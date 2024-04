Muž sijamske blizanke Abby ima dijete iz prvog braka. Bivša žena mu sad radi probleme?

Josh Bowling iz SAD-a je suprug Abby Hensel, sijamske blizanke s kojom se vjenčao 2021. godine. Dvije godine prije toga razveo se od bivše žene Annice s kojom je u braku bio devet godina. Danas dijele skrbništvo nad kćeri Isabellom. Mediji su se nedavno raspisali da je Annice podnijela tužbu za utvrđivanje očinstva, no nisu precizirali tuži li Josha ili muškarca kojeg je kasnije upoznala i dobila drugo dijete, prenosi Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 sijamske blizanke | Video: KanalRi

Inače, Joshova kći Isabella prisustvovala je njegovom vjenčanju s Abby. Nosila je cvjetnu haljinu za djeveruše i hodala do oltara držeći natpis na kojem je pisalo: 'Tata, evo tvoje mladenke'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: TikTok

Sijamske blizanke Abby i Brittany Hensel prvi put su privukle pažnju javnosti 1996. godine kad su se pojavile u The Oprah Winfrey Showu, jer su rođene sa zajedničkim donjim dijelom tijela što znači da od struka na niže dijele iste organe. U gornjem dijelu imaju dvostruke organe, a kontrolu nad udovima dijele. Abby kontrolira desnu ruku i nogu, a Brittany lijevu stranu.

Foto: Profimedia

Roditelji ih nisu željeli odvajati nakon rođenja jer su takav zahvat smatrali previše rizičnim. Osim toga, govorili su da bi morali birati između njih dvije koja će ostati živa, a koja ne, a to nisu željeli.

Od tada do danas se svašta izdogađalo u njihovim životima, a jedna od većih stvari je to što se Abby udala se za Josha, medicinara i veterana američke vojske. Obje su, naravno, sudjelovale u ceremoniji i to u posebno izrađenoj vjenčanici bez rukava.

Sestre danas imaju 34 godine, rade kao učiteljice i jednoj školi u SAD-u i vrlo su aktivne na društvenim mrežama. Prihvatile su svoj život takvim kakav je i redovito pronalaze razloge za smijeh.

Foto: Profimedia

Završile su fakultet, putuju svijetom, voze se na mopedu, rado hodaju po prirodi... I sve svoje dogodovštine objavljuju na društvenim mrežama. Priznale su da bi jednog dana voljele imati djecu.