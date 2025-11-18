Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NE VOLE GA SVI

Evo što se događa tijelu kad svakodnevno konzumirate sok od celera

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Evo što se događa tijelu kad svakodnevno konzumirate sok od celera
Foto: 123RF

Sok od celera postao je jedan od najpopularnijih wellness trendova, no mnogi i dalje ne znaju što svakodnevno ispijanje zapravo čini tijelu. Konzumirajući ga imate brojne koristi, ali i moguće rizike

Sok od celera posljednjih je godina postao jedan od najpopularnijih wellness trendova. Mnogi ga nazivaju „jutarnjim detoks eliksirom”, drugi tvrde da im daje energiju i poboljšava probavu. No što zapravo svakodnevno pijenje soka od celera radi vašem organizmu?

POGLEDAJ VIDEO: Zdravi detoks sokovi i smoothieji

Pokretanje videa...

Zdravi detoks sokovi i smoothieji 01:27
Zdravi detoks sokovi i smoothieji iz lokala Smoothiekaša u Zagrebu | Video: robert gašpert/Story

Hidratacija i brži oporavak tijela

Celer je sastavljen gotovo isključivo od vode, pa sok od celera značajno doprinosi hidrataciji. Osim vode, sadrži i elektrolite poput kalija, koji pomažu u pravilnom radu živčanog sustava, mišića i staničnih funkcija. Redovito uzimanje može pridonijeti osjećaju svježine i više energije kroz dan.

NIJE SVE ISTO Nutricionisti rangirali povrće od najviše do najmanje zdravog
Nutricionisti rangirali povrće od najviše do najmanje zdravog

Utjecaj na razinu šećera u krvi

Za razliku od voćnih sokova, sok od celera sadrži vrlo malo prirodnih šećera. To znači da ne uzrokuje nagle skokove glukoze u krvi. Neka istraživanja povezuju ga i s boljom osjetljivošću na inzulin, što posredno može smanjiti ukupnu razinu upala u tijelu.

Prirodni antioksidansi i zaštita stanica

Celer je bogat antioksidansima, posebice apigeninom, spojevima koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa. Smatra se da ti spojevi mogu podržati rad mozga te pružiti određeni stupanj zaštite stanica od oštećenja. Iako su mnoge tvrdnje još uvijek u fazi istraživanja, stručnjaci smatraju da svakodnevna mala doza takvih antioksidansa može biti korisna.

Foto: Photographer: Maxim Khytra

Moguće snižavanje krvnog tlaka

Celer djeluje blago diuretski, što znači da potiče izlučivanje viška tekućine iz tijela. Uz to, u njemu se nalaze spojevi koji opuštaju krvne žile. U manjim istraživanjima zabilježeno je da redovita konzumacija soka može imati pozitivan učinak na krvni tlak.

EVO KOD ČEGA SVE POMAŽU Kiseli krastavci imaju cijeli niz prednosti za zdravlje, jedini problem je udio soli...
Kiseli krastavci imaju cijeli niz prednosti za zdravlje, jedini problem je udio soli...

Potencijalne nuspojave i rizici

Iako sok od celera ima niz prednosti, važno je biti svjestan i njegovih mogućih nedostataka.

Visok udio natrija

Celer sadrži više natrija nego većina drugog povrća. Za osobe koje paze na unos soli, svakodnevno konzumiranje većih količina soka može biti nepovoljno, osobito kod visokog krvnog tlaka ili bolesti bubrega.

Manjak vlakana

Iscjeđivanjem se uklanja većina vlakana iz celera. Vlakna su važna za probavu, stabiliziranje šećera u krvi i osjećaj sitosti. To znači da sok od celera ne smije zamijeniti obrok niti povrće bogato vlaknima.

Osjetljivost kože na sunce

Celer prirodno sadrži spojeve koji kod nekih osoba mogu povećati fotosenzitivnost. Pretjerana izloženost suncu nakon konzumacije kod osjetljivih ljudi može dovesti do iritacija ili lakših opekotina.

Probavne smetnje

Kod nekih osoba sok može izazvati nadutost, proljev ili grčeve, osobito ako se popije u većoj količini ili na prazan želudac.

Moguća interakcija s lijekovima

Sok od celera bogat je vitaminom K, koji utječe na zgrušavanje krvi. Osobe koje uzimaju lijekove poput antikoagulansa trebaju biti posebno oprezne i prethodno se savjetovati s liječnikom.

SAVJETUJTE SE S LIJEČNIKOM Evo koje suplemente ne smijete miješati jer mogu oslabiti kosti
Evo koje suplemente ne smijete miješati jer mogu oslabiti kosti

Što kažu stručnjaci?

Stručnjaci se uglavnom slažu da sok od celera može biti zdrav dodatak prehrani — ali ne i čarobno rješenje. Najbolji učinak ima kada je dio uravnotežene prehrane bogate cjelovitom hranom, a ne kada se koristi kao zamjena za obrok ili kao detoks metoda.

Svakodnevno pijenje soka od celera može donijeti koristi poput bolje hidratacije, niže razine upala i stabilnijeg šećera u krvi. No, kao i svaki trend, ima i svoje granice. Umjerenost i slušanje signala vlastitog tijela ključni su faktori.

Ako ga uvodite u svoju rutinu, preporučuje se početi s manjim količinama i pratiti kako reagirate.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kakav ste zločinac po Zodijaku? Rakovi će prvi presuditi svom šefu, Djevice su provalnici...
FBI STATISTIKA

Kakav ste zločinac po Zodijaku? Rakovi će prvi presuditi svom šefu, Djevice su provalnici...

Prema statistici američkog FBI-a, unatoč tome što su na lošem glasu zbog svog temperamenta, Škorpioni su tek deveti na listi najčešćih kriminalaca. Lavovi nisu pretjerano skloni kriminalnim radnjama
Evo kako rade trgovine diljem Hrvatske na Dan sjećanja
DETALJAN VODIČ

Evo kako rade trgovine diljem Hrvatske na Dan sjećanja

Provjerite radno vrijeme trgovina na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Dobar dio trgovina i šoping centara neće raditi
Što krvna grupa otkriva: Tko je najbolji u seksu, kome prijeti dijabetes, koga vole komarci...
ZNATE LI KOJA STE GRUPA?

Što krvna grupa otkriva: Tko je najbolji u seksu, kome prijeti dijabetes, koga vole komarci...

Najmanje ljudi na svijetu ima krvnu grupu AB, a kod njih je rizik od gubitka pamćenja najveći. Najviše ljudi ima grupu 0 i to su najbolji ljubavnici na svijetu, no znaju imati problema sa plodnošću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025