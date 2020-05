Na licu mjesta pravimo svoju tjesteninu i četiri umaka za nju

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ovo je novi trend: Minijaturne žitarice u obliku krafni, pizze...

Cilj je bio ponuditi nešto što ne postoji u Hrvatskoj. Nitko na licu mjesta ne sprema tjesteninu i umake ispred gostiju. To je bila naša glavna ideja, priča nam Ivan Vučković (34) vlasnik Street Fooda 'Piacere' u Zagrebu.

Na ideju, Ivan je došao zahvaljujući mnogobrojnim putovanjima.

- U Italiji sam vidio jedan sličan koncept i to mi je bilo super. Puno sam istraživao i po internetu. Bio sam i u tvornicama tjestenine. Jedna naša domaća tvornica tjestenine iz Kanfanara je nam puno pomogla po pitanju brašna i same recepture – kaže Ivan kojem je trebalo malo više od godinu dana da ideju pretvori u stvarnost.

- Moja misija Piacera je da tko god proba našu tjesteninu, da se svaki sljedeći put kad ugleda tjesteninu sjeti Piacera. Ne želim da ljudi koji kušaju naša jela kažu ovo jelo mi je dobro, želim da kažu ovo mi je 'wow' i sve mora biti tako, od izgleda do okusa - otkrio je Ivan koji je u prosincu 2019. godine otvorio Piacere u Vlaškoj 19., u Zagrebu.

Tjesteninu rade sami pomoću stroja za izradu tijesta koristeći samo tri sastojka.

- Radimo je od brašna, vode i svježih jaja. To su jedina tri sastojka koja se ubacuju u stroj koji je napravljen po narudžbi za nas - rekao nam je profesionalni kuhar i barmen Ivan Uglik (30).

Poseban naglasak je i na brašnu koje se dobiva od durum pšenice.

- U Hrvatskoj se takvo brašno ne može kupiti jer ne postoji mlin koji melje tu pšenicu koja je puno tvrđa i kvalitetnija od ostalih pa ga uvozimo iz Austrije - objasnio je vlasnik.

U ponudi trenutno imaju tri vrste tjestenine, tagliatelle, bucatine i fusille. Osim tjestenine, koju i prodaju, sami rade i umake koje su sastavni dio njihovih jela.

- Za sada imamo četiri osnovna umaka koja sigurno radimo unikatno i različita su od svih koje možete pojesti u Hrvatskoj. Svaki ima svoj potpis kao i svako jelo koje prodajemo. O novim umacima i idejama ne prestajemo razmišljati - rekao je kuhar Ivan i dodao da im je cilj stvoriti jedinstvene umake i tjestenine, a tri glavna umaka koja su baza svih njihovih jela su pesto, šalša i krema od paprike.

- Uskoro ćemo prodavati i naše umake. Nadamo se da će ih osim ljudi kupovati i restorani ili možda čak i trgovine - dodaje kuhar.

U ponudu uskoro uvode i novi jelovnik.

- Cilj novog jelovnika je povezati jela odnosno različite stilove kuhanja u tjesteninu. Znači i mediteranska način kuhanja paste i kontinentalni i recimo neki talijanski. Za svako nepce ćemo imati ponešto - kaže i otkriva da će uskoro imati i jedan zanimljiv projekt s jednom pivnicom.

- Za sada mogu samo otkriti da ćemo proizvoditi zahmeljenu tjesteninu - rekao je.

Na pripremu jela se ne čeka dugo, a cijene se kreću od 40 do 60 kuna.

- Na jelo se čeka osam do 12 minuta. Sve je svježe i ništa ne spremamo unaprijed. Ovakvo nešto možete pojesti u restoranu s pet zvjezdica ili kod nas. Tako je naš koncept u biti i nastao. Znači kvalitetna tjestenina, kvalitetni umaci, kvalitetno meso. Sve sami radimo, fermentiramo, odležavamo, i tako nastaje naša fuzija svih tih sastojaka - objasnio je Uglik.

A, da bi njihova jela bila unikatna i posebna, svako mora biti isto bez obzira priprema li ga Uglik ili kuhar Antonio Pries.

- Ivan i ja smo se odmah poklopili iz razloga što zračimo dobrom energijom,a to je jako bitno u kuhanju. Kako puno vremena radimo zajedno tako smo se uspjeli i uskladiti. Kad jedno jelo napravimo, tako ga zapamtimo, ponovimo još jednom i to je to - rekao je Antonio.

Delicije poslužuju u craft posudicama.

- Također smo i ekološki osviješteni pa tako sve radimo u craft posudicama koje se mogu reciklirat. Ne poslužujemo ni plastični vilice nego drvene. Iako je koncept zamišljen kao 'Pasta to go', jelo možete pojesti i kod nas, a uskoro ćemo dobiti i vanjsku terasu - rekao je Vučković.

U ponudi planiraju uvesti i slastice.

- Imamo dogovor s jednom slastičarnom iz Samobora. Već smo dogovorili asortiman. Slastice će isto biti u čašicama 'to go' - priča vlasnik koji želi proširiti ovaj posao.

- Sigurno ćemo se proširiti. Planiramo otvoriti ovakav 'Street Food' i u nekim drugim gradovima. Čak smo imali ponuda iz inozemstva od ljudi koji su probali naša jela koja su ih oduševila - zaključio je Vučković.

