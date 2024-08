'Muž me fotografira dok spavam i fotografije šalje svima u grupni 'chat', uzrujana sam'

Jedna je žena vrlo bijesna na svog supruga jer se on ponaša bezobrazno na način da je fotografira dok spava te nakon toga objavljuje te fotografije u grupi u kojoj su drugi članovi obitelji.

On je htio biti duhovit, no ona se osjeća poniženo i bijesno.

Na Redditovom forumu 'Am I The A**hole', objasnila je da mu je rekla dva puta da to ne želi te je mislila da je on - naučio lekciju.

Naime, taj grupni obiteljski 'chat' uključuje nju i njezina supruga, njihovo troje djece, dečka od kćerke i 14-godišnjeg unuka.

- Tako sam ljuta i uznemirena. Ljuti me što ne mogu spavati u vlastitom krevetu u vlastitom domu, a da me netko ne slika! Bilo je tako grozno, izgledala sam kao da sam umrla - komentirala je jednu od fotografija.

- Bilo je užasno i jednostavno sam ponižena što su to vidjeli i dečko moje kćeri, djeca, unuk... Kako se nositi s ovime? - pitala je publiku.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

U komentarima su ljudi rekli da je njezin suprug zapravo - nasilnik.

- To je stvarno nepoštovanje. On vas fotografira kad ste najranjiviji, objavljuje ih kako bi vam se i članovi obitelji rugali... - naveo je jedan.

- Ako vas nije poslušao nakon što ste mu dva puta to rekli, onda je nasilnik. Zahtijevajte da pred njima objasni zašto je to napravio, trebao bi se sramiti toga - zaključila je jedna.

- Možda je vrijeme za odvojene spavaće sobe i bravu na vratima - predložila je jedna, piše The Mirror.