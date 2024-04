'Muž je otišao s ljubavnicom, a onda me ona nazvala i rekla da je zabrinuta zbog moje djece'

Žena (37) je pod pseudonimom Stephanie objavila svoju priču, koja počinje suprugovom nevjerom, nakon čega je obitelj ušla u velike probleme.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Otkrila je da je suprug vara, no on je rekao da je to bilo samo jednom te da se neće ponoviti.

- Imali smo nakon toga veliku svađu i Ian je pristao otići u kuću svojih roditelja na nekoliko dana. Za to sam vrijeme pokušavala smisliti što bih trebala učiniti sa sobom. Imala sam onaj osjećaj da sve skupa tone. Naš zajednički život, sve naše sretne godine, naša zajednička sjećanja, naša djeca. To je sigurno bilo najgore vrijeme u mom životu i bila sam bijesna - napisala je za Brightside.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Iskusna ljubavnica | Video: KanalRi

Vezi su dali drugu šansu, ali nije išlo

Stephanie je otkrila da se njezin suprug jako ispričavao i molio ju je da se ne razvodi od njega.

- Stalno mi je govorio da je to pogreška i da ćemo sve riješiti. Iskreno sam željela da to bude istina, čak smo išli i na terapiju da porazgovaramo o tome. Ian je cijelim putem obećavao da će učiniti sve kako bi ponovno ispravio stvari. Ali na kraju jednostavno nisam mogla vidjeti kako bih mu mogla ponovno vjerovati, pa smo se konačno odlučili razvesti - izjavila je.

Stephanie je izjavila da se suprug tada odselio i da je sve u svemu njihov razvod bio prilično civiliziran.

- Imali smo sreće što smo pronašli stan i mogla sam sama plaćati stanarinu. Ian se nije protivio ničemu što sam željela učiniti na svoj način - izjavila je.

Jedini su problem bila djeca.

Foto: 123RF

- Imamo dvije djevojčice, od 10 i 13 godina. Ian je doslovno živio na kauču svog prijatelja i razumljivo je da nije mogao pozvati djecu tamo da prespavaju. Dakle, u početku, oko šest mjeseci, Ian bi ih pokupio ujutro tijekom vikenda i ostavio ih popodne istog dana - sjeća se.

- Nikada mu nisam branila da viđa djecu. Ian je oduvijek bio tata pun ljubavi koji se divno brine za njih i postigli smo dogovor da mu je važnije uštedjeti na stanarini i potražiti neko stalno mjesto za život, čak i ako to znači da će rjeđe viđati djecu u početku. Strašno im je nedostajao, ali shvatili su da to nije tako zauvijek - sjeća se.

Stvari između bivšeg para postajale su sve zategnutije, zbog jedne stvari koju je učinio suprug.

- Neko vrijeme nakon što je razvod okončan, Ian mi je poslao poruku da je konačno pronašao mjesto za život i da želi da djeca dođu kod njega na cijeli vikend. I dalje me jako boljelo da sada više nismo u braku, ali djeca su mi uvijek na prvom mjestu. Tako smo se dogovorili za sljedeći vikend i cure su bile oduševljene. Iskreno govoreći, veselilo je i mene da ću imati vikend za sebe - sjeća se.

Tada se napetost pojačala.

- Jednog dana, djeca su došla kući i jednostavno sam znala da se nešto događa. Kao, mogla sam to osjetiti, uopće nisu bili veseli. Razgovarala sam s njima o njihovom posjetu. Tada su izgovorili riječi 'tatina nova djevojka' - izjavila je.

Žena je saznala da je njezin bivši suprug njihovu djecu upoznao sa svojom novom djevojkom, koja je ujedno i vlasnica tog stana.

- Ian se zapravo preselio k njoj, a ona je otišla iz stana prvih nekoliko puta kad su došla djeca. Pitala sam Iana porukom o čemu se radi i zašto mi to prije nije javio - naglasila je.

Potvrdio je da je njegova nova djevojka zapravo žena s kojom ju je varao, a to joj je bilo kao nož u srce.

- Cijelo vrijeme mi je govorio da želi da se ponovno nađemo. Bio je toliko pažljiv da sam mu gotovo povjerovala i htjela mu dati drugu priliku. A on se u međuvremenu preselio kod svoje ljubavnice - izjavila je.

Od tada je Stephanie tražila od Iana da joj se javi samo ako se radi o djeci. Napisala je da ne želi imati ništa s njim više od toga.

Djeca su definitivno osjećala tu napetost, ali rekla su Stephanie da je nova žena, Kate, dobra prema njima, te im je pokušala dati vremena da se naviknu na nju. Stephanie je odlučila pustiti da se stvari odvijaju na ovaj način.

Jednog dana, ljubavnica bivšeg muža ponovno se pojavila u Stephanienom životu.

- Nedavno me je nazvao nepoznati broj. Bila je to Kate i jako je plakala. Zamolila me da se hitno nađem s njom jer je zabrinuta zbog Iana i naše djece. Dio o djeci prilično me zabrinuo, pa sam pristala naći se s njom u Starbucksu u blizini, jer si jednostavno ne bih mogla oprostiti da se nešto užasno dogodi mojoj djeci - ispričala je.

- Upoznale smo se i bilo je vrlo neugodno jer se počela ispričavati za aferu. Rekla sam joj da ne želim ni čuti i zamolila je da mi odmah kaže to što ima o djeci. Zatim je rekla da joj je Ian rekao da smo već bili razvedeni kad su se upoznali. Tijekom ovog razgovora razotkrivena je cijela hrpa laži. A taj 'kauč kod prijatelja' zapravo nikada nije postojao, jer se Ian odmah preselio k Kate. Bio je svjestan da će ga djeca odati, pa je izmislio tu laž da je sakrije - napisala je.

Zatim je Stephanie htjela čuti taj dio priče o svojim kćerima, a Kate joj je otkrila još jedno šokantno otkriće.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Rekla mi je da želi prekinuti s Ianom i htjela je da znam jer je znala da bi to značilo još jedan stres za moju djecu i bila je potpuno uzrujana što to mora učiniti. Kate mi je rekla da je pronašla neke od papira za razvod i vidjela da je datum daleko od onoga što joj je Ian rekao, i tako je razotkrila njegove laži. Zahvalila sam joj na tome da mi je rekla da će ga ostaviti, jer sam znala da će djeca opet biti uznemirena. Nakon toga sam očekivala da će Ian opet pokušati vratiti se kući - napisala je.

Stephanie je stala na Kateinu stranu u njezinoj 'borbi' s bivšim suprugom.

- Nisu mi se javili dosta dugo nakon našeg razgovora s Kate. Onda me je opet nazvala. Rekla mi je da se suočila s Ianom oko papira za razvod, ali on ih je sakrio i natjerao ju da povjeruje da je sigurno pogriješila i krivo vidjela datume, te ju je uvjerio da ostane s njim. Kate me odmah zamolila za kopiju konačnog dokumenta o razvodu, koji smo imali Ian i ja - sjeća se.

- Na kraju sam Kate poslala skeniranu kopiju papira za razvod, učinila sam sve što je tražila od mene jer sam joj htjela pomoći. Kao rezultat toga, Ian je izbačen i sada mora živjeti sa svojim roditeljima. Nakon toga me je opet krenuo zvati, napisao mi je da sam kriva što sam se uplela u njegovu novu vezu - izjavila je.

- Ian zapravo mene krivi za prekid, siguran je da je to moja osveta, i svima u svojoj obitelji govori da sam izmišljala laži kako bih okrenula Kate protiv njega zbog našeg bolnog razvoda. Čak i neki ljudi u obitelji kažu da sam se trebala kloniti toga - izjavila je.