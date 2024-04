'Muž je skrivao svog najboljeg prijatelja od mene. Svi su znali zašto, a onda sam saznala i ja'

Očajna žena Anna (38) otkrila je istinu o najboljem prijatelju svoga supruga tek nakon 10 godina braka, pa sad ne zna što da napravi jer kaže da je njezin suprug idealan partner.

- Moj muž Dylan ima puno bliskih prijatelja i zajedno smo u ekipi s ljudima s kojim se družimo. Ima tog jednog prijatelja Kevina kojeg sam uvijek rijetko viđala, no muž mi je rekao da on puno radi i putuje, pa nisam o tome razmišljala - započela je svoju priču žena.

Kako kaže, primijetila je da nije baš draga Kevinu i da je on izbjegava, no vidjeli su se svega nekoliko puta, pa ju to nije previše zasmetalo.

- Nije mi bilo jasno što sam mu mogla napraviti da me ne voli, muž i ja smo imali jednu kratku pauzu kad sam ja bila s drugim dečkom, ali to je bilo jako davno - ispričala je Anna.

Njezin muž blizak je sa svojim prijateljima, pa se nekad i samostalno druži s njima, kao i sa svojim rođacima. Žena nikad nije propitkivala supruga, do jednog sumnjivog trenutka.

- Prije par tjedana, moj muž je rekao da odlazi na pecanje sa rođacima, a ja sam za istu tu noć organizirala druženje s curama koje su iz zajedničkog društva. U jednom trenutku, njihova prijateljica Lily je sjedila na kauču i 'skrolala' po društvenim mrežama, a ja sam preko njezinog ramena slučajno vidjela jako čudnu fotografiju - objasnila je žena.

Naime, na fotki je bio Kevin u jacuzziju s njezinim mužem, a fotografija je bila nedavno objavljena, prije samo sat vremena.

- Otela sam joj mobitel i otkrila da je moj muž to objavio na svom privatnom profilu za koji ja ne znam. Pogledala sam i ostale fotografije, na svima su bili njih dvojica i cijela ekipa bez mene. Izgledali su previše blisko - rekla je.

Anni je prijateljica Lily priznala da su Kevin i Dylan u vezi cijelo to vrijeme, te da ih ostatak društva u tome podržava. U vezi su cijeli njihov brak, a Anna je otkrila da ne zna što napraviti, pošto jako voli Dylana i on je idealan partner.

- Ne mogu podnijeti boriti se s nekim za svog muža, to me ubija - napisala je na kraju Anna.