uz to, u njemu se nalaze spojevi koji opuštaju krvne žile. U manjim istraživanjima zabilježeno je da redovita konzumacija soka može imati pozitivan učinak na krvni tlak.

Potencijalne nuspojave i rizici

Iako sok od celera ima niz prednosti, važno je biti svjestan i njegovih mogućih nedostataka.

Visok udio natrija

Celer sadrži više natrija nego većina drugog povrća. Za osobe koje paze na unos soli, svakodnevno konzumiranje većih količina soka može biti nepovoljno, osobito kod visokog krvnog tlaka ili bolesti bubrega.

Manjak vlakana

Iscjeđivanjem se uklanja većina vlakana iz celera. Vlakna su važna za probavu, stabiliziranje šećera u krvi i osjećaj sitosti. To znači da sok od celera ne smije zamijeniti obrok niti povrće bogato vlaknima.

Osjetljivost kože na sunce

Celer prirodno sadrži spojeve koji kod nekih osoba mogu povećati fotosenzitivnost. Pretjerana izloženost suncu nakon konzumacije kod osjetljivih ljudi može dovesti do iritacija ili lakših opekotina.

Probavne smetnje

Kod nekih osoba sok može izazvati nadutost, proljev ili grčeve, osobito ako se popije u većoj količini ili na prazan želudac.

Moguća interakcija s lijekovima

Sok od celera bogat je vitaminom K, koji utječe na zgrušavanje krvi. Osobe koje uzimaju lijekove poput antikoagulansa trebaju biti posebno oprezne i prethodno se savjetovati s liječnikom.

Što kažu stručnjaci?

Stručnjaci se uglavnom slažu da sok od celera može biti zdrav dodatak prehrani — ali ne i čarobno rješenje. Najbolji učinak ima kada je dio uravnotežene prehrane bogate cjelovitom hranom, a ne kada se koristi kao zamjena za obrok ili kao detoks metoda.

Svakodnevno pijenje soka od celera može donijeti koristi poput bolje hidratacije, niže razine upala i stabilnijeg šećera u krvi. No, kao i svaki trend, ima i svoje granice. Umjerenost i slušanje signala vlastitog tijela ključni su faktori.

Ako ga uvodite u svoju rutinu, preporučuje se početi s manjim količinama i pratiti kako reagirate.