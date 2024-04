'Žene koje ovo rade u krevetu sklonije su varanju partnera'

Ako žena dugo i neprestano glumi orgazam, svoju sreću u seksu poželjet će potražiti negdje drugdje, otkrilo je novo istraživanje. Intenzitet i količina orgazma nisu utjecali na ženinu želju za varanjem, ali duže vremensko razdoblje glumljenja orgazma je utjecalo na želju za ispunjenjem seksualnih potreba van veze.

Seksualna terapeutkinja Tammy Nelson je otkrila za The Sun da je više od 50% žena glumilo orgazam za vrijeme seksualnog odnosa, a čak ih je 80% to i naglas priznalo.

- Većina žena trebaju direktnu stimulaciju klitorisa između 7 i 45 minuta, a ako ne pokažu svoje zadovoljstvo nekim oblikom fizičke potvrde, nećete znati ni jeste li otprilike blizu - objašnjava Nelson rezultate istraživanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55

Prijašnja istraživanja su pokazala da žene koje glume orgazam se osjećaju nezadovoljno seksualnim životom kojeg imaju s partnerom. Također, rjeđe razgovaraju ili uopće ne razgovaraju o svojim seksualnim željama, što potiče traženje zadovoljstva negdje drugdje.

Istraživanje je provedeno nad 138 žena i 121 muškarcem u heteroseksualnim vezama. Pitanja su se bazirala na njihovim seksualnim navikama, ispunjenošću seksom, klimaksu i varanju.

Više je vrsta orgazama kod žena

Kada je riječ o zadovoljavanju žene - postoji nekoliko vrsta orgazama koje ona može doživjeti. Ako želite biti sigurni da će se dobro zabaviti ili jednostavno želite isprobati neke nove stvari u spavaćoj sobi, možda bi bilo vrijedno obnoviti svoje znanje o različitim vrstama orgazama.

Klitoralni orgazam

Možda najvjerojatniji način na koji će žena doživjeti orgazam je putem stimulacije klitorisa. Klitoris je mala struktura puna živaca koju ćete pronaći na vrhu vaginalnog otvora. Njegova svrha je pružiti zadovoljstvo. Morate utvrditi je li partnerica više uzbuđena izravnom ili neizravnom stimulacijom kako biste vidjeli što najbolje funkcionira.

Neke bi možda više voljele da dodirujete sam klitoris, dok bi druge mogle uživati u pritisku oko stidnih usana i području oko klitorisa. Za stimulaciju područja potrebno ga je trljati, a smatra se da najbolje funkcionira kretanje u spiralnom obliku.

Foto: 123RF

Orgazam G-točke

Ovo je u osnovi ženski ekvivalent prostate, koja je muška G-točka. To je područje na prednjem dijelu vaginalne stijenke uretre koje može biti jako stimulirano tijekom seksa. Nalazi se u vagini, prema prednjoj strani tijela.

Trebali biste osjetiti područje koje se čini pomalo naboranim. Kada ga pronađete, pokušajte ga stimulirati kako biste saznali što partnerici odgovara. Određeni položaji također mogu pomoći da to iskoristite na najbolji način.

Orgazam C-točke

C-točka je zapravo cerviks, a postoji nekoliko živčanih završetaka koji se nalaze u njemu i oko maternice. Ali postoje stvari koje utječu na šanse da se orgazam dogodi, kao što je povijest operacija ili veličina partnerova penisa ili dilda. Ako je partner posebno obdaren, snažno guranje u to područje može biti bolno za ženu, pa svakako otvoreno razgovarajte o tome kako se osjećate.

Veća je vjerojatnost da će ga doživjeti žene kada su super napaljene, stoga duboku penetraciju sačuvajte za kraj. Kad su skoro na vrhuncu, vrijeme je da se partner ubaci ili upotrijebi seksualnu igračku kako bi pokušao pogoditi ovu točku užitka.

Kombinirani orgazam

To se događa kada se žena zadovoljava putem klitorisa, ali istovremeno i drugim oblikom stimulacije. Jednom kada znate kako na najbolji način postići vrhunac, otkrivanje koji drugi dijelovi vašeg tijela uživaju u stimulaciji može podići stvari na višu razinu. To može biti bilo što, od dodavanja malo igre bradavicama u mješavinu, ili žene koja uživa u grickanju uha.

Orgazam bradavica

Da, također možete doživjeti orgazam bradavice. To je zato što se, kada se bradavice stimuliraju, oslobađa oksitocin, slično kao tijekom orgazma. No, kada se razmišlja o užitku bradavica, najbolje je da se ne fokusirate previše na cilj postizanja vrhunca.

Bolje je uvidjeti gdje vas zadovoljstvo dovodi da ga maksimalno iskoristite. Trebat će se malo poigrati da vidite što se preferira, jer će neke žene voljeti da im se bradavice sišu ili stežu, dok druge više vole laganiji dodir.

Analni orgazam

Moguće se napaliti preko stražnjice jer se klitoris proteže natrag do anusa. To znači da analna igra može pokrenuti značajne užitke. Ako to nikada prije niste probali, stručnjaci za seks savjetuju da prvo isprobate stvari s prstom. Također je bitno podmazivanje i ići polagano dok se ne osjećate ugodno.

Kožni orgazam

Poznat i kao 'frisson', ovo je slično onome što osjećate kada doživite nešto poput 'ježenja'. Kada se koža dotakne na određeni način sitne dlačice se mogu podići, a sličan osjećaj se može dogoditi i kada je koža uzbuđena. Iznenađujuće, to obično potiče glazba, ali drske scene u filmovima ili određeni partneri također mogu uzrokovati pojavu orgazma.

Foto: net.hr

Orgazam disanjem

Orgazam se može potaknuti jednostavnom snagom disanja, jer on ima veliki utjecaj na to kako ljudi doživljavaju osjete. Možete, na neki način, disati svoj put do vrhunca, a također pomaže da se riješite nametljivih misli koje vas možda ometaju između plahti.

Ne postoji pravi način da se to izvede, jer svatko doživljava orgazme na različite načine, stoga morate isprobati različite vrste disanja. Da biste saznali što najbolje funkcionira, možda ćete morati testirati mješavinu brzog, plitkog i dubokog disanja. Žene moraju otkriti što im najbolje odgovara i što im omogućuje uzbuđenje.

'Fantazirajući' orgazam

Da, istina je, možete misliti prljavo na svom putu do orgazma. Iako mali broj pojedinaca može vrhunac postići samo putem fantazije, nikad nije loša ideja eksperimentirati sa snagom svog mozga. Mogli biste čak otkriti da vas napaljuju stvari o kojima nikada prije niste razmišljali tako što ćete svom umu jednostavno dopustiti da se zapita kamo treba ići. Uronite u maštu, prepustite se svojim najdubljim fantazijama dok ne budete potpuno zadovoljni.

Orgazam u snu

To se može dogoditi svima - muškarcima ili ženama - i to zapravo ne možete prisiliti. Iako je uvijek zabavno kad se probudite iz bezobraznog sna, ništa ne možete učiniti kako biste bili sigurni da će se dogoditi kad odlutate..., donosi Daily Star.