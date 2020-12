Iako se Božiću radujemo cijele godine, blagdanskom sezonom nekada može biti teško ili opasno upravljati. Naime, tijekom prosinca je puno više posjeta hitnoj službi nego bilo kojeg drugog mjeseca.

To je zbog putovanja i božićnih nesreća, opeklina u kuhinji i padova te strujnih udara zbog svjetala. Božićno vrijeme može biti problematično i za ljude s mentalnim problemima. I to je jedino doba godine kada se pijenje alkoholnih pića potiče. No u godini kada imamo i pandemiju, postoje stvari koje bi trebali učiniti kako bismo zaštitili sebe i svoje najmilije, a objasnila ih je liječnica Zoe Williams:

1. Spremite spavaću sobu za spavanje i seks

Suočavamo se s više stresa nego ikad prije zbog pandemije Covida i rastuće nezaposlenosti, pa ne čudi što sve više ljudi ima problema sa spavanjem. Kad smo tjeskobni, poremećaj spavanja može se pogoršati, a svatko tko je imao neprospavanu noć znat će kako je frustrirajuće ležati budan satima. Puno nas radi od kuće, što znači da se spavaće sobe često pretvaraju u urede - a ako se to odnosi i na vas, pobrinite se da svi tragovi posla nestanu kada se odjavite s posla.

Svoj prostor vratite natrag u svoju spavaću sobu kako biste ograničili razmišljanje o poslu kada pokušavate spavati. Spavaća soba treba biti namijenjena dvjema stvarima, spavanju i seksu, pa ju na to i ograničite. Izbacite svu tehnologiju iz nje ili je udaljite od sebe (vjerojatnije je da ćete podići mobitel ako je pored kreveta).

Idite u krevet svake večeri u isto vrijeme, čak i ako se isprva budete mučili sa spavanjem. Nemojte ići u krevet odmah nakon obilnog obroka jer probava može biti teža kada ste u vodoravnom položaju. Otvorite prozor jer je hladnija prostorija bolja za kvalitetu spavanja. Većini nas treba sedam do devet sati sna noću, pa ako to ne dobijete, zapitajte se što možete učiniti da to poboljšate.

2. Opskrbite ormar za prvu pomoć

To je najljepše doba godine jer moramo napuniti ormar s raznim poslasticama i slatkišima. Ali ne zaboravite i na ormarić s lijekovima. Postoji nekoliko stvari koje biste si trebali osigurati. Obavezno imajte tablete protiv bolova ibuprofen i paracetamol i ne plaćajte marke jer su jeftinije verzije potpuno iste. Ako imate djecu, pobrinite se da imate i dječje verzije. Antacidi su još jedna nužna pomoć u rješavanju napada žgaravice i probavne smetnje, dok antihistaminici mogu olakšati alergijske reakcije koje se mogu razbuktati na Božić.

Antiseptička krema ili sprej mogu pomoći kod manjih opeklina, posjekotina i ogrebotina, a dobro je imati i nešto poput Biorele, koja nadomješta vodu i soli izgubljene proljevom, a može pomoći i kod mamurluka. U svom zamrzivaču uvijek imajte i paket graška koji pomaže smiriti otekline, modrice i sve ostalo što bi moglo nabreknuti.

3. Uzmite dodatak vitaminu D

Nemojte se zavaravati bilo čime što tvrdi da može 'pojačati' ili 'nabildati' imunološki sustav. Zapravo je preaktivan imunološki sustav, medicinski gledano, jednako loš kao i neaktivan te može dovesti do autoimunih stanja od lupusa do psorijaze i sindroma iritabilnog crijeva.

Kad je imunološki sustav u pitanju nema 'super hrane', a srećom u razvijenom svijetu naša je prehrana uglavnom dovoljno uravnotežena pa nam ne trebaju suplementi - osim vitamina D. Većina vitamina D koji unosimo dolazi izlaganjem suncu, koje ne dobivamo u zimskim mjesecima, pa će vam pomoći uzimanje dodatka vitamina D zimi.

Ako ste vegan ili ne jedete ribu, trebali biste razmotriti dodatke poput željeza ili omega 3. Spavanje i hidratacija također su korisni za imunološki sustav pa pripazite da dobro spavate i pijete puno vode. Ako pušite, vaš imunološki sustav neće raditi onako kako bi trebao.

4. Pokušajte s terapijama razgovorom

Za milijune ljudi koji su izgubili voljene, prvi Božić bez tog prijatelja, partnera ili rodbine u njihovim životima može biti posebno težak. Postojeći problemi s mentalnim zdravljem mogu se pogoršati na Božić, a novi mogu doći do izražaja jer to može biti vrlo stresno vrijeme. Možete se sami uputiti na terapije razgovora s psihologom ako mislite da vam je to potrebno.

Jednostavne stvari koje možete učiniti ako vam je teško su provođenje vremena na otvorenom i kvalitetno vježbanje, jedenje i spavanje. Nebrojena istraživanja pokazala su da volontiranje podiže raspoloženje, pa ako ste u mogućnosti pomoći nekome drugome, zašto ne biste probali?

6. Izbjegavajte gadan mamurluk

Savjetuju se najmanje dvije uzastopne noći bez alkohola svaki tjedan. Također, postoji puno izvrsnih, bezalkoholnih alternativa ginu, votki, pivu, vinu, tekili i jabukovači. Dajte im priliku. U dane kada pijete, ako niste netko tko pije čašu vode između svakog pića, isprobajte bezalkoholnu verziju bilo čega što pijete i izmjenjujte ih. Da biste izbjegli gadan mamurluk i glavobolju koja će pokvariti svečanost, vitalno je hidratizirati se prije, za vrijeme i nakon što popijete.

7. Svaki dan malo vježbajte

Ne samo da vrijeme provedeno vani sprječava rizik od infekcije Covidom, već je od velike koristi i za mentalno zdravlje. Također, 150 minuta vježbanja svaki tjedan je idealno, ali to može biti teško uklopiti tijekom Božića kad smo svi zauzeti.

Cilj je da svaki dan odete u šetnju do parka s djecom ili igrate nogomet u vrtu. Težite tome da se zadišete i ostanite takvi nekoliko minuta kako biste bili sigurni da vam krv pumpa i da vam se srce 'vježba'. Kretanje nas čini sretnima jer se nakon toga oslobađaju endorfini, serotonini i dopamini, sretni hormoni koji su dobri za nas, piše The Sun.