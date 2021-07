Dr. Buchanan, akademski klinički predavač hepatologije na Sveučilištu u Southamptonu, objasnio je kako oni koji nakon posla popiju bocu ili pola boce vina mogu polako uzrokovati trajne ožiljke na jetri.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Svatko tko pije više od preporučene količine izlaže se riziku. Ovaj se rizik odnosi na ljude koji rade puno radno vrijeme, koji se možda vraćaju kući i piju pola boce ili bocu vina svaku večer u tjednu. Oni možda nisu svjesni da se izlažu riziku, ali jesu i to je zastrašujuće - rekao je dr. Buchanan koji je sudjelovao u emisiji 'Are You Drinken To Much', koju je vodio novinar i oporavljeni alkoholičar Toby Winson.

U rujnu 2020. godine britansko istraživanje je otkrilo da je oko 8,4 milijuna ljudi konzumiralo alkohol na visokoj razini rizika: gotovo dvostruko više nego prije pandemije.

- Ono što me zaista šokiralo je činjenica da većina pacijenata koja se liječi zbog bolesti jetre nisu oni koji su pili do krajnjih granica kao ja, već ljudi koji su pili bocu ili pola boce vina svaku večer. Ljudi imaju odlične poslove, žive prilično normalnim životom, piju samo navečer, ali i dalje razaraju jetra - rekao je Winson.

Dr. Buchanan je potvrdio da su većina njegovih pacijenata oni koji su polako uništavali svoju jetru.

- Na neki način sam zahvalan što sam pio na način na koji sam pio. Postao sam jako bolestan, vrlo mlad, što mi je dalo izbor - prestati piti ili ću u suprotnom biti mrtav za par godina. Neki ljudi nanose štetu tijekom 10, 20 ili 30 godina, a zatim saznaju da im je jetra prestala raditi - dodao je novinar.

Dokumentarac je još istraživao i koji je tretman dostupan za problematične alkoholičare kao i što je potrebno učiniti da se smanji alkoholizam koji je u pandemiji postao još veći problem, piše Daily Mail.