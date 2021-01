- Prilikom izrade ledene palače cara Dioklecijana organizatori su ovaj vrijedan spomenik kulture pozicionirali u samo središte izložbe predstavivši palaču kao jednu od rijetkih ostavština Rimskog Carstva koja i danas živi sa svojim stanovnicima. Ovo je odlična prilika za promociju Hrvatske na kineskom tržištu jer je riječ o iznimno popularnom i jedinstvenom svjetskom događaju - ponosno je rekla Franka Gulin, direktorica Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Kini.

Ona je, zajedno s veleposlanikom Republike Hrvatske u NR Kini Darijem Mihelinom te direktorom Predstavništva Hrvatske gospodarske komore Draženom Holmikom, sudjelovala na otvorenju najvećeg i najpoznatijeg svjetskog Festivala snijega i leda u Harbinu na sjeveru Kine, 22. po redu. Tamo je po prvi put izložena ledena skulptura koja predstavlja našu zemlju, a radi se o jednom dijelu Dioklecijanove palače.

Tema ovogodišnjeg Festivala snijega i leda je baština svih 18 sudionica Suradnje država Srednje i Istočne Europe i NR Kine, a sastavljen je od dva glavna izložbena dijela - od Sun Island rekreativnog dijela uz rijeku Songhua gdje su izložene divovske snježne skulpture te od Ice and Snow World dijela koji je otvoren samo u popodnevnim satima i noću uz posebna osvjetljenja koja stvaraju bajkovite prizore.

Skulpture su veličine zgrada, izrađene su od blokova leda izvađenih iz rijeke Songhua. To je, kažu znalci, vrlo specifična tehnika koja zahtijeva velike pripreme.

Harbin Ice and Snow Festival održava se svake godine od 1963. u gradu Harbinu u pokrajini Heilongjiang. Danas je to najveći i najposjećeniji festival snijega i leda na svijetu koji godišnje privuče više od 18 milijuna posjetitelja.

Prvi sudionici festivala u početku su bili samo Kinezi, no to se ubrzo pretvorio u veliko međunarodno natjecanje u izradi ledenih i snježnih skulptura. Prosječna temperatura zimi u Harbinu kreće se oko - 25 Celzijevih stupnjeva. Harbin Ice and Snow Festival traje do kraja veljače.

Pogledajte kako izgledaju i nastaju skulpture na festivalu: