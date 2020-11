Muž i prijatelji imaju nadimak za mene, i neće mi reći značenje

<p>Žena koja je otkrila da ju suprug i njegovi prijatelji u grupnom chatu nazivaju nadimkom, kaže da se njezin suprug uspaničio i odbio objasniti što znači taj nadimak kada ga je počela ispitivati. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ona je objasnila kako se njezin telefon ispraznio dok je majci slala važnu poruku, pa je pitala supruga može li posuditi njegov telefon.</p><p>Dok ga je koristila, na vrhu zaslona pojavila se obavijest od jednog od njegovih prijatelja u njihovom grupnom chatu s pitanjem: 'Želite li ti i ST još uvijek raditi planove za Halloween?'</p><p>Zbunjena jer njezini inicijali nisu ST, pogledala je chat i rekla da je u kontekstu prethodnih poruka uspjela potvrditi da se ST odnosi na nju.</p><p>Kaže da ST nije kratica njenog imena ili bilo čega sličnoga, a nitko je od njezinih prijatelja ili obitelji ne naziva ničim drugim osim pravim imenom.</p><p>'Dakle, bila sam zbunjena', napisala je. 'Pokazala sam mu chat i pitala ga što to znači. Izgledao je odjednom stvarno uznemireno. Uhvatio je telefon i rekao 'oh, uh, to nije ništa, samo nadimak'. U redu? Pa, što to znači?</p><p>Doslovno mi nije htio reći, samo je ponavljao 'ne brini zbog toga'. Pa postoji li neki razlog zbog kojeg bih se trebala brinuti? Ne bih se brinula da je samo objasnio što to znači. Mene je ovo malo zastrašilo. Saznala sam me svi njegovi prijatelji zovu nekim nadimkom, a ni sama ne znam što on znači. Odbijao mi je reći. Na kraju mi je rekao da to znači 'Super Terrific' (super zastrašujuće). Nisam znala je li to dobro ili loše. I je li to uopće istina?</p><p>Nakon što je zatražila savjet s Reddita, ljudi su komentirali vlastita nagađanja, u rasponu od seksualno sugestivnih imena do grubih uvreda.</p><p>Jedan je odgovorio i rekao: 'To je nešto neprimjereno, inače bi vam rekao što je to.', piše Mirror.</p>