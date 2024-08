Odaberite ove boje zidova za sobu i puno lakše ćete zaspati

Većina novih vlasnika nekretnina posebno se veseli useljenju jer će moći urediti zidove u bojama koje vole, nakon godina podstanarstva tijekom kojih su morali trpjeti tuđi izbor boje ili tapeta. No, kad jednom dođe vrijeme za uređenje vlastitog doma, često se mučimo s bezbroj upitnika, od onog koja boja najbolje odgovara kojoj sobi, a koju izbjegavati, da se u prostoru ne bismo osjećali loše, piše Huffpost.

POGLEDAJTE VIDEO: Boje nas liječe

Pokretanje videa... 01:55 Liiječenje bojama | Video: what'supcams/screenshot

I od koje prostorije krenuti u donošenju odluka?

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Možda najbolje od spavaće sobe, prostora koji vam je važan jer treba osigurati ugodan, miran i okrepljujući san. Stručnjaci iz BoConcepta kažu da se to može učiniti s bojama i dizajnom koji imaju smirujući efekt.

Koju boju odabrati za zidove spavaće?

Iako ste možda u iskušenju da se odlučite za svoju omiljenu boju, stručnjaci preporučuju da umjesto toga birate onu koja provjereno doprinosi smirenju. Ako se njih pita, to je kadulja nijansa zelene, jer simbolizira prirodu i budi osjećaj smirenosti.

Uključite rasvjetu u slojevima

Rasvjeta u slojevima podrazumijeva miješanje i usklađivanje različitih vrsta rasvjete, od male noćne lampe na noćnom ormariću, preko stropne, zidne ili stojeće lampe uz kutak za čitanje. Naime, naš biološki sat pomaže regulirati san, a svjetlo u prostoru bi trebalo pratiti naš cirkadijalni ritam i pomoći da se lakše uvedemo u atmosferu uspavljivanja.

- Dakle, morate osigurati različite slojeve i razine osvjetljenja s prekidačima za prigušivanje. To će vam omogućiti da prilagodite svjetlo u svojoj spavaćoj sobi, polako zamračujući sobu kako se približava vrijeme za spavanje – ističu stručnjaci iz BoConcepta.

Dodaju da rasvjeta u spavaćoj ne smije biti presvijetla, pa treba birati žarulje s niskom snagom. Uz slojevito svjetlo preporučuju se i zavjese za zamračivanje, kako biste lakše zadrijemali.

Smanjite nered u sobi

Često se dešava da napravimo odlagalište od spavaće sobe, ako nije dostupna pogledima. No, nered može utjecati na vaš san.

- Nered može učiniti da se mnogi ljudi osjećaju pod stresom i tjeskobom, pa bi uklanjanje nereda ili njegovo premještanje u odgovarajuće spremište, spavaću sobu moglo učiniti mirnijim mjestom u kojem ćete postići kvalitetniji san. Kreveti sa spremištem ispod korisni su za skrivanje predmeta koje želite zadržati. Koristite košare i organiziranje stvari, primjerice za prljavo ili čisto rublje, ili knjige – kažu stručnjaci.

Dodaju da elektroničke uređaje treba premjestiti izvan spavaće sobe, jer emitiraju plavu svjetlost koja može poremetiti san.

Uključite opuštajuće mirise

Mirisi mogu stvarno utjecati na dojam u sobi. Reagiramo individualno, no mnogi lavandu i eukaliptus doživljavaju iznimno umirujućima. Tu su i ylang-ylang, jantar i cedrovina. Neki od tih mirisa doista mogu ublažiti tjeskobu i smiriti živce.

Postavite svoj krevet na pravo mjesto po feng shuiju

Fotolia | Foto: Fotolia

Bez obzira prakticirate li feng shui ili ne, stručnjaci kažu da ima smisla držati se pravila koja promiče o smještaju kreveta. Postavite krevet s punim pogledom na sobu (umiruje kad imamo pregled nad cijelim prostorom), no imajte na umu da nije u liniji s vratima, kako vas ljudi koji ulaze bi smetali. Krevet treba biti žarišna točka u sobi, s uzglavljem koje je naslonjeno na središte glavnog zida, ostavljajući prostor za noćne ormariće sa svake strane kreveta.

Dugačke zavjese protiv buke buke

Stručnjaci savjetuju vješanje zavjesa od teških materijala, dužine do poda, jer će blokirati svaku buku. Dobar izbor su dva reda zavjesa, tako da tijekom dana možete koristiti one koje propuštaju svjetlost u prostor, a po noći izabrati one kojima možete dobro zamračiti prostoriju.

- Zamračivanjem postižete i ugodnu zvučnu izolaciju – zaključuju u BoConcepta.