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Povijest igara PLUS+

Na kupnju igrica u Algoritmu čekalo se u redu sve do ponoći

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 7 min
Na kupnju igrica u Algoritmu čekalo se u redu sve do ponoći
storyeditor/2026-09-16/PXL_120925_109.jpg | Foto: Igor Kralj/Pixsell
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Kad su se vrata knjižare otvorila - nastao je kaos. Svi su se gurali i probijali da što prije kupe primjerak igrice. Tako nije bilo samo kod nas, nego svugdje u svijetu. Iščekivalo se. Danas je sve - previše dostupno...

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Nekad je do igre trebalo doći. Morao si znati gdje je ima, čekati da stigne u dućan ako si imao novca, posuditi je od frenda, otići do kvartovskog pirata ili mjesecima šparati za nju. Čak i kad je došao internet, igra ti se nije pojavila odmah. Klikneš download i čekaš. I čekaš... Danas: klik i igra je tu. Ekspresno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

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