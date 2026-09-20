Kad su se vrata knjižare otvorila - nastao je kaos. Svi su se gurali i probijali da što prije kupe primjerak igrice. Tako nije bilo samo kod nas, nego svugdje u svijetu. Iščekivalo se. Danas je sve - previše dostupno...
Povijest igara PLUS+
Na kupnju igrica u Algoritmu čekalo se u redu sve do ponoći
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Nekad je do igre trebalo doći. Morao si znati gdje je ima, čekati da stigne u dućan ako si imao novca, posuditi je od frenda, otići do kvartovskog pirata ili mjesecima šparati za nju. Čak i kad je došao internet, igra ti se nije pojavila odmah. Klikneš download i čekaš. I čekaš... Danas: klik i igra je tu. Ekspresno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
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