Super-gonoreja je u porastu kao vrlo zarazna bolest otporna na lijekove, a može postati neizlječiva s pandemijom COVID-19. Medicinari Svjetske zdravstvene organizacije upozorili su da spolne bolesti mogu postati još otpornije na antibiotike jer njihova prekomjerna uporaba tijekom pandemije potiče mutaciju.

Super soj jedne od najstarije spolne bolesti na svijetu dobio je idealno okruženje za napredovanje dok se svijet nastavlja boriti protiv korona virusa. Neliječena, super gonoreja može dovesti do petostrukog povećanja prijenosa HIV-a i infekcija oka koje mogu prouzročiti sljepoću.

Svake godine u svijetu ima više od 90 milijuna slučajeva gonoreje, a taj broj raste za 17 posto. Iako WHO izvještava da je većina slučajeva u afričkoj regiji, zapadni svijet bilježi alarmantan rast slučajeva. Američki CDC (Centar za kontrolu bolesti i prevenciju) izvještava da su se infekcije povećale za 63 posto od 2014. godine, a do pet milijuna ljudi u SAD-u moglo bi biti zaraženo gonorejom za 10 godina. Velika Britanija ima najveću stopu gonoreje u Europi, a svake bi godine do 2030. moglo biti više od 420.000 novih slučajeva.

Sada je u bolnicama širom svijeta otkriven sve veći broj slučajeva kada se antibiotici koriste za liječenje COVIDA-19. Glasnogovornik WHO-a rekao je kako bi to i nedostatak medicinskih usluga za spolne bolesti u vrijeme pandemije također mogli potaknuti porast supergonoreje.

- Prekomjerna upotreba antibiotika u zajednici može potaknuti pojavu antimikrobne rezistencije kod gonoreje. Azitromicin - uobičajeni antibiotik za liječenje respiratornih infekcija - korišten je za liječenje COVIDA-19 ranije u epidemiji. Tijekom pandemije, medicinske usluge za spolne bolesti također su poremećene. To znači da se više slučajeva spolno prenosivih bolesti ne dijagnosticira pravilno, što rezultira većim brojem samoliječenja. Takva situacija može potaknuti pojavu rezistencije na gonoreju, uključujući gonoreju superbug (super gonoreju) ili gonoreju s visokom otpornošću na trenutne antibiotike koji se preporučuju za njezino liječenje - objasnio je.

Profesor sa Sveučilišta Cardiff Philip Howard, predsjednik Britanskog društva za antimikrobnu kemoterapiju, rekao je da tri četvrtine pacijenata primljenih u bolnicu u Velikoj Britaniji sa sumnjom ili dokazanom COVID upalom pluća dobiva antibiotike za virus, dok manje od jedan posto pacijenata imaju bakterijsku infekciju.

Slični slučajevi zabilježeni su u cijelom svijetu. Naime, američka studija pokazala je da je 71 posto pacijenata s koronom dobivalo antibiotike, dok ih je samo četiri posto zaista trebalo. Kevin Cox, izvršni predsjednik britanske start-up tvrtke Biotaspheric Limited rekao je kako sve to dovodi do pojave super gonoreje - i upozorio je da bi uskoro mogla postati neizlječiva.

- Ljudi zaraženi super gonorejom zarazit će druge i ubrzati antimikrobnu rezistenciju. Hitno su nam potrebni novi tretmani - upozorio je.

Tvrtka Biotaspheric traži financiranje za razvoj nove antibiotske tehnologije koja ima potencijal za liječenje super gonoreje. Stručnjaci iz CDC-a navode da su sojevi gonoreje postali otporni na sve antibiotike osim na jednu klasu - dok je polovica svih modernih infekcija sada otporna na barem jedan antibiotik.

Porast zabrinutosti zbog rezistencije na jedan od antibiotika koji se koristi za njegovo liječenje, azitromicin, doveo je do toga da je CDC promijenio preporuke za liječenje prošli tjedan. Pomoćnik generalnog direktora SZO-a za odjel za antimikrobnu rezistenciju, dr. Hanan Balkhy, upozorio je na opasnost nepotrebne upotrebe antibiotika za liječenje COVID-19.

- Korištenje antibiotika neće ih izliječiti, a stvorit će rezistenciju među bakterijama koje već postoje u našim tijelima. Dakle, to je vrlo složen scenarij, ali zaključak svega je da se antibiotici ne smiju propisivati ​​ako za njih ne postoje jasne medicinske indikacije - tvrdi, piše The Sun.