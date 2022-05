Na ovim proizvodima možete 'ignorirati' istek roka trajanja

Postoje dvije vrste ljudi na ovom svijetu - oni koji na datum isteka roka trajanja gledaju kao na puki prijedlog i oni koji će sve baciti, bez obzira koliko je puno, netaknuto ili nepojedeno, u trenutku kada prekorači datum valjanosti. No istina je da su mnogi proizvodi savršeno sigurni za konzumaciju i nakon što prođe rok naveden na proizvodu.

Ovi proizvodi sigurni su za konzumaciju i nakon isteka roka navedenog na ambalaži:

1. Nekuhana bijela riža

- Nekuhana bijela riža visoko je obrađen i rafiniran sastojak te može trajati i do šest mjeseci nakon isteka roka valjanosti ako se čuva u hermetički zatvorenoj posudi - kaže Ruiz Asri, stručnjak za azijsku kuhinju.

2. Soja umak

Umak od soje može se konzumirati dvije do tri godine nakon isteka roka valjanosti, prema Asri.

- Budući da je napravljen postupkom fermentacije i sadrži visoku koncentraciju natrija, soja umak ima vrlo dug vijek trajanja ako se čuva na hladnom i suhom mjestu te dalje od izravnog sunčevog svjetla. Rok valjanosti više je vodič za do kada ga je najbolje konzumirati jer će sojin umak s vremenom postupno izgubiti okus - ističe. Također, sve dok u umak od soje nije dodana voda ili drugi sastojci, neće se pokvariti ako bude u hladnjaku.

3. Sol

Prema jednoj tvrtki koja se bavi proizvodnjom soli, dok sama sol nema rok trajanja, proizvodi od soli koji sadrže jod, začine, začine, boje i okuse mogu se s vremenom pogoršati. Ali ona obična kuhinjska ili krupna morska sol koju posipate po jelima, može izdržati dobrih pet godina.

4. Određeni proizvodi za šminkanje

Proizvodi pohranjeni u idealnim uvjetima mogu biti prihvatljivi dugo nakon isteka roka valjanosti. Nedavni članak u časopisu Allure navodi da neotvoreni puder može trajati nekoliko godina, ali kada se otvori, 'najbolje ga je zamijeniti nakon šest do 12 mjeseci'. Lak za nokte, također kažu, neće se pokvariti od bakterija, ali će se može osušiti da više nije od koristi.

5. Pasta za zube

Prema Crest web stranici, odnosno marki paste za zube, možete koristiti onu kojoj je istekao rok trajanja, međutim, ona postaje manje učinkovita u sprječavanju karijesa i karijesa.

6. Proteinski prah

Kao i kod većine stvari na ovom popisu, datumi isteka proteinskog praha imaju veze s kvalitetom, a ne sigurnošću. Imajući to na umu, 'vjerojatno je sigurno' koristiti proteinski prah ubrzo nakon isteka roka trajanja sve dok nema znakova da se pokvario.

7. Neotvoreno smrznuto voće i povrće

- Možete jesti neotvorena pakiranja voća i povrća koja su bila zamrznuta do otprilike osam do deset mjeseci nakon navedenog roka valjanosti - kaže za Rachel Scott, liječnica, a to je zato što ultra niska temperatura sprječava rast mikroorganizama. Neotvoreno je ključna riječ ovdje. Ako su namirnice otvorene prije, sadržaj je bio izložen drugim mikroorganizmima, a možda je bilo i onih koji su uspjeli preživjeti vrlo niske temperature i pokvariti hranu, dodaje Scott.

8. Tjestenina

Može se koristiti dugo nakon otvaranja. Ali najbolje ju je čuvati u staklenim posudama koje se mogu dobro zatvoriti kako bi spriječili kontakt s vlagom.

9. Mješavina za kolače

U redu je koristiti mješavinu za kolače godinu ili dvije nakon isteka roka valjanosti.

- Sve što trebate je dodati malo praška za pecivo ili sode bikarbone kako biste nadoknadili sredstvo za dizanje koje je izgubilo snagu - navode na internetskoj stranici 'Does It Go Bad'.

10. Konzervirana roba

Sve one namirnice koje su postojane na policama vaše smočnice godinama - one su sigurne. Većina takve hrane sigurna je na neodređeno vrijeme, prema američkom Ministarstvu poljoprivrede. Konzerve će trajati godinama, kažu, sve dok je sama limenka u dobrom stanju; pripazite na hrđu, udubljenja ili nabubrenja.

Napomena o sigurnosti

Podrazumijeva se da, iako se proizvod općenito smatra sigurnim za korištenje nakon isteka roka valjanosti, uvijek trebate tražiti znakove propadanja.

- Ako hrana ima boju, miris ili vidljivu plijesan, treba je baciti. Kada ste u nedoumici, bacite je - kaže Libby Mills, glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku. Jedan datum isteka kojeg se apsolutno morate pridržavati je onaj koji je otisnut na proizvodima za dojenčad. Većinu formula za dojenčad nikada ne biste trebali koristiti nakon datuma istek, prenosi MSN.

