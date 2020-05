Na leđima ili trbuhu: Kako nam na bore utječe način spavanja?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: U jednom potezu: Kremasti bronzeri daju prirodan izgled

Nije slučajno da dobro spavanje nazivamo i "beauty sleep", jer način na koji ležimo dok spavamo te kako nam je okrenuta glava, itekako čini razliku. Ionako i samo ležanje, odnosno vodoravni položaj tijela, pomiče ravnotežu raspodjele tekućine prema gornjem dijelu tijela, zbog čega se oticanje lica obično vidi čim se probudimo.

Foto: gorodenkoff

- Dugoročne učinke tog kontinuiranog cikličkog oteklina ne treba podcijeniti. Svakodnevno širenje i kontrakcija lica opterećuje tkivo, što na kraju dovodi do nastanka bora - istaknuo je plastični kirurg Konstantin Vasyukevich za Real Simple.

Spavanje na strani

Iako je to najbolji položaj spavanja za one koji imaju probleme sa sinusima, Vasyukevich ističe da bočno spavanje može dovesti do stvaranja bora na dekolteu i licu, naročito one strane na kojoj spavamo. Naime, višesatnim gnječenjem lica, ono s vremenom "zapamti" te bore.

Foto: Dreamstime

- Bitan faktor starenja tijekom spavanja su linije koje se vide ujutro. Možda mislite da nije bitno, jer se u danu sve vrati na staro, ali pomnožite to to s danima i godinama i bit će vam jasnije da sve to ubrzava starenje kože. Ako se ipak tijekom noći prebacite na bok, pokušajte investirati u jastučić od svile ili satena kako biste spriječili oštećenje kože i minimizirali ove negativne učinke - savjetuje liječnik.

Spavanje na trbuhu

Liječnik ističe da je ovo najgori način spavanja.

- Kad spavate na trbuhu, vaša je koža nagruvana na jastuku, što može uzrokovati cikličko oticanje i pojačati linije oko očiju i usana. S vremenom se proces ubrzava te se fine linije i bore vide prije nego bi to trebale - tumači plastični kirurg.

Foto: Dreamstime

Pritisak lica u jastuk također stvara veću natečenost oko očiju jer glava i srce leže na istoj razini, što znači da će u lice teći više krvi. Osim toga, jastučnice su nosioci bakterija i mikroba, što opet potiče stvaranje akni.

Spavanje na leđima

Prema dr. Vasyukevichu, spavanje na leđima idealno je za održavanje mladolike kože.

- Ne samo da sprečava nastanak bora zbog nedostatka trenja, već ujedno sprečava kožu da se gužva - tumači liječnik.

Foto: Dreamstime

Ujedno savjetuje da je još bolje poduprijeti glavu, da ona bude malo višlja od tijela, oko 20 do 30 stupnjeva, kako se u licu ne bi nakupljao višak tekućine. Time možete spriječiti jutarnju otečenost lica. Predlaže i jastuk za tijelo, koji obično koriste trudnice, kako se tijelo ne bi prevrnulo tijekom spavanja.

