Muž joj je na tajnom računu imao tisuće eura: 'Dok sam ja ulagala u obitelj on se skrivao'

Mladu majku iz SAD-a, koja je nedavno postala majka, zateklo je šokantno otkriće. Suprug je godinama krijumčario novac dok je ona planirala kućni budžet i brinula o obitelji.

Dok je ona vjerovala da zajedno žive od skromnih primanja, on je u tajnosti štedio, dovodeći u pitanje temelje njihovog braka i zajedničke budućnosti.

Žena, 32 godine, svoju priču podijelila je na Redditu, opisavši kako su zajedno planirali njezin odlazak s posla nakon rođenja kćeri kako bi se mogla potpuno posvetiti kućanstvu i brizi o djetetu.

Kupnja kuće, ulaganja u brod i pažljivo planiranje zajedničkog života s jednom plaćom činili su dio njihove zajedničke strategije. Sav svoj prihod žena je redovito uplaćivala na zajednički račun, uvjerena da suprug zarađuje oko 6.000 dolara mjesečno (oko 5.100 eura).

Šokantno otkriće

Istina je izašla na vidjelo slučajno. Tijekom razgovora s predstavnikom državnih naknada, žena je doznala da suprug zarađuje znatno više od onoga što joj je rekao. Istraživanjem njegovih računa otkrila je da je u tajnosti prebacivao višak prihoda na poseban bankovni račun.

Pokazalo se da je suprug do tada prikupio više od 45.000 dolara (38.500 eura), dok je njegova stvarna mjesečna primanja iznosila oko 8.500 dolara (7.200 eura).

Dodala je da je suprug često inzistirao na štednji i kritizirao svaku sitnicu koju je kupila, iako je u tajnosti gomilao vlastitu rezervu.

- Trošiti 38 dolara (32 eura) na dva odreska za večeru je bacanje novca, prisjetila se žena njegove riječi.

Kada ga je suočila s istinom, suprug je priznao da je novac skupljao jer je želio 'imati nešto što je samo njegovo'. Za suprugu, koja je vjerovala u partnerovo upravljanje obiteljskim financijama dok je ona brinula o bebi, to opravdanje nije bilo dovoljno.

Nakon otkrića odlučila je promijeniti životni plan. Vraća se na posao, a kćer ide u jaslice. Poručila je da više nema povjerenja u suprugovo upravljanje novcem i ne osjeća se sigurno u obiteljskoj financijskoj situaciji.

Reakcija zajednice

Priča je brzo izazvala burne reakcije korisnika Reddita. Mnogi su osudili suprugov postupak kao manipulativan i nepošten, nazivajući ga strateškom obmanom i emocionalnom ucjenom.

- Ne možeš sebi graditi tajnu financijsku sigurnost dok istovremeno partnerici uskraćuješ pravo na isto, komentirala je jedna korisnica, dok su drugi istaknuli da tajna štednja ozbiljno narušava povjerenje u odnosu i ostavlja partnericu u ranjivoj situaciji.

Stručnjaci za obiteljske financije upozoravaju da takve situacije nisu rijetkost te naglašavaju koliko je važno otvoreno komunicirati o novcu u braku. Povjerenje, kažu, nije samo emocionalna kategorija. Ono je temelj svakog zajedničkog financijskog planiranja.