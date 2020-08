Na ovih 10 nevjerojatnih mjesta na svijetu zabranjeno je otići

<p>Na svijetu postoje mjesta koja su mnogima izrazito privlačna i neodoljiva za posjet, ali su ili potpuno zatvorena za posjetitelje ili za pristup tim mjestima postoje stroga pravila i može ih vidjeti vrlo ograničen broj ljudi. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Fotograf snimio dronom dupine kod Ugljana</p><p>Jednim dijelom riječ je o mjestima koja su opasna i gdje je posjetiteljima ugrožen život, dok su ostala mjesta, najčešće iz povijesnih i civilizacijskih razloga, strogo zaštićena. Ljudi su na takva mjesta rijetko kročila. </p><p><strong>Donosimo listu od 10 mjesta koja su zaštićena ili preopasna za posjet, pa čak i za one najhrabrije avanturiste.</strong> </p><h2>1. Otok i vulkan Heard u Australiji</h2><p>Ovo je jedno od najzabačenijih mjesta na zemlji gdje žive pingvini, tuljani i morske ptice. Otok se nalazi negdje između Madagaskara i Antarktike, a pripada vanjskom teritoriju Australije. Na 953 četvorna kilometra nalazi se 41 ledenjak. Stručnjaci sveučilišta na Havajima su 2000. godine uočili tok lave dug čak dva kilometra, koji je izlazio s jugozapadne strane vrha Mawson, koji se nalazi u sklopu 837 metara visokog vulkana, koji je od tada aktivan. Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika oko ovog otoka se može ploviti tek dva tjedna godišnje i najteže je pristupno mjesto na svijetu. </p><h2>2. Otok zmija u Brazilu</h2><p>Ilha da Queimada Grande ili Zmijski otok ne zove se tako bez razloga. Ovaj jezivi otok dom je jednoj od najsmrtonosnijih vrsta zmija na svijetu, zlatne zmije čiji otrov praktički otapa ljudsko meso. Otok je udaljen od obale Sao Paola nekih 32 kilometra. Procjenjuje se da se na otoku nalazi oko 4000 zmija. Ljudi ne žive tamo, tamo nema nikoga, a na njemu se nalazi samo jedan svjetionik sagrađen u 19. stoljeću. </p><p>Brazilska vlada strogo je zabranila posjet otoku uz jednu iznimku – na njega svakih nekoliko godina mogu doći znanstvenici i biolozi koji se bave proučavanjem zmija. </p><h2>3. Otok Sentinel, Andamanski otoci </h2><p>Ovaj je otok skroz okružen koraljnim grebenima zbog čega je pristup otoku gotovo nemoguć. No, koraljni grebeni nisu jedini razlog zbog kojeg ćete teško pristupiti ovom otoku. Nakon razornog potresa i tsunamija u Indijskom oceanu 2004. godine, strijelama i kamenjem gađali su helikoptere u kojima su se nalazili istražitelji koji su procjenjivali štetu od te katastrofe. </p><h2>4. Špilja Lascaux, Francuska </h2><p>Ovaj špiljski kompleks potpuno je zatvoren za javnost od 2008. godine nakon što su se u špiljama proširile gljivice. Riječ je o špiljama, koje se nalaze u Francuskoj, a na čijim su zidovima sačuvane najstarije slike ikad pronađene iz doba paleolitika, za koje se smatra da je počelo nekih 2.5 milijuna godina prije Krista, dok su pronađene slike stare oko 17.000 godina i od neprocjenjive su civilizacijske vrijednosti. Špilje su pod zaštitom UNESCO-a i nalaze se na svjetskom popisu baštine, a još jedan razlog zbog kojeg je ovo mjesto moralo biti zatvoreno za javnost jest to što su posjetitelji svojim ponašanjem ugrožavali opstanak neprocjenjivih crteža. </p><h2>5. Poveglia, Italija</h2><p>Ovaj maleni otok između Venecije i Lida u venecijanskoj laguni smatra se jednim od najukletijih mjesta na svijetu. Napušten je 1968. godine kada se zatvorila tamošnja psihijatrijska bolnica. No, prije toga služio je i kao karantena za oboljele od kuge, a kroz povijest je bio utvrda i kontrolna točka plovidbe. Kruže glasine kako po njemu šetaju duhovi žrtava kuge, rata, liječnika. Talijanska vlada prošle godine ga je ponudila na dugoročni zakup od 99 godina i nadaju se kako će ga netko uzeti i oživjeti. </p><h2>6. Vatikanski tajni arhivi </h2><p>Duboko ispod ulica Vatikana nalaze se pisma Michelangela, škotske kraljice Marije koja je čekala pogubljenje, ali i zahtjev kralja Henrika VIII za poništenje braka. Tu su i razni povijesni dokumenti o Svetoj Stolici, neki čak datiraju iz osmoga stoljeća. Arhiva je u vlasništvu aktualnog Pape, a procjenjuje se kako je više od 35.000 dokumenta smješteno na policama koje se protežu na 83 kilometra. U ove prostorije može ući vrlo mali i odabrani krug ljudi koji prolaze stroge kontrole prije ulaska i to su tek ljudi koji se brinu o arhivi, pomno odabrani najbolji studenti s prestižnih svjetskih fakulteta i znanstvenici s istraživačkih instituta. </p><h2>7. Velike grobnice Ise, Japan </h2><p>Ovaj se kompleks grobnica nalazi u pokrajini Mie u Japanu i sastoji se od 125 manjih grobnica posvećenima božici Amaterasu-Omikami. Iako se smatra da lokacija svetišta datira negdje od trećeg stoljeća, ona se svakih dvadeset godina premješta, a zadnji put je to napravljeno 2013. godine. Glavna grobnica je kuća 'Svetog ogledala' koja se zove Yata no Kagami, što je inače dio carstva Regalia. Pristup grobnici imaju samo najviši svećenici, koji moraju biti članovi japanske carske obitelji.</p><h2>8. Area 51, Nevada </h2><p>Ovome području u Sjevernoj Nevadi se nitko ne smije približiti osim tajnih službi i vojnog osoblja s posebnim dopuštenjem. Područje 51 je nadimak za udaljenu bazu američkog Ratnog zrakoplovstva Edward Air Force. Dugo se vjerovalo kako se ovdje testiraju zrakoplovi i oružje, dok je teoretičarima zavjere omiljena teorija kako je to baza gdje američka vlada pohranjuje dokaze o izvanzemaljskom životu uključujući i dokaze o navodnom sudaru s izvanzemaljcima u Roswellu u Novom Meksiku 1947. godine. Zaštićen je čak i zračni prostor iznad ove baze iznad koje je zabranjeno preletavanje. </p><h2>9. Grobnica Qin Shi Huanga, Kina </h2><p>Grobnica prvog kineskog cara, <strong>Qin Shi Huanga</strong> koji je umro 210. godine prije Krista nalazi se duboko u planinama središnje Kine. Kompleks grobnice sastoji se od komplicirane mreže podzemnih špilja koje su krcate stvarima koje caru trebaju za zagrobni život, uključujući glinene reprodukcije njegove vojske, obitelji, sluga, konja i ostalog osoblja, poznatih kao Vojska terakota. Od kada je grobnica otkrivena, u ožujku 1974. godine počela su iskopavanja i otkriveno je više od 2000 unikatnih figura, a vjeruje se kako se unutra nalazi oko 8000 figura, također jedinstvenih. No, kineska vlada vjerojatno nikada neće dozvoliti prekopavanje cijele grobnice zbog drevnih vjerovanja i rituala. Jedan mali dio otvoren je za turiste, dok će glavna grobnica vjerojatno zauvijek ostati zatvorena. </p><h2>10. Svalbard; Trezor Sudnjeg dana; Trezor sjemena Norveška</h2><p>Svalbard Global Seed Vault je globalni, podzemni trezor sjemena. Ova 'banka' se nalazi na norveškom otoku Spitsbergen, oko tisuću kilometara udaljenom od Sjevernog pola. Zgrada je to s najsuvremenijom opremom u kojoj se čuva oko 840.000 uzoraka od čak 4000 ranih vrsta sjemenki sa svih strana svijeta. Trezor je sagrađen s namjerom kako bi se očuvala raznovrsnost usjeva u slučaju neke globalne katastrofe ili nečeg sličnog, a koje bi uzrokovalo nestanak raznih usjeva od kojih dobivamo hranu. U slučaju regionalne ili globalne katastrofe ovaj supermoderan objekt osigurava da se globalna proizvodnja hrane ponovno pokrene. Banka sjemena je smještena 120 metara unutar planine na otoku Spitsbergen. Ulaz u banku imaju isključivo zaposlenici, te vladine organizacije iz svijeta koje pohranjuju sjemenke, i to mogu pristupiti isključivo svojim sjemenkama.<br/> </p>