'Muževi bi prije braka trebali potpisati ugovor u kojem obećaju da će pomagati ženi'

Britanske domaćice smatraju da bi supruzi prije sklapanja bračne zajednice trebali potpisati ‘bračni ugovor’, kojim bi se definirala njihova obaveza da pomažu u kući, pokazala je nedavna anketa provedena među Britankama, a piše Večernji list na 17. veljače 1975. godine. One doslovno očekuju i zahtijevaju da im supruzi svakodnevno pomažu u kućanskim poslovima, ali i u odgoju djece. No jedna od žena upitanih u anketi ljutito je odgovorila da njezin suprug uopće ne želi pomagati po kući. “Štoviše, kad pronađe prašinu na nekom dijelu namještaja, on prstom ispiše poruku: Obriši me”, rekla je žena anketarima.

